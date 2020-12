Näyttelijä Lauri Tilkanen löysi roolihahmon kautta harrastuksen, johon hän jäi koukkuun: "Sehän on ihan douppia, kehon omat doupit nousee"

Näyttelijä kävi viime talvena avannossa 2-3 kertaa viikossa. Tänä syksynä kylmään veteen kiireinen mies on ehtinyt harvemmin.

Lauri Tilkasella on ollut tänä syksynä kalenteri täynnä. Työn alla on ollut useammankin televisiosarjan kuvaukset ja repliikkejä on pitänyt opetella sivukaupalla. Karppi-rikossarjan uuden tuotantokauden kuvaukset päättyivät vastikään ja ennen joulua kuvataan vielä Hotelli Swan -draamasarjaa.

Yksi tämän vuoden työ tulee nähtäville tällä viikolla, kun suoratoistopalvelu Elisa Viihde Viaplayssa alkaa suomalaiseen lakimaailmaan sijoittuva Pohjolan laki. Siinä Tilkasella on päärooli nuorena huippujuristina. Tilkanen kertoo, ettei ole aiemmin lakimiestä näytellytkään.

– Se on aika kovaa, kun tehdään tuommosta pitkää lakitekstiä – myöskin opetellaan loppupuheenvuoroja tai muita – niin se täytyy ottaa haltuun. Ja kun ohjaaja Teppo Airaksinen rakastaa rytmiä ja nopeutta, niin välillä siinä oli ehkä pieniä haasteita, Tilkanen hymyilee.

Rooliin valmistautuessa Tilkasen omaan elämään löytyi uusi rakas harrastus. Käsikirjoituksessa oli avantouintikohtaus ja Tilkanen halusi treenata lajia etukäteen, jotta kohtauksen tekeminen olisi helpompaa.

– Mähän jäin ihan siihen koukkuun. Mä en ole mikään uimari vaan tykkään seistä siinä vedessä sen hetken aikaa ja käyn pari kolme kertaa.

Viime talvena kylmässä vedessä tuli käytyä 2-3 kertaa viikossa, mutta nyt kiireiden takia käyntejä on ollut vähemmän. Hyvää se kuitenkin aina tekee.

– Sehän on ihan douppia, kehon omat doupit nousee, Tilkanen kuvailee.

Näyttelijä kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa myös, ettei ole ollut mitenkään erityisen jouluihminen, mutta lasten myötä on sitäkin päässyt opettelemaan: 6-vuotiaan pojan kanssa hän on muun muassa tehnyt pipareita.

– Tehtiin joulu minunkin kotiin. Suostuin ostamaan muutaman joulukoristeenkin sinne. Että kyllä se joulu alkaa mullekin sitten tulla pikku hiljaa.

Jouluksi näyttelijä aikoo mennä kotikonnuille Varsinais-Suomeen.

Katso koko lähetys: