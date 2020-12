Ruotsin kuningas koronatilanteesta: "Ruotsi on epäonnistunut"

Ruotsissa kuningas Kaarle Kustaa sanoo, että Ruotsi on epäonnistunut koronan torjunnassa. Ruotsin television SVT:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) kuningas luonnehtii päättyvää vuotta "hirvittäväksi".

– Mielestäni olemme epäonnistuneet. Meillä on ollut paljon kuolleita ja se on kauheaa. Tästä me kaikki kärsimme, kuningas sanoo.

Kuningas valittelee myös sitä, että monissa tapauksissa omaiset eivät ole voineet hyvästellä koronaan kuolleita asianmukaisella tavalla.

– Sitä ajattelee kaikkia ihmisiä, jotka eivät ole voineet hyvästellä kuolleita perheenjäseniään. Uskon, että tämä on raskas ja traumaattinen kokemus, kuningas pohtii.

Maanantaina lähetettävässä Vuosi kuningasperheen kanssa -ohjelmassa 74-vuotiaalta kuninkaalta kysytään myös pelkääkö hän itse koronatartuntaa.

– Viime aikoina asia on tuntunut konkreettisemmalta, se hiipuu lähemmäs ja lähemmäs. Tämä ei ole sitä mitä toivoisi, Kaarle Kustaa sanoo SVT:n mukaan.

Ruotsissa on kuollut 7 800 ihmistä koronan seurauksena.

