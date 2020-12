Herätys: Suomalaiset tyytyväisiä elämäänsä koronakriisistä huolimatta, Wuhanissa uskotaan viruksen tulleen ulkomailta, opetusministeri vaihtuu tänään

Iso osa suomalaisista on tyytyväisiä elämäänsä. Lisäksi yli kolmannes uskoo, että vuoden päästä onnellisuus omassa elämässä on lisääntynyt.

Iso osa suomalaisista on tyytyväisiä elämäänsä. Lisäksi yli kolmannes uskoo, että vuoden päästä onnellisuus omassa elämässä on lisääntynyt. Tiina Jutila / Yle

Huimat 86 prosenttia suomalaisista on tyytyväisiä elämäänsä koronakriisinkin keskellä

Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan jopa 86 prosenttia suomalaisista on tyytyväisiä elämäänsä. Tyytyväisten osuus on jopa hieman suurempi kuin viime vuonna.

Asiantuntijoiden mukaan tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että suomalaiset ovat nyt muistaneet, mitkä ovat tyytyväisyyden peruspilarit. Lisäksi pessimismi on kenties suojannut suomalaisia kriisin keskellä, sanoo onnellisuusprofessori Markku Ojanen.

Uudenmaan sulkeminen oli ennennäkemätön operaatio, näin kaikki eteni 256 päivää sitten

Betoniporsaat ilmestyivät Uudenmaan rajan ylittäville valtaväylille pikavauhdilla. Tässä esteitä asennetaan Kolmostien sululle 27.3.2020. Ilkka Klemola / Yle

Suomessa Uudenmaan sulkeminen on ollut tähän mennessä järein keino koronan vastaisessa taistelussa. Sekä poliisi että puolustusvoimat pitävät operaatiota onnistuneena, ja se myös hidasti viruksen leviämistä muualle Suomeen.

Yle haastatteli poliisipäällikköä, everstiä sekä sulkua sivusta seurannutta maakuntarajan kahvilayrittäjää: lue tästä, miten he muistelevat historiallista operaatiota.

Yle käsittelee poikkeuksellista koronavuotta koko päivän – päivä huipentuu illalla erikoislähetykseen

Yle Uutiset summaa koronavuoden tapahtumia torstaina yhteen televisiossa, radiossa ja verkossa. Henrietta Hassinen / Yle

Yle käsittelee kulunutta koronavuotta ja sen seurauksia tänään monipuolisesti aamusta iltaan. Teema näkyy niin televisiossa, radiossa kuin verkossa.

Koronan läpi -erikoispäivä polkaistaan käyntiin aikaisin torstaina Ylen aamussa, jossa keskustellaan muun muassa turvallisesta joulunvietosta ja siitä, miksi ihmiset eivät aina halua noudattaa rajoituksia. Aamun chatissa (siirryt toiseen palveluun) asiantuntijat vastaavat yleisön koronakysymyksiin.

Päivän kruunaa kello 19 alkava Koronan läpi -erikoislähetys, jonka juontavat Seija Vaaherkumpu ja Robert Sundman.

Wuhanissa uskotaan, että koronavirus ei lähtenyt liikkeelle Kiinasta

Kymmenen miljoonan asukkaan Wuhan oli karanteenissa 76 päivää. Kaupungissa ei ole havaittu koronavirusta enää kuukausiin. Ivan Kargapoltsev / AOP

Jos koronapandemian syntysijoilla kysyy kiinalaisilta, mistä pandemia alkoi, he syyttävät esimerkiksi Yhdysvaltoja.

Wuhanilaisten mielestä pandemia ei suinkaan alkanut kaupungin torilta, vaan viruksen uskotaan tulleen kaupunkiin ulkomailta, esimerkiksi urheilukisoihin osallistuneiden amerikkalaisten mukana. Kiinaa on arvosteltu maailmalla hidastelusta pandemian tartuttamisessa, mutta Kiinassa kritiikkiä esittäneitä on vangittu ja heitä on jopa kadonnut.

Jussi Saramo opetusministeriksi vanhempainvapaalle lähtevän Li Anderssonin tilalle – katso tiedotustilaisuus suorana klo 14.13

Tuleva opetusministeri Jussi Saramo, 41, on ensimmäisen kauden kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä. Pekka Tynell / Yle

Hallituksen opetusministeri vaihtuu torstaina. Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pyytää eroa ministerin tehtävästä vanhempainvapaan vuoksi, ja opetusministeriksi hänen tilalleen tulee kansanedustaja Jussi Saramo (vas.).

Opetusministerinä Saramo toimii myös osana ministeriviisikkoa. Tuore ministeri pitää tiedotustilaisuuden noin kello 14.15 Valtioneuvoston linnassa.

Yle näyttää tiedotustilaisuuden suorana Areenassa kello 14.13 alkaen.

Sateet väistyvät ja sää poutaantuu

Torstaina korkeapaine vahvistuu Pohjois-Suomessa. Sää on poutainen, ja etenkin Lapissa selkenee aamun aikana. Samalla pakkanen kiristyy, ja talven pakkasennätys menee todennäköisesti rikki.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.