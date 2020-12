Piirakkayrityksen joulumyynti loppui kuin seinään kun kiinteistöstä hävisi yllättäen sähköt – savonlinnalainen kauppakeskus autioituu oudon omistajakiistan vuoksi

Kauppakeskus Kauppalinnassa toimi alkuviikosta enää kaksi yritystä. Nyt toinen niistä on ilmoittanut muuttavansa uuteen osoitteeseen.

Savonlinnan keskustassa sijaitseva kauppakeskus Kauppalinna on autioitumassa. Kiinteistössä toimii enää kaksi yritystä ja nyt toinen niistä ilmoittaa muuttavansa.

Tiloissa toiminut Linnan Piirakka ja Kukko kertoi alkuviikosta omilla Facebook-sivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että Kauppalinnan sähkönjakelu on keskeytynyt ja tästä johtuen yritys muuttaa uuteen osoitteeseen.

Myös samoissa tiloissa toimiva vaatealan yritys Matin Monttu on kertonut sosiaalisessa mediassa (siirryt toiseen palveluun) sulkevansa ovensa loppuvuodeksi sähköjen menetyksen vuoksi.

Kaukolämpö on katkaistu tiloista jo aiemmin.

– Lämpömittari näyttää nyt kuutta astetta. Sehän on vielä hyvä lukema! Plussan puolella ollaan, yrittäjä Keijo Laamanen naurahtaa tarkistaessaan sisälämpötilan Kauppalinnassa.

Keijo Laamanen on toinen Linnan Piirakan ja Kukon yrittäjistä. Hän on huolestunut kiinteistön tilasta. Laamasen mukaan rakennuksen pohjakerros on veden vallassa. Tiistaina rakennuksesta katkesivat sähköt.

– Kukaan ei ole käynyt tutkimassa asiaa. Tiistaina siellä kävi sellainen jytinä, että sitä lähtee mielummin pois rakennuksesta nopeasti.

Keijo ja Seija Laamanen kertovat, että omistajan yhteydenpito kiinteistön asioista on ollut heikkoa. Laamasilla on tiedossaan ainoastaan yhteyshenkilö, jonka kautta tietoa rakennuksen tilanteesta on välitetty eteenpäin.

Laamaset ovat päätöksensä tehneet: he eivät enää jatka tiloissa vuokralaisina. Toiminta päästään aloittamaan uudessa osoitteessa ensi vuoden alussa.

Sähköjen menetys on Laamasille joulun alla kova isku.

– Tuhansia piirakoita jää myymättä, kun sähköt on pois. Koska ei voida paistaa tai toimittaa, tilaukset pitää perua, Keijo Laamanen huokaisee.

– Se tarkoittaa aikamoista ansionmenetystä, vuoden paras sesonki jäi tekemättä. Kustannuksia meidän niskaan tulee, mutta on yritettävä. Ei voi jäädä olemaan, Seija Laamanen lisää.

Viimeinen sammuttaa valot: yritys Linnan Piirakka ja Kukko on jättänyt näyteikkunaan tiedotteen viestiäkseen asiakkailleen tulevasta muutosta. Jouni Kirvesmies / Yle

Kukaan ei katso omistavansa rakennusta

Kauppalinnan omistajuus on ollut epäselvä syksystä alkaen.

Taustalla on turkulaisen kiinteistönvälittäjä Jethro Rostedtin sekä kohteen Rostedtille myyneen Vaunula Oy:n kiista Kauppalinnan omistajuudesta.

Rostedt osti kauppakeskuksen Vaunulalta vuonna 2019 marraskuussa. Vaunula on monialakonserni Lease Deal Groupin tytäryhtiö.

Tänä vuonna Rostedt on yrittänyt purkaa kaupan. Asian vahvistaa sekä Rostedt että Lease Deal Group Oyj.

Tilanne on erikoinen, sillä Jethro Rostedt ei katso omistavansa Kauppalinnaa, eikä Vaunula hyväksy kaupan purkua.

Lease Deal Groupin hallituksen puheenjohtaja Matti Penttinen vahvistaa, että erimielisyys on tällä hetkellä välimiesoikeudessa vireillä.

Omistajuudesta vääntävät tahot eivät halua kommentoida asiaa enempää Ylelle sen keskeneräisyyden vuoksi.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Itä-Savo (siirryt toiseen palveluun) -lehti.

