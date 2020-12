Korona kiusaa kodinelektroniikan kauppaa – suosituimpia tuotteita joutuu odottamaan viikkoja

Kodinelektroniikan saatavuus on sakannut Suomessa vuoden edetessä kohti loppuaan. Suomessa myynti ja kysyntä ovat kasvaneet, toisin kuin monessa muussa maassa Euroopassa. Kun korona sulki osassa maita muut kuin ruokakaupat ja apteekit, siellä myynti pysähtyi.

Koronan vaikutukset tuotteiden saatavuuteen alkoivat näkyä sitä mukaa, kun tehtaita jouduttiin sulkemaan. Se vaikutti tuotantoon monessa eri vaiheessa.

Power Finlandissa tuotteiden saatavuus on ollut haasteellista vuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana.

– Esimerkiksi televisioiden paneeleiden saatavuusongelmat ovat heijastuneet valmiiden tuotteiden saatavuuteen, kertoo Power Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

Power on haasteista huolimatta kasvattanut myyntiään Suomessa yli 10 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Viime kuukaudet ovat jatkaneet samaa suuntaa, ja varsinkin Black Friday -kampanja kasvatti myyntiä noin 30 prosenttia.

Kesällä välivarastot seisoivat tyhjinä

Kaukokiidon varastohotelli Sastamalassa ammotti loppukesästä tyhjyyttään. Korkean varaston uumenissa oli vain kymmeniä koneita, kun normaalisti tavaraa on valtavissa pinoissa korkean katon alla.

– Vielä alkuvuodesta huhtikuussa täällä taisteltiin siitä, että saatiin kaikki mahtumaan, Kaukokiito Sastamalan yrittäjä Timo Finska kertoo.

Sastamalassa Kaukokiidon varastohotellin yrittäjä Timo Finska sanoo, että käsillä on ollut hyvin erikoinen vuosi. Anne Savin / Yle

Kesästä lähtien varastohotellissa on odoteltu kuumeisina maailmalta saapuvia tavaratoimituksia yhdessä kauppiaiden kanssa. Toimituksien välissä on useita hiljaisia päiviä, mutta joskus tavaraa tulee tavallista enemmän.

– Me puramme nyt puolentoista vuorokauden aikana liki 20 traileria ja konttia kodinkoneita, kertoo Finska lastauslaiturilla, missä parhaillaan siirretään tavaraa trukeilla varastoon.

Kuormien saapuessa trukkia ajavalla Timo Järvenkallaksella riittää kiirettä. Anne Savin / Yle

Kun kuormat on purettu, alkaa liikenne toiseen suuntaan.

– Kauppiaat noutavat tuotteita kiivaaseen tahtiin, sillä asiakkaille on kerrottu, milloin heidän tilaamansa laitteet saapuvat maahan, kertoo Finska.

Tilanne varastohotellissa on ollut poikkeuksellinen, vaikka täyttöaste on jo 60-70 prosenttia. Timo Finska arvioi, että tilanne paranisi vasta reilusti ensi vuoden puolella, maalis-huhtikuussa.

Sastamalassa odotellaan eniten televisioita

Varastohotellissa liikenne ulospäin on alkanut heti lastin saavuttua. Ensimmäisten tavarannoutajien joukossa on paikallinen Power-myymälä.

Power-kauppias Lassi Tuominen on iloinen, että asiakkailla on riittänyt kärsivällisyyttä odottaa tuotteita. Anne Savin / Yle

Yrittäjänä Power-ketjun liikettä vetävä toimitusjohtaja Lassi Tuominen kertoo, että koronan vaikutukset alkoivat pian näkyä heilläkin.

– Kyllä se vähän alkoi pelottamaan. Mekin lisäsimme varastoa noin 100-150 koneella heti, että pystyimme palvelemaan asiakkaat hyvin.

Koteihin halutaan nyt suuria ja viimeisimmällä leditekniikalla varustettuja televisioita. Anne Savin / Yle

Tälläkin hetkellä osaa tuotteista voi joutua odottamaan useita viikkoja.

– Sellaisia tuotteita ovat esimerkiksi kalliimmat televisiot, kuten 75 tuumainen QLED-televisio. Samoin vastaavat OLED-televisiot, mitkä maksavat 1500-2000 euroa, niin niitä joutuu odottamaan, Tuominen kertoo.

Asiakkaat ovat kuitenkin ymmärtäneet Tuomisen mukaan tilanteen hyvin, ja kärsivällisyyttä odotukseen on riittänyt.

Tuominenkaan ei usko, että suurta muutosta tuotteiden saatavuudessa tapahtuisi heti vuodenvaihteen jälkeen. Odotukset ensi vuodelle saatavuuden paranemista kohtaan ovat vielä varovaisen toiveikkaita.

– No kyllä odotamme saatavuuden paranemista, koska odotamme kaupan käyvän. Mutta kyllä vielä alkuvuonna varmaan on saatavuusongelmia, hän arvioi.

Erilaiset kokkaamista helpottavat yleiskoneet ovat olleet suosituimpien tuotteiden joukossa tänä vuonna. Anne Savin / Yle

Töitä hartiavoimin

Saatavuusongelmat ovat vaivanneet koko maata kauppaketjuista riippumatta. Töitä tavaran saamiseksi on tehty hartiavoimin muun muassa Verkkokauppa.comissa etsimällä tuotteita tavallisista hankintareiteistä poiketen.

– Eli me olemme osa EU:ta ja täällä on EU:n vapaakauppalaki. Sen myötä on mahdollista, että jos joku tuote on vaikka pohjoismaisilta tavarantoimittajilta tai tukkureilta loppu, niin pystymme aina etsimään niitä muualta EU:sta. Käytämme tosi paljon hyödyksi tätä mahdollisuutta, sanoo Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja Vesa Järveläinen.

Verkkokauppa.comin pelastus on ollut tuotteiden laaja valikoima, kertoo kaupallinen johtaja Vesa Järveläinen. Vesa Järveläinen

Ensimmäiseksi saatavuusongelmat kohdistuivat etätyöskentelyyn liittyviin laitteisiin, koska kysyntä räjähti odottamatta.

– Web-kamerat, kaikki läppäriin tarvittavat oheislaitteet, telakat ja näytöt loppuivat heti kesken kovimman kysynnän. Web-kameroiden saatavuus parani hieman kesällä, mutta edelleen tilanne on vaikea.

Useat kotona olemiseen liittyvät tuotteet ovat myös olleet myyntilistojen kärjessä. Muutama yllättäjäkin myyntiä kasvattaneista tuotteita löytyy.

– Ompelukone, robotti-imuri, pizzauuni, Järveläinen listaa.

Nyt kauppiaiden katseet suuntautuvat jo ensi kesään, ja vaikea vuosi on opettanut toimimaan uudella tavalla.

– Olemme nyt tosi hyvissä ajoin ja paljon aikaisempia vuosia aiemmin tehneet tulevan kevään ja kesän sesonkiostot, ihan varmuuden vuoksi. Ettei vaan käy niin, ettei meillä sitten ole niitä sähköpotkulautoja tai sähköpyöriä, grillejä tai poreammeita myytävänä, koska niitä ei saa.