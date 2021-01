Pekka Seppäsen kolumni: Metsä saa pään sekaisin

Suomalaisten suhde metsään on monensuuntainen mielialahäiriö, kirjoittaa Pekka Seppänen.

Suomalaisten suhde metsään on muuttunut hämäräksi, ellei jopa ristiriitaiseksi.

Metsään voi mennä monin eri ajatuksin. Metsä on kiva, koska puut kasvavat siellä ihan itsestään. Ne voi kaataa ja myydä ja käyttää rahat mihin ikinä haluaa. Metsä on kiva myös siksi, että se sitoo hiiltä ja lykkää ilmastotuhoja myöhempään.

Pitäisi siis yhtä aikaa hakata ja olla hakkaamatta metsää.

Vähemmästäkin menee pää sekaisin.

Jeesuksen syntymän jälkeen oli melkein kaksituhatta vuotta helppoa aikaa. Mutta sitten ympäristöväki alkoi esittää ajatuksiaan ja vaatimuksiaan.

Olivat nämä ajatukset ja vaatimukset millaisia tahansa, metsäteollisuus tuomitsi ne aina vaarallisiksi ja vahingollisiksi.

Metsäammattilaiset kutsuvat metsäammattilaisiksi ihmisiä, joiden tehtävä on saada metsä tuottamaan mahdollisimman paljon raaka-aineita teollisuudelle. Niitä, joiden asiantuntemus on kohdistunut metsien kasvillisuuteen, metsien eläimiin tai metsäekologiaan, ei ole koskaan kutsuttu metsäammattilaisiksi.

Kunnes metsäteollisuus lopulta keksi omaksua nämä vaaralliset ja vahingolliset haihattelut osaksi omaa viestintäänsä. Kaikkein ovelinta on ollut palkata ympäristöhaihattelijoita muotoilemaan lisää haihatteluja metsäteollisuuden tarpeisiin.

Voi ihmetellä enää sitä, miksi Metsäteollisuus ry ei ole vaihtanut nimeään Bioteollisuus ry:ksi.

Tosin jos itse olisin metsäteollisuuden palkkaama haihattelija, ehdottaisin nimeä Uusiutuva Luonnonvara ry.

On aina kurjaa, kun UPM sulkee tehtaan. Yhtä lailla kurjaa on se, että UPM:llä vielä on tehtaita, joiden takia metsää pitää hakata.

Meidän suomalaisten suhde metsään on monensuuntainen mielialahäiriö.

Ei ole helppoa metsäyhtiöiden johtajillakaan. Kun metsäjätti UPM päätti sulkea Kaipolan sanomalehtipaperitehtaan, UPM:n herrojen oli vaikea puhua siitä. Tehtaan sulkemisesta ei tietenkään tullut julkisuuteen kertomaan hallituksen puheenjohtaja, mutta ei myöskään toimitusjohtaja, eikä edes sanomalehtipaperidivisioonan johtaja.

Miehet vaikenivat. Ikävät uutiset lähetettiin kertomaan toimitusjohtajan alaisen alainen, sattumoisin nainen.

Ei todellakaan ole helppoa herroilla.

Naantalin öljynjalostamon sulkemisesta kertonut Neste otti oppia UPM:ltä. Ikäviä uutisia ei tuonut toimitusjohtaja, vaan jalostamon sulkemiselle antoi kasvot nainen, kuinkas muutenkaan.

Jos näiltä kahdelta firmalta tulee vielä joskus iloisia uutisia, on jännä nähdä, kuka ilmestyy julkisuuteen niitä kertomaan. Suuri johtajamies vai ihmisen kokoinen johtajanainen.

Omistan itsekin muutaman hehtaarin verran metsää. Jotta pienen metsikön omistamisessa olisi mitään järkeä, pitäisi omistajan käyskellä ja puuhailla palstallaan tiuhasti ja tarmokkaasti.

Parin tunnin matkan päästä se ei onnistu, ei ainakaan tällaiselta laiskalta kaupunkilaiselta. Siksi kuulun metsänhoitoyhdistykseen ja maksan yhdistykselle jäsenmaksua. Se on aika huonosti sijoitettua rahaa.

Kerran onnistuin saamaan puhelimeen henkilön, joka metsänhoitoyhdistyksessä vastaa minun metsiköstäni. Hänellä oli kiire, joten hän lupasi palata asiaan. Siitä on nyt kaksi vuotta.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksun lisäksi minun on maksettava esimerkiksi metsäautotien hoidosta parisataa euroa vuodessa. Se on aika paljon, kun ottaa huomioon, että en ole koskaan käyttänyt sitä metsäautotietä. Naapurimetsät omistava UPM on käyttänyt tietä sitäkin enemmän. Ja kyllähän UPM myös maksaa tien hoidosta enemmän, monta sataa euroa enemmän kuin minä.

Näyttää vahvasti siltä, että parisuhteeni metsän kanssa on ajautunut umpikujaan.

Ainoa vaihtoehto on tehdä noista vähistä hehtaareistani yksityinen luonnonsuojelualue.

Se olisi järkevää monestakin syystä. Voisin unohtaa kaikki metsänhoitohuolet. Samalla tuntisin itseni hyväksi ihmiseksi. Olisin yhä metsänomistaja, mutta sellainen metsänomistaja, jolla on sädekehä pään päällä.

Ja jonakin tulevaisuuden päivänä edes jossakin päin eteläistä Suomea olisi metsää, joka näyttäisi metsältä ja jossa ei näkyisi ihmisen käden- ja koneenjälki.

Suosittelen tätä samaa helppoa ratkaisua jokaiselle kaupunkilaiselle, jolla on kiusanaan sekä metsäpalsta että metsämielialahäiriö.

Pekka Seppänen

Kolumnin kirjoittaja on riippumaton talouden tarkkailija.

