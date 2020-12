Joukkotarkastus paljasti 51 koronatartuntaa vantaalaiskoulussa – onko käsitys koronan leviämisestä kouluissa muuttumassa? 10 kysymystä asiantuntijoille

Tähän asti on uskottu, että koulut eivät ole merkittäviä koronatartuntojen lähteitä.

Vantaan Myyrmäen Kilterin koulun tapaus saattaa kuitenkin muuttaa käsityksiä. Joulukuun alussa tehty joukkotarkastus paljasti koulussa 51 koronatapausta. Kaupunki testasi Kilterin yläkoululla kaikkiaan 500 oppilasta ja henkilökuntaan kuuluvaa.

Vantaan Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen painotti tänään kaupungin koronainfossa, että kyseessä on yksittäistapaus.

– Emme tiedä, miksi korona on siellä näin pahasti levinnyt. Näyttää, että koulussa on täytynyt olla supertartuttaja.

Miltä Kilterin koulun tilanteesta pitäisi ajatella? Voiko vanhempi päättää, ettei laita lastansa kouluun? Entä mitä koulun tilanne kertoo yleensä koulujen koronaturvallisuudesta? Kysyimme asiaa kolmelta asiantuntijalta.

Kilterin koulussa on siis havaittu koronatapauksia selvästi muita Vantaan kouluja enemmän. Kilterin koulun rehtori Ulla Tolonen, onko Kilterin koulussa toimittu jotenkin eri tavalla kuin muissa Vantaan kouluissa?

– Olemme noudattaneet samoja yhteisiä ohjeita, mitä muutkin Vantaan koulut. Samalla, kun olemme miettineet koronan turvaohjeiden noudattamista, olemme yrittäneet noudattaa myös opetussuunnitelmaa mahdollisimman hyvin.

Millaisia koronan varotoimia Kilterin koulussa on noudatettu?

– Luokkatasoilla on omat välituntialueet. Oppilaita on ohjeistettu useampaan kertaan koronan varotoimista. Huoltajille olemme tiedottaneet koulun koronakäytänteistä useammalla eri kielellä Wilman kautta. Käsiä on pesty huolellisesti, ja maskin käyttöä olemme vahvasti suositelleet kaikille koulussa. Olemme myös muistuttaneet siitä, ettei sairaana saa tulla kouluun.

– Turvavälien noudattaminen pienissä luokkatiloissa voi joskus olla haastavaa. Olemme pyrkineet välttämään eri luokilla olevien oppilasryhmien sekoittumista esimerkiksi ruokailun yhteydessä. Valinnaisaineissa ja jakoryhmissä tämä ei ole kuitenkaan ollut mahdollista.

Korona-altistumisista aiheutuneet oppilaskaranteenit ovat jo päättyneet Kilterin koulussa. Mitä jos vanhempi ei uskalla laittaa lastaan kouluun, voiko lapsi jäädä kotiin?

– Ensi viikolla koulua on jäljellä enää kaksi päivää ennen joulua. Päivät on suunniteltu luokanvalvojan johdolla pidettäväksi porrastetuin aikatauluin. Ohjelma on hyvin samankaltainen kuin muulloinkin ennen joulua. Nyt kuitenkin niin, ettei yhteisiä juhlatilaisuuksia ole auditoriossa. Loman hakemiskäytäntö huoltajalla on tietysti sama kuin muinakin aikoina, ja luokanvalvoja voi myöntää oppilaalle 1–3 päivää lomaa.

Entä joululoman jälkeen?

– Viime keväänä tilanne oli se, että kun palattiin kouluun, niin osa oppilaista haki etäopetusoikeutta riskiryhmään kuulumisen takia. Tällaisen oikeuden voi myöntää jokaiselle, jolla on lääkärintodistus. Mutta se ei ole mahdollista, että jää tulematta kouluun pelkän koronapelon takia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, mitä Kilterin koulun tilanne kertoo yleensä koulujen koronaturvallisuudesta?

– Kouluissa on todennäköisesti oireisia ja varsinkin oireettomia tartuntoja enemmän kuin on aiemmin tiedetty. Myös jatkotartuntoja on raportoitu. Joukkoaltistumisia on edelleen paljon, ja se kuormittaa tartunnan jäljitystä merkittävästi.

Pitäisikö koulujen sulkemista harkita uudelleen esimerkiksi koronakoordinaatioryhmässä Kilterin tapauksen takia?

– Syyslukukautta on enää vähän jäljellä, joten koulujen siirtämisellä etäopetukseen ei enää ole niin suurta merkitystä kuin olisi aiemmin ollut.

Joudutaanko koulujen sulkemista harkitsemaan heti kevätlukukauden alussa, jos tartunnat näyttäisivät olevan lisääntymässä?

– Kyllä mahdollisesti.

Miten kouluissa pitäisi tilanteeseen nyt suhtautua?

– Käyttää tunnollisesti maskeja ja noudattaa muitakin koronaturvaohjeita. Oireisena ei saa kouluun tulla, vaan silloin täytyy mennä testeihin. Täytyy muistaa, että korona on vakava sairaus ja voi johtaa joko tehohoitoon tai jopa menehtymiseen nuoremmallakin iällä.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, vaikuttaako Kilterin koulun tapaus Vantaan muihin kouluihin?

– Kilterin koulun tartuntatilanne on poikkeuksellinen ja tartunnan perustetta ei ole saatu selville. Vantaan koronatartunnoista kuitenkin melko vähäinen määrä voidaan peräyttää peruskouluihin. Kilterin koulu on siirretty kokonaan etäopetukseen tartuntatautilääkärin päätöksellä, mutta se on ollut siis yksittäistapaus.

– Koulualtistumisten kokonaismäärä on kahden viime viikon aikana laskenut kolmasosaan aiemmasta. Vaikka altistuksia on edelleen keskimäärin pari sataa, ei koronaan ole kuitenkaan kouluissa juuri sairastuttu.

Aiheuttaako tämä Kilterin koulun tilanne mitään jatkotoimenpiteitä?

– Kilterin koulun tilanteen takia on edelleen korostettu turvavälien toteuttamista, käsihygieniaa ja yläkoulussa maskien käyttöä. Myös opettajat käyttävät työssään maskeja.

– Vantaa seuraa koulujen tilannetta tarkasti ja tarvittaessa tehdään lisälinjauksia joko tapauskohtaisesti Vantaalla tai yhteisesti linjaten kaikkien koulujen osalta pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioyhteistyössä. Myös Vantaan häiriöjohtoryhmä saa jokaiseen kokoukseensa asiasta seurantaraportin.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 18. joulukuuta kello 23:een saakka.

