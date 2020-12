Petteri Orpo TV1:n Ykkösaamun vieraana: Mitä haluat kysyä kokoomusjohtajalta?

Kunnallisvaalit ovat neljän kuukauden kuluttua. Toinen oppositiopuolue perussuomalaiset on mielipidekyselyjen kärjessä, ja nyt on uhkana vielä pääkaupungin ykköspaikan menetys. Helsingin pormestariudella on valtakunnallista merkitystä.

Onko Petteri Orposta oppositiopolitiikan johtajaksi? Selittyykö kokoomuksen heikko kannatus sillä, että oppositiopolitiikkaa ei osata tehdä oikein? Mitä pitäisi muuttaa?

Mikä on kokoomuksen suhde pääministeri Viktor Orbánin johtamaan unkarilaiseen veljespuolueeseen? Orbán on arvostellut rajusti Suomea, joka on nostanut esiin ongelmat Unkarin oikeusvaltiokehityksessä.

Petteri Orpo on TV1:n Ykkösaamun vieraana lauantaina 19.12. kello 10.05. Pirjo Auvinen haastattelee. Orpolle voit lähettää kysymyksiä sähköpostitse osoitteella TV1.ykkosaamu@yle.fi tai alla olevalla lomakkeella.