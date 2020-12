Korona vaikeutti suomalaisartistien kansainvälisiäkin kuvioita – EP:n englanniksi julkaissut Robin Packalen: ”Tilanne ei palaudu noin vaan”

Robin Packalen on yksi kotimaisista musiikintekijöistä, joiden kansainväliset suunnitelmat muuttuivat huomattavasti pandemian takia. Jo kesään englanninkielisen albumin julkaisua kaavaillut turkulainen tavoittelee edelleen maailman lavoilla esiintymistä, mutta on pysähtynyt laskelmoimaan aikeitaan uudelleen.

– Kesällä oli tarkoitus käydä levyn julkistamisen lisäksi promoamassa sitä Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Kun kaikki keikat peruuntuivat, otimme aikalisän suunnitelmien hiomiseksi. Tämä tilanne ei palaudu noin vaan, Packalen kommentoi.

Robinin kansainvälisiä suunnitelmia hidastaa se, ettei pelipaikoille pääse nyt, kun pitäisi. Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle

"Persoonalliselle musiikille on aina kysyntää"

Universal Music Finlandin toimitusjohtaja Kimmo Valtanen uskoo, että koronan vaikutukset ovat hyvin samankaltaiset ympäri maailman. Musiikin kulutus suoratoistopalveluista on jatkanut kasvua koronasta huolimatta, ja radio on edelleen lähellä suomalaisten sydäntä.

– Esiintyvien taiteilijoiden asema on kuitenkin erittäin haastava, ellei jopa katastrofaalinen. On iso huoli siitä, miten ne alan toimijat, jotka eivät ole isoimpia hittiartisteja, selviävät koronan yli, Valtanen toteaa huolestuneena.

Tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ilmoitti kuun alussa, että tapahtuma-alan ongelmiin etsitään helpotusta. Hallitukselle esitettävän rahallisen tuen summia varten on hahmotettava Saarikon mukaan koko toimialan laajuus. Tilanteen toivottiin pääsevän käsittelyyn ennen joulua, mutta asian etenemisestä ei ole tiedotettu toistaiseksi.

Suomalaisartistit kiinnostavat Saksassa

Elävän musiikin tapahtumien rajoittamisen on arvioitu laskevan musiikkialan arvoa tänä vuonna noin kolmanneksella. Artistit ovat siirtäneet albumien julkaisua ensi vuoteen kiertueiden lykkääntymisen myötä. Valtasen mukaan odotettavissa voi siksi olla merkittävä uuden musiikin julkaisuvuosi 2021.

– Persoonalliselle, kansainvälisessä kilpailussa edukseen erottuvalle musiikille on aina kysyntää. Markkina on globaali eikä liene yhtä maata, missä suomalaisen musiikin kysyntä olisi muita suurempaa. Poikkeuksena ehkä Saksa, jossa useampi suomalainen artisti on menestynyt hyvin vuosien varrella.

Logomo on Robinille tuttu paikka, mutta näin hiljaista siellä ei ole ollut koskaan aiemmin. Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle

Uusi tyyli, sama artisti

Suunnitellun albumin sijaan Robin Packalenin uutta englanninkielistä tuotantoa saadaan kahdessa osassa: perjantaina julkaistussa EP:ssä Rest In Beat PM, ja sitä ensi vuoden puolella seuraavassa AM-versiossa. Koronakriisin tuoma tauko antoi aikaa kehittää kappaleita vielä eteenpäin.

– Huomasin, että levyssä oli aika selkeästi kaksi puolta: valoisa ja synkkä. Kun välimaasto ei hahmottunut, päätimme, että korostetaan ääripäitä entisestään ja jaetaan julkaisu kahteen.

Myös Robinin soundi ja artistius ylipäätään hahmottuivat selkeämmiksi englanninkielistä tuotantoa tehdessä. Hän kertoo olevansa edelleen oma itsensä, vaikka musiikki ja somejulkaisut tehdäänkin englanniksi. Uuteen tuotantoon kuuluu Robinin mukaan paljon intensiivistä energiaa.

– Biisejä ollaan tehty myös ulkomailla ja niistä löytyy omakohtaisiakin kokemuksia. Tarinat ovat samoja millä kielellä musiikkia tekeekään, mutta monien asioiden ilmaiseminen kuulostaa paremmalta englanniksi kuin suomeksi.

Robin Packalen on säilyttänyt uskollisesti tyylilleen ominaiset eriparikengät, vaikka paljon on muuttunut. Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle

Vaatimattomuutta ja villiä unelmointia

Robinin kansainvälisten suhteiden keskiö on levy-yhtiössä Saksassa. Artisti sanoo, että musiikkia on tehty lisäksi Yhdysvalloissa, Norjassa, Ruotsissa ja Britanniassa.

– Näin alkuun yritämme aktivoida Pohjoismaiden yleisöjä, vaikka tähtäimessä on tietysti koko maailma. Sitä ei vaan oteta haltuun noin vain.

Jos Robin aloittelisi vasta uraansa, tekisi hän saman päätöksen aloittaa tekemisen suomeksi. Tällä hetkellä häntä ajavat eteenpäin kuitenkin halu kehittyä sekä maailmalle kohdistetut unelmat ja tavoitteet. Ilman niitä hän ei pitäisi yhtä järkevänä tehdä englanninkielistä musiikkia Suomessa.

– Esiintyminen Madison Square Gardenilla ja yhteistyö Bruno Marsin kanssa. Ne ovat villeimmät unelmani tällä hetkellä.