Michiganissa presidentin väitteet vaalipetoksesta uppoavat republikaaneihin – "Olen satavarma siitä, että Trump jatkaa presidenttinä"

Michelle Burns on vakuuttunut siitä, että virallinen vaalitulos on suurta huijausta. Mika Mäkeläinen / Yle

Michelle Burnsin kotipiha Monroen pikkukaupungissa Michiganissa pursuaa punanuttuisia joulupukkeja, pulleita muovilumiukkoja ja kaikenkirjavia tekokuusia.

Joulukoristeita ja -valoja riittää harvinaisen runsaasti, paljon jopa amerikkalaisittain. Lähistöllä missään muussa talossa ei ole tällaista määrää sesonkiin kuuluvaa rekvisiittaa.

Joulutunnelma on kuitenkin pilalla ja Michelle Burns perheineen peloissaan, sulkeutuneena neljän seinän sisälle.

Burnsin mukaan häntä on kiusattu viime kesästä lähtien. Hänen talonsa ohi ajaneet ihmiset ovat huudelleet solvauksia ja uhkauksia.

Joulukuussa Burns joutui somemyrskyn silmään. Kaupunkilaisten Facebook-tileillä levisi valokuva hyvän joulun toivotuksesta, jossa on keskisormi ja Burnsin kotitalo.

Michelle Burnsin kotitalo tunnetaan Monroessa runsaasta koristelusta. Carla Cohen

– Kuuden lapsen äitinä kommentit ovat minusta olleet kauhistuttavia, Michelle Burns kertoo.

Sosiaalisessa mediassa on näkynyt vihjauksia ilkivallasta ja jopa väkivallasta.

– En enää anna lasteni liikkua ulkona, koska ihmiset puhuvat siitä, että he ampuisivat kotiani kohti, Burns sanoo.

Mitä pahaa Michelle Burns oikein on tehnyt?

Burnsin perhe asuu Monroen keskustan lähellä vanhalla omakotialueella. 46-vuotias Michelle on kotiäiti, ja hänen miehensä työskentelee hitsaajana sekä koneasentajana.

Perheessä on kuusi adoptoitua lasta. Se on harvinaista, mutta vielä harvinaisempaa on se, että pariskunta on valkoinen ja heidän lapsensa ovat mustia.

Burnsin mukaan se on monille arvostelijoille liikaa. Vanhempia on epäilty mustien lastensa huonosta kohtelusta.

Kiusaajien silmissä vielä pahempaa näyttää Burnsin mukaan olevan se, että hän on vankkumaton presidentti Donald Trumpin kannattaja.

Ilmatäytteinen Trump ei nauti naapurustossa jakamatonta suosiota. Carla Cohen

Vaalit käytiin jo marraskuun alussa, mutta Burnsin joulukoristeiden joukossa on edelleen Trump-kylttejä. Hän on säilyttänyt ne, koska pitää Trumpia vaalien todellisena voittajana.

– Kannatamme presidentti Trumpia emmekä siedä sitä, miten häntä on kohdeltu. Olen satavarma, että hän jatkaa presidenttinä, Burns sanoo.

Vaalien alla Trump-kylttejä varastettiin keskellä yötä, Burns kertoi, kun Yle haastatteli häntä edellisen kerran lokakuussa. Tuolloin poliisi pidätti kylttivarkaan, joka paljastui alaikäiseksi nuoreksi.

Nyt Burnsia ahdistaa somekirjoittelu.

– Ne tekevät elämästäni helvettiä. En nukkunut viime yönä ollenkaan, koska pelkäsin, että joku heittää polttopullon ikkunasta ja kotini palaa poroksi, Burns kertoo Ylen puhelinhaastattelussa.

Yle on seurannut juuri Monroen asukkaiden tunnelmia koko vuoden ajan, koska presidentinvaaleissa he ovat viime vuosikymmenten aikana useimmiten kannattaneet voittajaa.

Tällä kertaa kävi toisin: Monroelaisten selvä enemmistö äänesti Michelle Burnsin tapaan Trumpia.

Monroen piirikunnassa Trump sai yli 60 prosenttia ja Biden alle 38 prosenttia äänistä. Carla Cohen

Burns uskoo, että demokraatit ovat tehneet kaikkien aikojen vaalihuijauksen ja että Joe Biden yrittää varastaa vaalivoiton – vaikka viranomaiset eivät ole löytäneet väitteelle katetta.

– Vaalipetos on kiistämätön. Se oli aivan uskomatonta. Sadat tuhannet ihmiset ovat allekirjoittaneet valaehtoisia todistajanlausuntoja väärinkäytöksistä, Burns väittää.

Burns uskoo, että virallisessa vaalituloksessa on mukana satojen tuhansien kuolleiden ihmisten ääniä ja että ääntenlaskukoneet ovat siirtäneet ääniä järjestelmällisesti demokraateille.

Burnsin mielestä kaiken takana on deep state, koko poliittisen järjestelmän kattava korruptoitunut salaliitto, joka yrittäisi kaikin keinoin päästä Trumpista eroon.

– Ne yrittävät häikäilemättömästi tuhota tämän maan ja ovat valmiita mihin tahansa päästäkseen takaisin valtaan, Burns uskoo.

Uhkailujen takia Michelle Burns ei uskalla enää päästää lapsiaan leikkimään ulos. Carla Cohen

Burns tuohtui vaalien jälkeen tilanteesta niin paljon, että lähti Michiganin osavaltion pääkaupunkiin Lansingiin osoittamaan mieltään "vaalien varastamista" vastaan. Hän on myös soittanut ja lähettänyt ahkerasti sähköpostia päättäjille.

Burnsia ei vakuuta se, että ääniä on laskettu moneen kertaan (siirryt toiseen palveluun) republikaanien valvonnassa. Ei liioin se, että konservatiivisina tunnetut tuomarit ovat pitäneet vaalipetosväitteitä perusteettomina (siirryt toiseen palveluun). Eikä se, ettei Trumpin oma oikeusministeri William Barr ole löytänyt näyttöä (siirryt toiseen palveluun) merkittävästä vaalivilpistä.

Burnsin mielestä nämä republikaanit eivät ole "oikeita" republikaaneja, vaan samaa korruptoitunutta poliittista eliittiä kuin demokraatitkin.

Burns ja muut konservatiivit käyttävät heistä haukkumasanaa Rino, Republican in name only eli "vain nimellisesti republikaani".

Jouluseimi Michelle Burnsin pihalla. Carla Cohen

Burns uskoo ja toivoo, että Yhdysvaltain kongressi vielä kumoaisi (siirryt toiseen palveluun) Bidenin voiton, kun se kokoontuu vahvistamaan vaalituloksen 6. tammikuuta.

Vaikka valitsijat jo sinetöivät kunkin osavaltion vaalituloksen aiemmin tällä viikolla, perustuslain mukaan viimeinen sana on kongressilla. Se arvioi jokaisen osavaltion vaalituloksen laillisuuden erikseen.

Vaalituloksen muuttumista kongressin käsittelyssä pidetään kuitenkin erittäin epätodennäköisenä (siirryt toiseen palveluun).

Michelle Burns ei ole väitteineen yksin. Valtaosa republikaaneista uskoo, että presidentti Trumpilta varastettiin vaalivoitto.

Trump itse kylvää epäilyksiä vaalitulosta kohtaan toistamalla vaalipetossyytöksiä tiuhaan sekä tviiteissään että puheissaan (siirryt toiseen palveluun).

Suureen vaalipetokseen uskoo Quinnipiacin yliopiston tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) kolme neljäsosaa republikaaneista ja Fox Newsin kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaksi kolmasosaa republikaaneista.

Näissä kyselyissä vaalivoiton varastamiseen uskoi lisäksi kolmannes tai neljännes niistä, jotka pitävät itseään riippumattomina äänestäjinä.

Journalistinen media on toistuvasti torpannut salaliittoteorioita artikkeleissaan, kuten muun muassa Washington Post (siirryt toiseen palveluun) ja New York Times (siirryt toiseen palveluun) viime viikolla. Ne eivät kuitenkaan tavoita Burnsia tai muita Trumpin ydinkannattajia, sillä he eivät ole koskaan seuranneet maan suurimpia lehtiä. He pitävät lehtiä liberaalin eliitin äänitorvina.

Michelle Burnsin mielestä media on puolueellista ja vaikenee esimerkiksi Joe Bidenin poikaan Hunter Bideniin liittyvistä skandaaleista.

Monroe on muuttotappioaluetta, josta teollisuuden rakennemuutos on vienyt hyväpalkkaisia työpaikkoja. Carla Cohen

Sen jälkeen kun presidentti Trump lyttäsi jopa aiemman suosikkinsa Fox Newsin (siirryt toiseen palveluun) vaaliseurannan, Trumpin konservatiivisimmat kannattajat ovat vaihtaneet kanavaa johtajansa esimerkin mukaan.

– Vaali-illan jälkeen en ole katsonut Foxia kertaakaan, kertoo Burns, joka aiemmin seurasi suosikkijuontajiensa ohjelmia kanavalla joka päivä.

Trumpin suosikkeja ovat nykyisin One America News Network (OANN) ja Newsmax. Ne eivät arvostele presidentin puheita tai tekoja.

Burns harmittelee, ettei pysty seuraamaan näitä kanavia televisiostaan, koska hänen kaapeliyhtiönsä ei ole ottanut niitä valikoimaansa. Niinpä Burns pääsee katsomaan uusia suosikkejaan vain netin kautta.

Trumpin konservatiiviset seuraajat ovat loikanneet oikealle myös sosiaalisessa mediassa.

Sen jälkeen kun Facebook ja Twitter ovat yhä useammin alkaneet huomautella Trumpin valheista, Trumpin ydinkannattajat ovat alkaneet käyttää Parler-nimistä sosiaalista mediaa.

– Facebook sensuroi kaiken. Isot teknologiayhtiöt ja uutismedia ovat kimpassa, ja siksi niin moni on liittynyt Parleriin, Burns sanoo.

Parler mainostaa itseään sensuurista vapaana keskustelufoorumina. Se on tarjonnut kanavan vaaleihin liittyvien salaliittoteorioiden levittämiseksi (siirryt toiseen palveluun) äärikonservatiivien omassa kaikukammiossa.

Parler sai paljon huomiota ja uusia käyttäjiä vaalien aikaan, mutta viime viikkoina sen käyttäjämäärä on kääntynyt laskuun (siirryt toiseen palveluun).

Andrew Edelbrockin mielestä väitteet laajasta ja suunnitelmallisesta vaalipetoksesta ovat liioittelua. Kuva on helmikuulta 2020. Mika Mäkeläinen / Yle

Republikaanisen puolueen sielusta ja suunnasta taistellaan nyt poikkeuksellisen kiivaasti. Michelle Burnsin tapaiset tuliset Trumpin kannattajat vetävät puoluetta oikealle.

Republikaanien äänestäjissä Monroen pikkukaupungissa on kuitenkin paljon myös niitä maltillisia, jotka mukautuvat Bidenin vaalivoittoon ja odottavat tyynesti seuraavia vaaleja.

Yksi heistä on 33-vuotias Andrew Edelbrock. Hän on kolmen lapsen isä, joka työskentelee Fiat Chryslerin autotehtaalla Ohion osavaltion puolella. Yle kertoi Edelbrockista ensimmäisen kerran huhtikuussa, jolloin hän oli lomautettuna koronapandemian takia.

Edelbrock ei ole tyytyväinen vaalitulokseen, mutta ei ole liioin lähtenyt barrikadeille.

– Tulos on se, mikä se on. Ei välttämättä sellainen, jonka olisin halunnut, mutta ei se tätä maata tapa, kuten jotkut kuvittelevat, Edelbrock kertoo puhelimitse Monroesta.

Edelbrock on seurannut keskustelua vaalien rehellisyydestä eikä usko, että kaikki meni niin vilpittömästi kuin viranomaiset sanovat.

– Jotain omituista tapahtui, mutta tuskin sen enempää tai vähempää kuin muissakaan vaaleissa, mitä vaalivilppiin tai ennakkoääniin tulee, Edelbrock arvioi.

Edelbrockin mielestä Trumpin väitteet laajasta ja suunnitelmallisesta vaalipetoksesta ovat kuitenkin perusteettomia.

Hän perustaa näkemyksensä siihen, että seuraa mediaa laajalla skaalalla CNN:stä Foxiin.

– En välttämättä ole samaa mieltä, mutta seuraan niitä eri perspektiivien takia, hän sanoo.

Andrew Edelbrock pelkää verojensa nousevan vallanvaihdon myötä. Mika Mäkeläinen / Yle

Edelbrock uskoo, että Bidenin vaalivoitto tulee näkymään lähinnä verojen nousuna, vaikka Biden onkin luvannut kiristää vain kaikkein suurituloisimpien verotusta. Veronkorotusten takia Edelbrock arvelee talouden kärsivän.

Edelbrock epäilee myös, että Bidenin johdolla Yhdysvaltain hallitus pyrkii säätelemään asekauppaa ja terveydenhuoltoa.

Edelbrock pitää itseään libertaarina. Hänelle yksilönvapaus on tärkeä arvo, eikä hallituksen toiminta saisi rajoittaa sitä. Hänen mielestään julkinen valta aiheuttaa enemmän ongelmia kuin ratkaisee.

Siksi Edelbrock toivoo republikaanien säilyttävän enemmistönsä senaatissa. Lopputulos riippuu Georgiasta, jonka kaksi senaattorinpaikkaa jaetaan uusintavaaleissa 5. tammikuuta.

– En todellakaan haluaisi nähdä tilannetta, jossa demokraatit voittavat senaatin ja voivat sitten tiukentaa aselakeja, vaikka enemmistö amerikkalaisista ei sitä halua, Edelbrock sanoo.

Andrew Edelbrockin koko perhe sai koronaviruksen, mutta kaikki ovat jo toipuneet siitä. Carla Cohen

Edelbrockilla on ollut tavallista enemmän aikaa seurata vaalien jälkeistä politikointia, sillä hän oli juuri kaksi viikkoa sairauslomalla koronaviruksen takia.

– Menin testiin, koska vaimoni vaati sitä. Minulla oli lihaskipuja pari päivää, mutta ei mitään muuta, Edelbrock kertoo.

Edelbrock sai positiivisen testituloksen marraskuun lopulla samana päivänä kun Monroen piirikunnassa vahvistettiin ennätysmäärä (siirryt toiseen palveluun) uusia koronatartuntoja.

Väkilukuun suhteutettuna Monroessa on ollut seitsemän kertaa enemmän tartuntoja kuin Suomessa. Michiganissa on voimassa tiukkoja rajoituksia (siirryt toiseen palveluun), joiden myötä uusien tartuntojen määrä on vähitellen laskenut.

Harri Vähäkangas / Yle

Koronarokotukset aloitettiin Yhdysvalloissa maanantaina. Edelbrockin perheellä ei ole rokotusjonoon kiirettä, koska tuore tartunta on todennäköisesti tuonut vastustuskykyä.

– Lopulta aion kyllä luultavasti ottaa rokotuksen. Uskon, että työnantajanikin kehottaa hankkimaan sen, Edelbrock sanoo.

Republikaanien kannattajat ovat suhtautuneet demokraatteja paljon kriittisemmin paitsi koronaviruksen rajoitustoimiin, myös rokottamiseen.

Kyselyn mukaan puolet republikaaneista (siirryt toiseen palveluun) aikoo hankkia rokotuksen, kun taas demokraateista rokotuksen aikoo ottaa noin 70 prosenttia.

Rokotusta karttavat kertovat syyksi sen, etteivät pidä koronavirusta riittävän suurena riskinä tai eivät usko rokotteen turvallisuuteen.

Trumpin voitosta vakuuttunut Michelle Burns ei pidä koronavirusta niin vakavana, että sitä vastaan kannattaisi rokottaa. Siksi hän ei aio missään tapauksessa hankkia koronarokotusta.

– Se on virus, josta 99,4 prosenttia selviää hengissä. En ota influenssarokotuksiakaan, vaan ainoastaan pakolliset rokotukset, Burns sanoo.

Myös Burnsin lapset jäävät ilman koronarokotusta. Jos koulu alkaa vaatia sitä, Burns aikoo ottaa lapsensa pysyvästi kotiopetukseen.

Michelle Burns pelkää tulevaisuuden puolesta, jos kongressi vahvistaa Bidenin vaalivoiton. Kuva on helmikuulta 2020. Mika Mäkeläinen / Yle

Vaalivalheita vastaan ei ole rokotetta vielä keksitty, ja niihin suhtautuminen on republikaaneille paljon koronauskomuksia suurempi ongelma. Harva republikaani uskaltaa asettua poikkiteloin Trumpin kanssa.

Viime viikolla julkaistun kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) valtaosa republikaanien kongressiedustajista haluaa vaieta vaalituloksesta täysin.

Vain 27 heistä piti Joe Bidenia vaalivoittajana. Yli 200 kieltäytyi antamasta selvää vastausta. Yli puolet kannatti presidentti Trumpin yrityksiä kääntää lopputulos omaksi voitokseen.

Autotehtaalla työskentelevä Andrew Edelbrock ymmärtää, että republikaanipoliitikot haluavat turvata selustansa.

– He eivät halua erottua rivistä ja suututtaa äänestäjiään, Edelbrock arvioi.

Kotiäiti Michelle Burns sen sijaan ei katso aidalla istujia hyvällä. Hän povaa kongressivaaleissa kahden vuoden kuluttua tylyä kohtaloa niille republikaaneille, jotka eivät nyt ratkaisevalla hetkellä tue Trumpia.

Burnsin mielestä edessä on kaaos, jos Trumpin väitteitä vaalipetoksesta ei hyväksytä.

– Amerikkalaiset eivät aio katsoa tätä sivusta. Jos tämä jatkuu, tässä maassa syttyy sisällissota. Olen varma siitä, Burns sanoo.

