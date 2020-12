Katso suorana klo 14.15: Kaksi tamperelaista ikonia, Pikku Kakkonen ja Särkänniemi, yhdistävät voimansa ja se on vasta alkua

Yle ja Särkänniemi kertovat torstaina uudenlaisesta yhteistyöstä, joka on tarkoitus lisensoida. Yle seuraa suorana.

Pikku Kakkonen ja Särkänniemi aloittavat Suomessa ainutlaatuisen yhteistyön. Se tarkoittaa 3–13-vuotiaille lapsille suunnatun elämyksellisen Pikku Kakkosen Mediamaailman rakentamista. Tämä vahvistaa lasten mediataitoja.

Yle ja Särkänniemi ovat solmineet Mediamaailman rakentamisesta aiesopimuksen, joka on tarkoitus vahvistaa kevään 2021 aikana. Sijaintipaikaksi on suunniteltu Särkänniemeä.

Pikku Kakkosen Mediamaailman konseptia hiotaan parhaillaan yhdessä mediakasvatukseen, kulttuuriin ja lastensuojeluun keskittyneiden järjestöjen ja tutkijoiden kanssa.

Mediamaailmaa suunnitellaan Särkänniemeen Näsinneulan juurelle. Sisäänkäynti huvipuistoon on kuvasta katsottuna oikealla. Antti Eintola / Yle

Tavoitteena on lisensoida konsepti ensimmäisenä Tampereen Särkänniemelle, joka on suunnitellut avaavansa Pikku Kakkosen Mediamaailman vuoden 2022 lopulla. Sen jälkeen konsepti on tarkoitus saada laajasti käyttöön Suomeen.

Ylen Urheilu ja tapahtumat -yksikön johtaja Panu Pokkinen sanoo, että mediakasvatus on Ylen julkisen palvelun tehtävän ytimessä. Pikku Kakkosen Mediamaailmassa tämä tehtävä toteutuu uudella tavalla.

– Lasten ja aikuistenkin mediataitojen tarve korostuu tulevaisuudessa, ja toivomme, että mediamaailman konsepti saadaan laajasti käyttöön ympäri Suomen. Samalla varmistamme, että Pikku Kakkonen ja sen ohjelman säilyvät rakkaina suomalaisille myös tulevaisuudessa, Pokkinen sanoo.

Suunnitelma Pikku Kakkosen Mediamaailmaksi. Särkänniemessä sen on tarkoitus avautua vuoden 2022 lopulla. Yle

Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä kertoo, että Pikku Kakkosen Mediamaailma tuo puistoon opetuksellista sisältöä. Tampereella on valmisteilla kaava, joka mahdollistaa uuden toiminnan.

Pikku Kakkosen Mediamaailmassa lapset pääsevät tuottamaan kaikenlaista mediaa audiosta videoon ja lisätystä todellisuudesta (AR) peleihin. Myös erityistä tukea tarvitsevat lapset otetaan huomioon.

– Pikku Kakkosen Mediamaailmassa kävijät kohtaavat Ylen lastenohjelmien hahmot kautta aikojen. Sinne voi myös tulla yleisöksi, sillä siellä kuvataan Pikku Kakkosen ohjelmia. Mediakasvatusta toteutetaan vuorovaikutteisen teknologian kautta siten, että oppiminen on sekä toiminnallista että hauskaa, Ylen lastensisältöjen päällikkö Teija Rantala kertoo.

Rantalan mukaan mediamaailmaan tulee myös nostalginen osio.

Pikku Kakkosen Mediamaailman konseptin suunnittelussa ovat mukana Mediakasvatuskeskus Metka, Kulttuurikeskus PiiPoo, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KaVi, Mediakasvatusseura, Koulukino, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset ry sekä mediakasvatuksen lehtoreita ja tutkijoita Helsingin, Tampereen, Jyväskylän ja Lapin yliopistoista.

Konseptin on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana.

