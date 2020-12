Lumimyräkkä koettelee Yhdysvaltain itäosia – rokotekuljetusten uskotaan kuitenkin sujuvan

Voimakas lumimyräkkä riepottelee Yhdysvaltain itärannikkoa.

Ennusteiden mukaan New Yorkiin, Pennsylvaniaan ja muihin alueen osavaltioihin on tulossa yli kolmenkymmenen sentin lumipeite. Pennsylvanian koillisosiin ja New Yorkin Catskillvuorille lunta odotetaan jopa yli kuusikymmentä senttiä.

Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu National Weather Service on antanut sekä matkustusvaroituksia että varoituksia sähkökatkoista.

Jos ennusteet pitävät paikkansa, New Yorkin kaupunki on saamassa paksuimman lumikuorman neljään vuoteen.

Newyorkilaisille lumimyrsky oli vielä eilen leppeää huvia. Manhattanilla auton takalasiin oli kirjoitettu terveiset New Yorkista. Peter Foley / EPA

Koronarokotteiden uskotaan kulkevan

Viranomaisten mukaan lumimyrsky ei aiheuta häiriöitä COVID-19-rokotteiden jakeluun, joka aloitettiin Yhdysvalloissa maanantaina. Jakeluyhtiöt FedEx ja UPS kertovat varautuneensa myrskyyn erikoisjärjestelyin.

Sen sijaan koronatesteihin tarkoitettuja keskuksia on paikoin jouduttu sulkemaan.

New Jersyn kuvernööri Phil Murphy on myöntänyt koronarokotteita kuljettaville rekoille erivapauden jättää huomiotta myrskyn takia moottoriteille asetettuja liikennerajoituksia. Osavaltioon on tulossa parin päivän sisällä yli kaksikymmentä rokotekuljetusta.

Kansallinen sääpalvelu kuitenkin varoittaa erittäin huonoista ajokeleistä itärannikolla. Sen mukaan myrsky tuo runsaiden lumisateiden lisäksi jäätäviä sateita ja jäätä, voimakkaita tuulia sekä tulvia, ja mahdollisesti ukkosta ja tornadoja Etelä-Carolinan rannikkoalueelle.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio on kehottanut newyorkilaisia suhtautumaan myrskyyn vakavasti. Kouluja on suljettu, lauttaliikenne on paikoin keskeytyksissä ja lukuisia lentoja sekä junavuoroja on peruttu.

New Yorkin kaduille levitettiin suolaa lumimyrskyn alussa keskiviikkona. Justin Lane / EPA

Pennsylvaniassa kaksi ihmistä on kuoli eilen keskiviikkona liikenneonnettomuudessa, jossa oli osallisena kymmeniä autoja. Niin ikään New Yorkissa sattui kymmenien autojen ketjukolari.

Lähteet: AP, AFP