Miten viettää turvallista sukujoulua? Voiko maskinkäytön lopettaa, kun rokote tulee? HUSin Eeva Ruotsalainen vastaa 16 koronakysymykseen

Koronaturvallinen joulun vietto, sukulaisten tapaaminen ja tuleva rokote virusta vastaan – nämä aiheet pohdituttavat monia joulupyhien kynnyksellä.

Yle käsittelee poikkeuksellista koronavuotta ja sen seurauksia torstaina koko päivän televisiossa, radiossa ja verkossa. Osana Läpi koronan -erikoispäivää yleisö sai kysyä chatissa terveydenhuollon asiantuntijoilta epidemiaan liittyviä kysymyksiä.

Kokosimme tähän juttuun 16 chatissa esitettyä kysymystä, joihin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä vastasi Ylen aamun haastattelussa.

Chatissa kysymyksiin vastasi aamupäivällä myös neljä muuta terveydenhuollon ammattilaista. Pääset lukemaan chatia tästä (siirryt toiseen palveluun).

1. Lastenlapset ovat olleet omaehtoisessa karanteenissa päiväkodista ja vanhemmat etätöissä, jotta he voisivat tulla jouluaattona tapaamaan isovanhempia. Riittävätkö nämä varotoimet?

ER: Nämä varotoimet tuovat hyvin paljon lisäturvaa tapaamiseen, jos halutaan tavata riskiryhmään kuuluva henkilö.

Omaehtoinen 10 päivän karanteeni ennen tapaamista tuo lisäturvaa tapaamiseen. Jos karanteenin aikana poistuu kodista, tulee käyttää maskia ja noudattaa turvavälejä, jotta ei käy ulkoa hakemassa tartuntaa sisälle karanteeniin.

Kun minimoi riskin näin, tapaaminen on turvallista. Kehotan silti käyttämään maskia tapaamisessa isovanhemman kanssa.

2. Voiko sukujoulua viettää, jos on täysin terve, ei ole tapaamassa riskiryhmäläisiä ja on käynyt porukalla testissä ennen joulua? Myöskään kontaktia koronan saaneen tai koronalle altistuneen kanssa ei ole, ja on vältellyt viime päivät suuria ihmisjoukkoja.

ER: Jokainen lähikontakti on tällä hetkellä riski. Ainoa turvallinen tapa tulevaan joulun viettoon on, että sitä vietetään ainoastaan ydinperheen kesken. Ydinperheellä tarkoitetaan niitä ihmisiä, jotka asuvat samassa taloudessa.

3. Voimmeko kokoontua Lappiin mökille aikuisten ystävien kesken noin 15 henkilön voimin, jos emme poistu mökistä muualle ja menemme paikalle vain terveenä?

ER: On mahdoton ajatus, että tällä hetkellä voitaisiin suositella noin ison ryhmän tapaamista, joka ei ole ydinperhe. On olemassa riski, että viemme esimerkiksi Uudeltamaalta tartuntoja muihin maakuntiin, ja sitä tulee välttää.

On hyvä myös muistaa, että nykyhetken tiedon valossa 45 prosenttia voi olla oireettomia viruksen kantajia. 15 hengen kokoontumisessa riski tartunnalle on siis olemassa, etenkin jos maskia ei pystytä käyttämään koko ajan tai turvavälejä ei voida noudattaa. Voimme myös kokea itsemme terveeksi, jos meillä ei ole hengitystieoireita. Korona voi kuitenkin oireilla vaikka ainoastaan vatsaoireina.

4. Sukulaiset ovat tulossa luokseni jouluna, ja se huolettaa. Miten voi estää lähisukulaisen tulon leviämisvaiheen alueelta perustason alueelle?

ER: Tämä on ymmärrettävä ja tärkeä huoli, joka pitäisi nyt olla meillä jokaisella, myös niillä, jotka ovat tulossa tapaamaan sukulaisia. Joulu on läheisten aikaa, mutta tämä joulu on vastuullista läheisten aikaa. Silloin joulu vietetään ydinperheen kesken.

Tänä jouluna ensisijainen yhteydenpitokeino on etäyhteydenpito. Jokaisen tulee ymmärtää, että tämä on erilainen joulu, ja ensi vuonna se joulu on toivottavasti normaali.

5. Millainen riski junamatkustamiseen liittyy? Onko parempi käyttää omaa autoa?

ER: Turvallisin tapa matkustaa on tällä hetkellä omalla autolla korkeintaan niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa elää tavallista arkea. Julkisessa liikenteessä kasvomaskin käyttö on edellytys sille, ettemme saa tartuntaa tai tartuta muita.

6. Uskaltaako mennä hotelliin, jos vastaanotto on kontaktiton ja ateriat syö huoneessa? Voiko hotellin ilmastoinnin kautta silti saada tartunnan?

ER: Hyvä ilmanvaihto vähentää tartunnan riskiä. En siis usko, että hotellihuoneen ilmastoinnin kautta saisi tartunnan.

7. Kuinka suuri on tartuntariski hiihtoladulla?

ER: Hiihtoladulla ollaan pääasiassa yksin ulkotiloissa, ja tiedämme, että ulkona tartuntariski on vähäinen. Turvavälit pidettynä riskiä siis tuskin on.

8. Miten pitkän suojan Pfizerin rokote antaa?

ER: Suojan kestosta on vielä liian varhaista sanoa. Sen tiedämme, että rokote antaa erittäin hyvän 95 prosentin suojan vakavaa sairastumista vastaan. Silti kestää vielä aikaa, ennen kuin riittävä määrä väestöä saadaan rokotettua. Se tarkoittaa, että kasvomaskin käyttö jatkuu kevään aikana.

Minimissään 70 % rokotekattavuuden ja sitä kautta laumasuojan saavuttamisessa voi kestää ensi syksyyn. Asia riippuu siitä, mitä rokotteita saadaan ja millä aikataululla.

9. Voinko lopettaa maskin käytön, kun saan rokotteen?

ER: Tämänhetkisen tiedon valossa maskin käyttöä ei tule lopettaa rokotteen saamiseen. Maskia tarvitaan epidemian leviämisen estämiseksi, koska kestää aikaa, ennen kuin riittävä määrä ihmisiä saadaan rokotettua.

Rokotteen ottamisen jälkeen voi kuitenkin olla turvallisin mielin, koska rokote estää vakavaa sairastumista.

10. Suositellaanko rokotteen ottamista, jos on jo sairastanut koronan?

ER: Tämän hetken tietojen valossa kyllä, mutta kaikki nämä tiedot tarkentuvat. Vaikka olemme eläneet koronan kanssa jo lähes vuoden, meillä on vielä paljon epävarmuutta. Tietoa tulee kuitenkin koko ajan lisää.

11. Vaikuttaako rokotteen tehoon, jos on rokotteen ottamisen hetkellä oireeton kantaja?

ER: Ei vaikuta. Rokotetehon pitäisi olla aivan yhtä hyvä riippumatta siitä, onko jo sairastunut koronaan.

12. Ihmettelen, miten korona voi aiheuttaa niin erilaisia oireita eri ihmisille. Voiko kyse olla edes samasta sairaudesta?

ER: Koronavirusinfektio voi olla oireeton, lieväoireinen tai vakava. Tämä sama kirjo on olemassa myös kausi-influenssassa. On monia syitä sille, että joku saa vakavan taudin. Esimerkiksi yli 70-vuotiailla ja riskiryhmään kuuluvilla on muita suurempi riski sairastua erittäin vakavasti. Kyse on kuitenkin samasta taudista, vaikka oirekirjossa olisi erilaisia oireita.

13. Toimiiko julkisen puolen koronatestaus hyvin myös jouluna?

ER: Tällä hetkellä epidemiatilanne koko Suomessa edellyttää, että testauksen on toimittava koko joulun ajan. Testiin pitää siis hakeutua ja päästä samalla tavalla kuin muutenkin. Haluan myös painottaa, että oireisena tulee aina mennä testiin, vaikka oireena olisi vain nuha. Näin saamme taudin kiinni ja henkilön eristykseen, jotta hän ei tartuta muita.

14. Voiko testiin tai hoitoon päästä toisen sairaanhoitopiirin alueella, jos viettää joulua muualla kuin kotona?

ER: Kaikkialla Suomessa pääsee testiin tai hoitoon, jos oireet niin edellyttävät.

15. Kuinka kauan pandemia voi vielä kestää, nyt kun rokotekin saadaan?

ER: Tulemme elämään vielä ainakin puoli vuotta rajoitusten ja suositusten kanssa. Rokotteita tulee erilaisia, eri ajankohtiin ja eri ryhmille. Kestänee kesään asti, että saisimme Suomessa laumasuojan ja riittävän ison osan väestöstä rokotettua. Taistelutahtoa siis vielä tarvitaan.

Täytyy myös huomioida, että rokote ei tule koko maailmaan samaan aikaan. Eri alueilla ja eri maanosissa rokotetaan eri tahdissa. Matkailu voi siis olla edelleen riski.

16. Miksi maskia pitää käyttää, vaikka on tiedossa että se ei suojaa käyttäjäänsä virukselta?

ER: Kun kaikki käyttävät maskia, oli se sitten kangasmaski tai kirurginen suu-nenäsuojus, se suojaa meitä tartuttamasta muita ja saamasta tautia. Se on maskinkäytön idea.

