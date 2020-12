Tämä mies on soittanut Voice of Finlandissa ja Vesa-Matti Loirin kanssa – silti synnyinkaupungin pieni joulukonsertti on vuoden tärkeimpiä keikkoja

Tänä jouluna Kajaanin kirkon edustalle ei muodostu kylmästä hytisevää jonoa. Siitä huolimatta kyntteliköin valaistussa, yli 100-vuotiaassa puukirkossa joululaulut kajahtavat tuttuun tapaan.

Muun muassa muusikko Kalle Torniainen, 42, esiintyy Kajaanissa järjestettävässä Kotikirkon pienessä joulukonsertissa, mutta tänä vuonna yleisönä toimii kamera. Konsertti striimataan Yle Areenaan 23.12. kello 19 alkaen.

Torniainen on monelle tuttu isoista tv-tuotannoista. Hän on esiintynyt muun muassa Voice of Finlandissa, Big Bangissä, SuomiLOVE:ssa, Nenäpäivässä ja Linnan jatkoilla. Lisäksi Torniainen on tehnyt musiikkia ja keikkaillut esimerkiksi Vesa-Matti Loirin ja Juha Tapion kanssa.

Silti hän esiintyy tänä jouluna jälleen kerran ystäviensä kanssa synnyinkaupunkinsa kirkossa. Mikä saa miehen palaamaan vuosi vuodelta musisoimaan pieneen joulukonserttiin?

42 joulua Kainuussa

Hypätään vuoteen 2008.

Tällöin Kalle Torniaisen työ ja elämä oli jo muualla kuin Kajaanissa. Hän pohti kajaanilaislähtöisen ystävänsä Antti Matikaisen kanssa sitä, kuinka mahtavaa olisi järjestää pieni konsertti ystäville ja sukulaisille Kajaanissa.

He ajattelivat, että samassa elämäntilanteessa oleville, muualta Kainuuseen tuleville, juuri ennen jouluaattoa järjestetty konsertti olisi oiva tapa rentoutua ja päästä joulun tunnelmaan.

Torniaisen lisäksi Kotikirkon pienessä joulukonsertissa esiintyvät saksofonia soittava Risto Oikarinen, kitaristina toimii Kimmo Nissisen ja laulusta vastaa Matikaisen lisäksi Henna-Mari Pöllänen. Oskari Oikarinen piipahtaa parin kappaleen ajan mukana kokoonpanossa lyömäsoittimien takana.

– Meille aika yllättäen tilanne eskaloitui, ja konsertista tuli tosi suosittu. Silmämääräisesti siellä on ollut muitakin kuin kavereita ja sukulaisia meitä katsomassa.

Vuosien varrella konsertin suosio on vain paisunut. Kotikirkon pieni joulukonsertti on esitetty vuosittain sekä 22. ja 23. päivä joulukuuta. Molempina päivinä Kajaanin kirkko on ollut ääriään myöten täynnä ja jonotukseen on saanut varata aikaa jopa tunteja. Usealle kajaanilaiselle konsertti onkin se hetki, kun joulu alkaa.

Sitä se on myös Torniaiselle.

– Minusta tuntuu, että me esiintyjät ja yleisö ollaan tässä asiassa samassa veneessä: konsertin kotikutoisuus ja lämpö virittävät joulumielen.

Kalle Torniainen asuu nykyään perheineen Espoossa. Kajaani on kuitenkin miehelle tärkeä paikka ja sinne hän palaa tänäkin jouluna. Mikko Koski / Yle

Joulu on kiireistä elämää viettävälle Torniaiselle hetki pysähtyä. Hän on ollut elämänsä jokaisen joulun Kajaanissa ja nauttii saadessaan olla siellä asuvien sukulaisten ja läheisten kanssa.

Joulu on myös sitä aikaa, jolloin työpuhelin ei soi. Torniaisten kulttuuriperheessä soi kylläkin jokin muu – nimittäin joululaulut.

– Suomalaiset hieman melankoliset kappaleet soittavat minun sielunkieliäni: Sydämeeni joulun teen, Sylvian joululaulu ja Varpunen jouluaamuna.

Pieni joulukonsertti ei juuri eroa isoista tuotannoista

Tänä vuonna moni joulukonsertti on striimattu ja kauneimmat joululaulut on laulettu verkossa (siirryt toiseen palveluun).

Kotikirkon pieni joulukonsertti järjestetään tänä vuonna 13. kerran. Tämä on ensimmäinen kerta, kun se striimataan ja samalla esitetään tyhjälle kirkolle.

– Se tulee todennäköisesti olemaan outoa. Yleisön tuoma tunnelma, sen lämpö ja täysi kirkko on meille niin tuttua. Tämä ei kuitenkaan saa vaikutta tekemiseemme, vaan meidän esiintyjien tulee nähdä kameran toisella puolella katsovat ihmiset.

Torniainen ei kuitenkaan usko sen olevan ongelma.

– Meidän porukassa on jotain mieletöntä voimaa. Yhteenkuuluvuuden tunne hyvin poikkeuksellista.

Loppuun myydyt keikat ja suorat tv-lähetykset ovat Torniaiselle tuttuja, mutta millä tavalla pienehkö konsertti eroaa suuremmista tuotannoista?

– Konsertista on tullut valtavan suosittu, joten siinä mielessä se ei paljoa eroa nimekkäistä tai paperilla isommista tuotannoista. Kotikirkon pieni joulukonsertti on minulle todella arvokas.

Perinteisesti joulukonsertin tuotto on kohdennettu vähävaraisten kajaanilaisten tukemiseen seurakunnan diakoniatyön kautta. Myös tänä vuonna kohde on sama. Seurakunta anonut ja saanut pienkeräysluvan, keräyksen nimi on Kotikirkon pieni joulukeräys (siirryt toiseen palveluun).

