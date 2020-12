Kuntien eläkeläiset saivat rahat liian varhain – mitä eläkeläisen pitää nyt tehdä? Viisi kysymystä ja vastausta

“Tärkeintä on, että rahoja ei tuhlaa heti.”

Kuntien eläkkeitä hoitava Keva on vahingossa maksanut etuajassa eläkkeitä noin 400 000:lle kuntien eläkeläiselle. Rahat tulivat tileille tänään.

Kaikkiaan kyse on noin 420 miljoonan euron summasta.

Ennenaikainen tammikuun 2021 eläkkeiden maksu kompensoidaan niin, että tammikuussa ei makseta lainkaan eläkkeitä niille, jotka saivat tammikuun eläkkeen etuajassa. Kunta-alan eläkkeet maksetaan seuraavan kerran 3.2.2021.

Keitä asia koskee?

Asia koskee kunta-alan eläkeläisiä, jotka saavat eläkkeensä Kevasta. Heillä tilillä näkyy tänään ylimääräinen summa.

Miten tämä vaikuttaa eläkkeensaajan arkeen heti?

Koska tammikuun rahat tulivat jo tilille, olennaista on huolehtia siitä, että rahat riittävät myös tammikuulle. Tilille tullut raha ei siis ole ylimääräistä joululahjarahaa, jonka voi käyttää. Tammikuussa maksettava eläke vain tuli tilille joulukuussa.

Vaikuttaako tämä ensi vuoden tai tämän vuoden verotukseen?

Verohallinnosta kerrotaan, että asia on kesken.

Keva selvittää esimerkiksi rahojen takaisinperintää ja muita vaihtoehtoja.

Siis: Nyt Keva selvittää mahdollista korjaustapaa. Verotusvaikutukset ovat monimutkaisia. Siksi niistä ei tehdä päätöksiä, ennen kuin Kevasta tulee lisää tietoa.

Tiedot päivittyvät mahdollisesti jo tämän päivän aikana. Nyt pitää siis vain odottaa.

Vaikuttaako ylimääräinen maksu Kelan tukiin?

Nyt maksetun tammikuun eläkkeen vuoksi esimerkiksi joulukuun toimeentulotukia ei tulla perimään takaisin, Kelasta kerrotaan

– Asiakkaalla on erityisesti toimeentulotuen näkökulmasta myös oma vastuu ja varautumisvelvollisuus. Tärkeintä on, että asiakkaat saavat nyt tiedon siitä, että tammikuun eläke on jo maksettu heille, sanoo Kelan lakiyksikön päällikkö Mia Helle.

Entä jos eläkkeensaaja joutuu jostain syystä käyttämään tammikuun eläkettään jo joulukuussa?

Rahoja ei tietenkään pitäisi tuhlata ennakkoon.

– Voi tulla tilanteita, että joillakin asiakkailla joulukuussa maksettua eläkettä ei ole tammikuussa enää jostain syystä käytettävissä. Silloin hän saattaa olla toimeentulotuen tarpeessa, Mia Helle sanoo.

– Tämä ovat yksittäistapauksia, joita arvioidaan hakemusten käsittelyn yhteydessä.

Kela ei muuta tukia tai ryhdy takaisinperintään, vaikka Keva maksoi tammikuun eläkkeet jo joulukuussa – Verohallinto ei vielä kerro, miten virhe vaikuttaa verotukseen

Keva on vahingossa maksanut etuajassa eläkettä 400 000:lle kuntien eläkeläiselle, tammikuun eläkkeet tilille jo huomenna – "Tämä on ensimmäinen tämän kokoluokan virhe"