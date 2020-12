Lohi pitää pintansa joulun herkkuna ja tänä vuonna sen hintakin on laskenut – järvikalasta odotetaan seuraavaa kalahittiä joulupöytiin

Suomen merkittävimmät kauppakalat lohi ja kirjolohi maistuvat myös jouluna. Suomen markkinoilla lähes puolet kulutetusta kalasta on lohikaloja.

Tänä vuonna myyntiä lisää myös lohikalojen edullinen hinta, kun koronapandemian vuoksi hinnat pitkästä aikaa laskivat.

– Tällä hetkellä kalan hinta on kilpailukykyinen suhteessa lihaan, arvioi Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jari Setälä.

Edullisuus näkyy suoraan kaupassa erilaisina kala-kampanjoina. Mutta korona on edistänyt kalan menekkiä myös pienempien yrittäjien joukossa. Esimerkiksi rautalampinen Tolmulan tila myy tänä jouluna kalaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kauppa piristyi heti epidemian alkaessa.

Yrittäjät Anne ja Eino Schwartz arvelevat, että tämä johtui todennäköisesti siitä, että ruokaa alettiin valmistaa enemmän kotona kuin aikaisemmin.

Tolmulan myynnin kasvuun vaikuttaa myös se, että joukkoon on liittynyt perheen poika Mikael, joka harkitsee vakavasti jatkavansa yrittäjänä tilalla.

Näin valmistetaan kylmäsavulohta.

Tämän joulun alla liikkeellä on neljä myyntivaunua, jotka matkaavat pisimmillään Varkauteen ja Saarijärvelle.

Jouluna kaupaksi menee kirjolohta kylmä- ja lämminsavuna, loimutettuna ja graavina.

Mikael Schwartz uskoo myös kotimaisen järvikalan menekin kasvuun, kun siitä kehitetään uusia tuotteita. Marianne Mattila / Yle

Maaseutupaikkakunnilla asiakkaat ovat kiinnostuneita myös järvikalasta, jota menisi kaupaksi enemmän kuin mitä sitä saadaan myyntiin. Eniten kysytään fileoitua haukea ja joulun alla kylmäsavustettu haukea.

– Ihmiset ovat kyllästyneet kuhaan, koska se on niin mauton kala ja sitä pitää maustaa runsaasti. Hauen valmistus kun onnistuu vain voilla ja ruisjauhoilla, Eino Schwartz kertoo.

Lapsuuden suutuntuma ruotoisesta hauesta vaikuttaa ostopäätökseen aikuisena

Hauki on mielenkiintoinen esimerkki kotimaisen järvikalan tilanteesta. Maaseudulla asiakkailla on kokemusta kalastamisesta, joten hauen valmistus on tuttua puuhaa. Kaupungeissa tilanne on usein toinen.

– Meidän kylmäsavuhaukea maistaneet eivät usko, että tuote on haukea, siilinjärveläisen Kala-Lapin yrittäjä Vesa Lappi kertoo.

Hämmästys johtuu siitä, että haukea karsastetaan ja sillä on niin huono maine ettei sitä haluta edes kokeilla. Taustalla saattaa olla lapsuuden kokemus ruotoisen kalan syömisestä tai epäonnistuneet valmistuskokeilut.

Haukea menisi Schwartzien mukaan kaupaksi enemmän kuin sitä on saatavilla. Iäkkäämmät asiakkaat kutsuvat sitä rantarosvoksi. Kuvituskuva. Veli-Pekka Hämäläinen / Yle

Joulun sesonki on Kala-Lapille erittäin merkittävä. 20 prosenttia yrityksen liikevaihdosta syntyy sen aikana. Sesonkituotteet graavattu ja kylmäsavustettu siika sekä katkarapuskagen myydään kauppojen kalatiskiltä. Suosituimmat tuotteet tehdään kuitenkin kirjolohesta.

Lappi uskoo, että joulupöytään mahtuu vielä uusia kalaherkkuja. Suunnitelmissa on kehittää lisää sesonkituotteita kirjolohesta.

Kotimainen kala on sesonkituote ja se pitäisi kuluttajienkin ymmärtää

Myös oululaisen Hätälän tuotevalikoima kasvaa aina jouluksi. Joukossa on myös lipeäkala, vaikka menekki laskee vuosi toisensa jälkeen. Pääosa myydystä kalasta on Pohjois-Norjasta tulevaa lohta. Suosituin tuote on tuore lohifilee.

Jouluna myydään myös järvikalaa ja yrityksessä uskotaan, että esimerkiksi muikkua, kuhaa ja haukea voisi markkinoida joulun alla vielä enemmän.

– Ylipäätään järvikalaa voitaisiin markkinoida kuluttajille kevyempänä, terveellisenä ja trendikkäänä vaihtoehtona suomalaisiin joulupöytiin, varatoimitusjohtaja Matti Isohätälä sanoo.

Asiakkaat jonottavat kalakaupoille Rautalammilla viime perjantaina. Marianne Mattila / Yle

Kaikesta myydystä kalasta kotimaisen kalan osuus on kuitenkin koko ajan kasvussa. Kuluttajien tietoisuutta lisäävät järvikalasta tehdyt uudet tuotteet.

– Kotimaista kalaa on runsaasti tarjolla, kun ymmärrämme niiden vuosittaiset sesonkiajat, Isohätälä toteaa.

Jouluaikaan haasteena on kelirikko, jonka takia sisävesillä avovesikalastus on päättynyt ja jäät eivät kanna vielä kalastajia.

Suomalaisten kalansyönti halutaan nostaa ravitsemussuosituksen tasolle

– Tällä hetkellä kalamarkkinoiden tilannetta kotimaisen luonnonkalan osalta voi kuvailla niin, että ne ovat kausiluonteisia erikoistuotteita, Luken erikoistutkija Jari Setälä tiivistää.

Vaikka kotimaisen kalan menekki on hyvä, alalla riittää haasteita. Esimerkiksi kalastajien määrä on vähentynyt jo niin paljon, että se vaikuttaa saatavuuteen.

Eino Schwartz liikkuu itse myyntivaunun kanssa, jossa kala savustetaan ja loimutetaan paikan päällä. Marianne Mattila / Yle

Muun muassa tähän ongelmaan tarttuu parhaillaan valmistelussa oleva kotimaisen kalan edistämisohjelma (siirryt toiseen palveluun). Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy ohjelman aikaisintaan helmikuussa.

Tavoitteena on, että vuonna 2027 suomalaiset syövät kalaa ravitsemussuositusten mukaisesti kahdesta kolmeen kertaan viikossa. Tämän uskotaan lisäävän alan työpaikkoja ja toimeentuloa. Samalla enempi kalansyönti parantaisi ihmisten terveyttä ja pienentäisi suomalaisten ruokavalion ilmasto- ja ympäristöjalanjälkeä.

Luonnonkaloista suurimmat mahdollisuudet kohdistuvat silakkaan ja nykyisin muihin vajaasti hyödynnettyihin kaloihin, kuten kilohailiin, kuoreeseen ja särkikaloihin.

Tällä hetkellä kalamarkkinoiden kasvu perustuu pääasiassa tuontikalaan.

Luonnonvarakeskus: Lohi on ollut aina erittäin arvostettu kala Suomessa

Kasvatetut lohikalat ovat vallanneet Suomen markkinoita 1980-luvun alusta lähtien

Lohen lisäksi Suomessa kasvatetaan siikaa

Vielä 1980-luvulla Suomessa syötiin eniten silakkaa

Onko sinun joulupöydässäsi tarjolla järvikalaa? Aiotko lisätä järvikalan tai silakan syöntiä ensi vuoden aikana? Aiheesta voi keskustella 23.12. kello 23.00 saakka.

Lue lisää aiheesta:

Finnforelin kalankasvattamoihin suunnitteilla kymmenien miljoonien eurojen laajennus Varkaudessa ja Hollolassa – tuotanto moninkertaistuu

Hauki on ylivoimaista lähiruokaa ja hyödyllinen peto, joka syö särkikaloja. Viisi ihmistä kertoo, miksi hauki ansaitsee arvostuksemme