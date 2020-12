14-vuotias Juho Ranta-Maunus on ehdolla maailman parhaaksi nuoreksi kitaristiksi – "Unbelievable that I made it to the finals"

Seinäjokelainen 14-vuotias Juho Ranta-Maunus on ehdolla maailman parhaaksi vuoden nuoreksi kitaristiksi. Vuoden junnukitaristin valitsee yhdysvaltalainen Guitar World -lehti verkkosivuillaan olevassa äänestyksessä.

Juho Ranta-Maunus aloitti kitaransoiton kahdeksanvuotiaana Lapuan musiikkiopistossa. Tällä hetkellä hän opiskelee Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistossa Seinäjoella Antti Honkasen opetuksessa.

– Vuosi sitten kuuntelin edellisten Young Guitarist of the Year -soittajien musiikkia ja videoita. Ajattelin, että voisin itsekin osallistua tähän kilpailuun. Tein sitten omaa biisiä kolme kuukautta tätä kilpailua varten, Ranta-Maunus kertoo.

Työn tuloksena syntyi Ranta-Maunuksen kilpailukappale nimeltään Diversity, jossa on raskaan ja progressiivisen rockin elementtejä.

– I wanted to use my own song in this competition and it is unbelievable that I made it to the finals, Ranta-Maunus sanoo Guitar World -lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

"Poikkeuksellisen musikaalinen ja todella vakuuttava ote"

Ylen musiikkitoimittaja ja muusikko Pekka Laine sanoo, että Juho Ranta-Maunus on jo nyt tehnyt aikamoisen tempun. Jokainen voi mennä omin silmin kurkkaamaan youtube-ajan kitaristien taitotasoa.

Laine muistuttaa, että verkko on täynnä toinen toistaan hurjempien virtuoosien soittoteknistä taiturointia. Tarjontaa piisaa ja kilpailu on kova.

Pekka Laine tunnetaan Hypnomen yhtyeen kitaristina. Hänen mukaansa ihmeteinejä riittää verkossa ruuhkaksi asti. Siksi kitaramaailman johtaviin mediabrändeihin kuuluvan Guitar Worldin mittelössä finaaliin pääseminen on kova saavutus.

– Ymmärrän hyvin miksi Juho on viiden kärjessä. Kaverilla on poikkeuksellisen musikaalinen ja todella vakuuttava ote soittamiseen. Juholla taito ei tarkoita kornia tekniikkasirkusta. Ei häntä kuunnellessa ajattele soittajan ikää vaan sitä, että onpa helkkarin kova kitaristi, Laine sanoo.

Haastavat kitarajutut kiinnostavat

Kitaristeissa Ranta-Maunus arvostaa teknistä osaamista ja puhdasta soittoa. Progessa kiinnostavat vaihtuvat tahtilajit, sekä tekniset ja haastavat kitarajutut.

Omat kitarasankarit löytyvätkin progen ja hevin parista.

– John Petrucci ja hänen bändinsä Dream Theater on yksi, koska hänen ansiostaan tutustuin progressiiviseen musiikkiin. Kiko Loureiro on toinen, koska häellä on tosi hienoja melodioita. Tykkään myös hänen bändistään Megadeathista, Ranta-Maunus sanoo.

Tällä hetkellä Ranta-Maunus soittaa kitaraa jopa useita tunteja päivässä. Tulevaisuuden haaveetkin liittyvät musiikkiin ja keikkailuun.

– Unelmani on tulla ammattikitaristiksi. Että olisi oma bändi ja tehtäisiin keikkoja, Juho Ranta-Maunus pohtii.

Maailman paras 17-vuotias tai nuorempi kitaristi eli Young Guitarist of the Year 2020 -voittaja valitaan 21. joulukuuta.

Juho Ranta-Maunuksen lisäksi tittelistä kisaa neljä muuta ehdokasta: Jasmine Star, Seth Grey, Tom Zhou ja Lorenzo Diano. Kaikkien ehdokkaiden esitykset on nähtävissä lehden verkkosivuilla.

Ranta-Maunus kehuu kilpakumppaneitaan.

– He ovat tosi taidokkaita soittajia. Ovat varmasti tehneet tosi kovaa työtä soittamiseen ja kisan biisien tekoon.

Mitäs, jos kilpailusta tulee voitto?

– Jatkan ihan normaalisti musiikintekoa ja kitaransoittoa. Tavoittelen unelmia.

