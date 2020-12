18 vuotta vanha Pasi Aaltosen surma on ratkeamassa DNA-tunnisteen ansiosta: Epäilty on kuollut

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Juha Siljamäki vahvistaa, että Tampereella vuonna 2002 tapahtuneen Pasi Aaltosen henkirikoksen esitutkinta on edistynyt. Yle kertoi asiasta omiin lähteisiinsä perustuen 15. joulukuuta.

Poliisi kertoi torstaina ensimmäistä kertaa, että epäilty on kuollut ja että poliisilla on DNA-tunniste.

Rikosnimikkeenä esitutkinnassa on tappo. Siljamäen mukaan teknisellä tutkinnalla on pystytty taltioimaan tutkimusnäytteistä DNA-tunniste, jonka avulla on tutkinta on edistynyt.

Tutkimusnäytteistä taltioitu DNA-tunniste kuuluu miehelle, joka on kuollut vuonna 2014. Esitutkinnan perusteella Pasi Aaltonen ja epäilty eivät ole tunteneet toisiaan entuudestaan.

Juttu pysyi pitkään selvittämättömänä erittäin laajasta teknisestä ja taktisesta tutkinnasta huolimatta.

Aaltonen vietti viimeistä iltaansa Tampereella 23.–24. elokuuta 2002. Aaltosen ruumis löytyi hänen kotoaan Satamakadulta 30. elokuuta 2002. Hänet surmattiin veitsellä.

Teknisessä tutkinnassa asunnosta saatiin esiin verinen jalanjälki. Asunnosta löytyivät myös veriset Adidaksen sukat, jotka poliisi päätteli kuuluvan surmaajalle.

Surmayönä eräs ulkopuolinen silminnäkijä näki, että tuntematon mies meni Näsilinnankatu 33:n porttikongin luo ja jätti sinne jotakin. Porttikongista löytyi Sievi-merkkiset kävelykengiltä näyttävät turvakengät, jotka oli vahvistettu kärjistä. Poliisi sai teknisessä tutkinnassa selville, että ne olivat olleet Aaltosen asunnossa.

