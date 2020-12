Harmaan joulupukin perinne on hiipunut – punapukkeihin tottuneet lapset: "Tuntuisi aika erikoiselta, jos tuollainen tulisi kotiin"

Monissa suomalaiskodeissa vieraili 1800-luvulta lähtien jouluaattoisin harmaa pukki.

Se juontaa entisaikojen karnevalistisiin hahmoihin, jotka puolestaan liittyvät vanhaan kiertueperinteeseen. Tuon aikakauden pukit olivat epäsiistejä, äänekkäitä ja aika pelottavia.

Toisen maailmansodan jälkeen alkoi amerikkalaisen punapukuisen Santa Claus -joulupukin vaikutus tuntua Suomessa ja nutun väri muuttui punaiseksi.

Vieläkin, esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla Kaustisella, saattaa paikoin kuitenkin nähdä harmaiden pukkien kiertävän kylällä.

Metelillä sisään

Keskipohjalainen Lastenkulttuurikeskus Lykky pyysi näyttelijä Panu Valoa ja tanssiopettaja Paula Kettua toteuttamaan jouluisen koulukiertueen vanhan ajan pukeutumistyyliin. Niinpä kaksikko lähti kiertämään liki kahdessakymmenessä koulussa.

Harmaisiin pukeutuneet pukki ja tonttu tulivat tarkistuskierrokselle jo ennen joulua. Raila Paavola / Yle

Kaksikolla oli hyvät eväät vierailuille, sillä pohjana olivat omat kokemukset harmaista pukeista.

– Tenavana tuli meille useampi harmaa pukki aattona ihan hirveällä metelillä ja pelotti kovasti. Oli omituista, jos pukilla oli punaista päällä, kuvailee Paula Kettu.

– Me asuttiin metsän keskellä. Oli kauhean pelottavaa, kun alkoi kuulua kilinä tosi kaukaa. Yleensä ne tulivat meille ihan viimeisinä. Sitä sai koko päivän jännittää ja olo oli ihan uupunut, muistelee Panu Valo naureskellen.

Tonttu ja joulupukki entisajan tyyliin harmaassa komeudessaan. Kalle Niskala / Yle

Kukin pukki tyylillään

Kovan mekastuksen lisäksi harmaat pukit saattoivat taloissa käydessään touhata kaikenlaista talonväen tenttaamisen lisäksi.

– Ne teki taikatemppuja, muistelee Valo.

Ketuilla vieraillessaan pukit olivat puolestaan perusteellisia ja ottivat koko talon haltuun.

– Sitä tultiin kuin isännät, ja vähän vielä isommastikin. Katsottiin kaikki paikat, kaapit, hyllyn aluset ja päälliset.

Outo näky pelotti

Harmaiden pukkien pukeutuminen oli ennen vanhaa sotkuista. Päälle pantiin kaikkea vanhaa, mitä komeroista ja ullakoilta löytyi. Turkkeja käännettiin nurin päin. Partoja askarreltiin milloin mistäkin. Näky oli usein pelottava.

– Tokihan se parta pelotti ja erilaiset vaatteet. Kun on isoa, likaista ja rumaa – niin kyllähän se pientä ihmistä pelottaa, muistelee Kettu.

Pukin kyhmykepin historia on jo painunut unholaan. Kalle Niskala / Yle

Valonkaan mukaan harmaa pukki ei ollut mitenkään sympaattisen näköinen hahmo.

– Oli niillä naamareitakin joskus, ja silloin ne olivat vielä pelottavampia, ja risujakin tietysti oli.

Valon ja Ketun pukkivierailuissa ei ole kuitenkaan leikitelty pelottavuudella, ja risutkin on jätetty matkasta.

Perintövaatteita, kirppislöytöjä ja tilaustöitä

Kun Paula Kettu ja Panu Valo päättivät lähteä kouluvierailuille, harmaiden asujen miettiminen oli tärkeää.

– Lapikkaat, karvalakki ja housut kirpputorilta, parta lampaanvillasta äidin ja tädin huovuttama, kyhmykeppi ja nurin päin käännetty turkki vaarin peruja. Nämä ovat vähän sellaisia keräilyeriä, Valo esittelee asukokonaisuuttaan ja kilistelee vyötäröllä roikkuvia kellojaan.

Monenlaiset kellot kuuluivat tärkeänä osana harmaan pukin varustukseen ja äänekkyyden ylläpitoon. Kalle Niskala / Yle

– Villapaita ja villahousut, Panun vaatekaapista huopikkaat, omatekemä pipo, kansanperinnetyylinen liivi kirpputorilta, tuohitorvi, isän vanhat työkintaat, Kettu luettelee leuassaan parta aitoa kettua.

Harmaiden pukkien kulta-aikanakin pukeutuminen oli sitä, että puettiin päälle vanhoja vaatteita, kuluneita turkiksia ja erilaista rekvisiittaa roikkumaan.

Tonttu oli löytänyt vanhan tuohitorven rekvisiitakseen. Kalle Niskala / Yle

Puolensa ja puolensa

Kolmosluokkalainen Carita Nordström ja ekaluokkalainen Matias Jylhä seurasivat tarkasti pukin ja tontun vierailua Veikko Vionojan koulun pihalla Ullavassa. Vaan miltä se tuntuisi, jos tuollainen harmaisiin pukeutunut pukki tulisikin aattona punanuttuisen sijaan?

– Tuntuisi aika erikoiselta, jos tuollainen tulisi kotiin. En minä oikein tiedä, olisiko se mukavaa, pohdiskelee Matias Jylhä.

– Voisi se ihan olla, onhan se silti joulupukki, jatkaa Carita Nordström.

– Kun se tuo lahjoja ja tulee edes käymään, päättää Jylhä.

Carita Nordström ja Matias Jylhä pohtivat pukin harmaata olemusta vierailun jälkeen. Kalle Niskala / Yle

Tv muuttui, pukki muuttui

Koko koulukiertueeseen kuuluu lähes parikymmentä vierailua. Valo ja Kettu ovat kiertäneet keskipohjalaisten Perhonjokilaakson, Lestijärven, Toholammin ja Ullavan kouluissa. Vierailut on toteutettu koulujen pihoilla koronan vuoksi.

– Vastaanotto on ollut innostunut, ja kihelmöintiä on ollut aistittavissa tässä pimeässä synkässä syksyssä, kuvailee Kettu.

Harmaa pukki on kertonut lapsille, että kyse on pukin tarkastuskierroksesta ennen joulua. Näillä vierailuilla on leikitty ja laulettu.

– Siihen aikaan kun tv:ssä ei ollut värejä, niin tältä näytti pukkikin, valaisi Valo koululaisille.

