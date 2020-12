Putin vastaa kansan kysymyksiin kello 11 alkaen, katso suorana – Tuleeko kritiikkiä, mitä kerrotaan Navalnyin myrkytyksestä?

Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tänään jokavuotisen kyselytilaisuutensa, jossa kansa pääsee tenttaamaan häntä ajankohtaisista aiheista.

Tilaisuus alkaa Suomen aikaa kello 11 ja sitä pääsee katsomaan klikkaamalla tämän uutisen pääkuvaa.

Putinin aiemmat kyselytilaisuudet ovat kestäneet useita tunteja ja hän on saanut vastattavakseen kiperiäkin kysymyksiä.

Nyt kansalaisia vaivannee elintarvikkeiden hinnan nousu, joka on nostattanut kritiikkiä maan hallintoa kohtaan. Myös koronatilanteesta lienee tulossa kysymyksiä. Venäjällä on aloitettu koronarokotukset, mutta tautitilanne on edelleen hyvin vaikea.

Lisäksi Putin saattaa sanoa jotakin esimerkiksi oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkytyksestä ja antaa vihjeitä omasta tulevaisuudestaan.

