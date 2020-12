Koronatartunnat ja karanteenit sekoittivat sairaalan toimintaa Kouvolassa – nyt paluu normaaliin häämöttää

Koronatartunnoista ja -altistumisista kärsineen sairaalan toiminta on palautumassa normaaliksi Kouvolassa.

Pohjois-Kymen sairaalan vuodeosastoilla on todettu viime viikon loppupuolelta alkaen yhteensä 14 koronavirustartuntaa, joista kahdeksan potilailla ja kuusi henkilökunnalla.

Tartunnoille altistui yhteensä 49 potilasta ja 25 työntekijää, ja heidät asetettiin karanteeniin. Ensimmäiset karanteenit purkautuvat tänään torstaina ja huomenna perjantaina.

– Sairaalassa on hoidossa tällä hetkellä viisi koronapositiivista potilasta, ja heidät on keskitetty osastolle, jossa koronapotilaita hoidetaan, vuodeosastojen palvelualuepäällikkö Tiina Lahti Pohjois-Kymen sairaalasta kertoo.

Potilaita pystytty ottamaan jatkohoitoon

Sairaalasta on supistettu tilanteen takia nyt kymmenen potilaspaikkaa. Normaalitilanteessa sairaalassa olisi yhteensä 115 vuodepaikkaa, mutta koronapotilaiden osastolta paikkamäärää on laskettu jo aiemmin.

– Olemme pystyneet ottamaan jatkohoitoon potilaita sekä päivystyksestä että erikoissairaanhoidosta, Lahti kertoo. Hänen mukaansa paikat riittävät tällä hetkellä kaikille tarvitseville.

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoi aiemmin torstaina, että vuodepaikkoja on käytössä 40–60 prosenttia normaalista. Vuodeosastolle ei voitu ottaa uusia potilaita hoitoon, vaan korvaavia paikkoja etsittiin muualta.

Työntekijät vaihtaneet vuoroja

Palvelualuepäällikkö Tiina Lahden mukaan työntekijät on saatu riittämään henkilöstön joustavuuden ansiosta.

– Henkilöstö on joustanut, ja myös henkilöstön osaamisella on ollut suuri osa. Henkilöstö on vaihtanut vuoroja, ja myös henkilöstösiirtoja yksiköstä toiseen on tehty, Lahti kertoo.

Hän myöntää, että tilanne on hoitohenkilökunnalle raskas.

– Voi sanoa, että äärirajoilla mennään, mutta toinen toistamme tukien pyrimme jaksamaan, Lahti sanoo.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että sairaalan toiminta palaa normaaliksi ensi maanantaina.

Tartuntojen alkuperästä hyvä käsitys

Kymsote on kertonut, että sairaalassa todetuilla koronavirustartunnoilla on useita lähteitä.

Hygieniakoordinaattori Katja Laine muistuttaa, että koronaviruksen leviämisvaiheessa tartunnan voi saada mistä vain. Kaikkia tartuntatilanteita pystytä ennakoimaan, sillä tartunnan saanut voi levittää virusta myös oireettomana.

– Meillä on aika hyvä kuva siitä, mitä on tapahtunut. Sitä emme sen tarkemmin avaa ihan tietosuoja-asioista, mutta kaikki on aina mahdollista, kun on paljon ihmisiä yhteisissä tiloissa, Laine sanoo.

