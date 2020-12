Milloin Suomen talouden syöksy ja velkaantumisen nousu taittuvat – katso valtiovarainministeriön tiedotustilaisuus klo 11.30 alkaen

Valtiovarainministeriö julkistaa tänään ennusteensa talouden näkymistä vuoteen 2023 saakka.

Kello 11.30 alkava tiedotustilaisuus on tavallistakin kiinnostavampi, sillä Suomen talous on ollut tänä vuonna rajussa syöksyssä ja samalla velkaantuminen on noussut uusiin ennätyksiin.

Suomen bruttokansantuote on pienentynyt helmikuusta lähtien (siirryt toiseen palveluun) ja huhtikuussa alamäki kiihtyi jo yli kuuteen prosenttiin. VM:n edellisen, lokakuussa julkaistun ennusteen mukaan koko vuoden talouskasvu painuisi 4,5 prosenttia miinukselle.

Tänään ennustetta voidaan päivittää ja samalla se täydennetään ulottumaan vuoteen 2023 saakka.

Katseet nauliintuvat tänään myös velkaantumisesta kertoviin kuvaajiin. Edellisessä ennusteessa tämän vuoden julkisen talouden velkaantumisvauhdiksi ennustettiin 18 miljardia euroa.

Täydennämme juttua

Koronavuosi Yle käsittelee poikkeuksellista koronavuotta.

Koronan läpi -jutuissa ja ohjelmissa käsitellään pandemian tuomia muutoksia. Katso Ylen erikoislähetys aiheesta torstaina 17.12. TV1:ssä kello 19 - 20:30. Jaa tarinasi, videoita tai kuvia valon hetkistä korona-ajan keskellä.