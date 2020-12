Ranskan presidentti Macronilla koronavirus – Myös pääministeri Castex eristykseen

Ranskan presidentillä Emmanuel Macronilla on todettu koronavirustartunta. Hän jää maan koronaohjeistuksen mukaisesti seitsemäksi vuorokaudeksi eristykseen.

Macronin kerrotaan olevan edelleen työkykyinen. Hän jatkaa virkatoimiensa suorittamista etätyönä. Suunnitellut matkat peruuntuvat. Macron oli suunnitellut vierailevansa lähipäivinä Libanonissa.

Hänen tilastaan ei ole annettu tarkempia tietoja. Presidentille tehtiin koronatesti, kun hänellä oli "mahdollisia koronan ensi oireita".

Presidentin lähipiiriä tutkitaan nyt mahdollisten jatkotartuntojen varalta. Toistaiseksi ei tiedetä, mistä Macron itse oli saanut tartunnan.

Presidentin kanssa työskennellyt pääministeri Jean Castex ilmoittaa myös jäävänsä karanteeniin varmuuden vuoksi.

Ranskassa on ollut voimassa tiukat rajoitustoimet, sillä koronavirus on aiheuttanut jo 59 300 kuolemantapausta. Hiljattain tiukimpia rajoituksia höllennettiin, mutta koko maassa on edelleen voimassa yöllinen ulkonaliikkumiskielto. Ravintolat, kahvilat, teatterit ja elokuvateatterit on toistaiseksi suljettu.

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Ranskan presidentillä Emmanuel Macronilla koronatartunta, Suomessa 358 uutta tartuntaa, ensimmäisen rokote-erän koosta ei vielä tietoa

Lähteet: AFP, Reuters