Keva maksoi tammikuun eläkkeen vahingossa joulukuussa: Verohallinto odottaa Kevan ratkaisua, Kela ei ole muuttamassa maksuja tai takaisinperintää virheen vuoksi

Kuntien eläkkeitä hoitava Keva on vahingossa maksanut etuajassa eläkkeitä noin 400 000:lle kuntien eläkeläiselle. Rahat tulivat tileille tänään.

Kaikkiaan kyse on noin 420 miljoonan euron summasta.

Ennenaikainen tammikuun 2021 eläkkeiden maksu kompensoidaan niin, että tammikuussa ei makseta lainkaan eläkkeitä niille, jotka saavat tammikuun eläkkeen etuajassa jo tänään. Kunta-alan eläkkeet maksetaan seuraavan kerran 3.2.2021.

Ongelmalliseksi tilanteen tekee myös se, että liian aikaisin maksettu eläke vaikuttaa verotukseen. Tammikuussa maksettu eläke olisi mennyt vuoden 2021 verotukseen, joulukuussa maksettuna se menee vuoden 2020 verotukseen.

Veronmaksajien keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen laskee, että eläkkeen koosta riippuen vaikutus voi olla satoja euroja. Mitä suurempi eläke, sitä isompi lovi tuloihin progression vuoksi tulee.

Lehtinen toteaa, että verotuskohtelua pitää oikaista.

– Tällä on yllättävän suuria vaikutuksia monelle eläkeläiselle. Se johtuu veroprogressiosta, Lehtinen sanoo.

Lehtinen laskee, että esimerkiksi 2600 euron eläkkeellä voi tulla 400 euron tulon menetys. Myös alle 1000 euron eläkettä saaville veroprosentin muutos voi merkitä paljon.

Toki osa eläkeläisistä saattaa mokan vuoksi hyötyä, kun verot siirtyvät tälle vuodelle.

– Kyllä tähän pitäisi löytää jokin ratkaisu, jotta tämmöistä menetystä ei tule, hän sanoo.

– Helppoa ratkaisua ei taida olla.

Verot maksetaan siltä vuodelta, jona tulot tulevat tilille. Nyt osa saa siis tänä vuonna 13 kuukauden eläkkeen 12 kuukauden sijaan.

Se nostaa tänä vuonna verotusta ja ensi vuonna taas keventää.

– Ongelma on, että vaikutus ei ole symmetrinen. Kiristystä voi tulla enemmän tänä vuonna kuin kevennystä ensi vuonna, Lehtinen sanoo.

Verohallinto: Nyt pitää malttaa odottaa hetki

Verohallinnosta kerrotaan, että asia on kesken.

Keva selvittää esimerkiksi rahojen takaisinperintää ja muita vaihtoehtoja.

Siis: Nyt Keva selvittää mahdollista korjaustapaa. Koska verotusvaikutukset ovat monimutkaisi, niistä ei tehdä päätöksiä, ennen kuin Kevasta tulee lisää tietoa.

Kela: Asiakkaalla on lähtökohtaisesti vastuu ja varautumisvelvollisuus

Kela ei ole muuttamassa etuuksien maksuja tai takaisinperintää Kevan virheen vuoksi.

Kelan lakiyksikön päällikkö Mia Helle kertoo, että tilanne ei aiheuta välittömiä toimenpiteitä.

– Olemme juuri käyneet läpi tämän virheen vaikutuksen Kelan maksamiin etuuksiin. Ne vaikutukset ovat erittäin pieniä.

Virheellä ei ole Helteen mukaan vaikutusta kansaneläkkeeseen, takuueläkkeeseen tai eläkkeensaajien asumistukiin. Asiassa ei hänen mukaansa ole tarvetta ottaa erikseen yhteyttä Kelaan.

– Kelan eläke-etuuksissa työeläke otetaan huomioon ajalle, jolle se on myönnetty. Työeläkkeen maksuajankohdalla ei siis ole vaikutusta, koska kyseessä on tammikuun eläke.

Kela arvioi Kevan tekemän virheen vaikutusten jäävän vähäisiksi. Helteen mukaan jokaisella on kuitenkin vastuu siitä, että tammikuuta varten saadut rahat ovat yhä käytettävissä tammikuussa.

– Asiakkaalla on erityisesti toimeentulotuen näkökulmasta myös oma vastuu ja varautumisvelvollisuus. Tärkeintä on, että asiakkaat saavat nyt tiedon siitä, että tammikuun eläke on jo maksettu heille.

Ylimääräisenä maksetun tammikuun eläkkeen vuoksi esimerkiksi joulukuun toimeentulotukia ei tulla perimään takaisin.

Entä jos eläkkeensaaja joutuu jostain syystä käyttämään tammikuun eläkettään jo joulukuussa?

– Voi tulla tilanteita, että joillakin asiakkailla joulukuussa maksettua eläkettä ei ole tammikuussa enää jostain syystä käytettävissä. Silloin hän saattaa olla toimeentulotuen tarpeessa, Helle sanoo.

– Tämä ovat yksittäistapauksia, joita arvioidaan hakemusten käsittelyn yhteydessä.

Mia Helle korostaa jokaisen omaa vastuuta. Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi turvaksi.

