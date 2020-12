Alvar Aallon piirtämä tehdassiilo on muuttumassa tutkimuskeskukseksi – tavoitteena vanhan rakennusperinteen ja uuden teknologian yhdistäminen

Oulun Toppilassa Alvar Aallon suunnittelemaan entiseen sellutehtaan siiloon rakennetaan tutkimus- ja koulutuskeskus. Uusi "Aaltosiilo for Digital Preservation” -tutkimuskeskus keskittyy teollisen perinnön ja sen ympäristövaikutusten vaalimiseen.

Hankkeen taustalla on siilon elokuussa huutokaupassa ostanut espanjalainen Factum Foundation -säätiö. Se toteuttaa tutkimuskeskuksen yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Keskuksessa kehitetään muun muassa 3D-teknologioihin liittyviä laitteistoja ja ohjelmistoja.

Factum Foundationilla on kokemusta vastaavanlaisesta projektista myös muualta maailmasta. Esimerkiksi Egyptissä entisöitiin 1950-luvulla rakennettu modernismia edustava rakennus, jossa toimii nykyään 3D-skannauksen koulutuskeskus, jossa opetetaan paikallisia käyttämään digitaalisia teknologioita kulttuuriperinnön suojelussa.

Aaltosiilon tulevassa käytössäkin on tarkoitus kehittää koulutusohjelma, jossa jatko-opiskelijat, tohtorikoulutettavat ja tutkijat voivat työskennellä monitieteellisissä hankkeissa maailman johtavien tutkijoiden ja ammattilaisten kanssa.

Tavoitteena on pohjoismainen yhteistyöverkosto, jossa olisi mukana pohjoisen ja arktisen alueen teollisen perinnön dokumentoinnissa toimivia yhteistyökumppaneita.

Alvar Aallon nuoruudentyö

Toppilan selluloosatehdas on ensimmäinen tehdashanke, jossa arkkitehti Alvar Aalto on ollut mukana. Aalto suunnitteli lähinnä tehtaan ulkoasua ja rakennuksia. Itse tehtaan tuotantolaitteiston suunnittelivat selluloosatekniikan asiantuntijat.

Toppilan selluloosatehdas valmistui vuonna 1931 ja sen toiminta lopetettiin kannattamattomana vuonna 1985. Viimeiset vuodet se toimi Kajaani Oy:n nimen alla.

Siilon ympärille on nykyisin rakentunut Meri-Toppilan asuinalue, jossa on säilytetty myös muita vanhoja tehdasalueen rakennuksia. Niissä toimii nykyisin muun muassa kauppaliikkeitä sekä päiväkoti ja nuorisotila. Osa on myös asuinkäytössä.