Jättipotin jako yrityksille alkaa – "Kannattaa tarttua käteen, jota julkinen valta ojentaa", patistaa SY:n Pentikäinen

Valtiokonttorin nettisivuilla maanantaina 21.12 avautuva "luukku" on ainakin Suomen Yrittäjien vetäjän mielestä sellainen, joka yrittäjien kannattaa avata.

Haettavaksi tulee kustannustuen toinen kierros. Toisin sanoen yritykset, joiden toiminta on kärsinyt pitkittyneestä koronakriisistä, voivat hakea jälleen uutta yleistukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

– Kyllä se tulee erittäin suureen tarpeeseen. Tilanne monella yrityksellä on tällä hetkellä hyvin hankala. Meillä on sellainen käsitys, että kustannustuki kakkonen tulee toimimaan paremmin kuin ykkönen. Siihen on tehty monia muutoksia oikeaan suuntaan. Oikeastaan melkein kaikki ne asiat mitä olemme pyytäneet on muutettu, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Kauhasta ja pikkulusikasta on päästy eroon

Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden toimiala kuuluu tuen piiriin tai on esittää painavat perustelut liikevaihtonsa putoamiselle pandemian takia.

Yrityksen liikevaihto on pudonnut tukikaudella yli 30 prosenttia.

Tukikausi on kesäkuun alusta lokakuun loppuun ja liikevaihdon menetystä verrataan edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Yritykselle myönnettävän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tuen maksimimäärä on 500 000 euroa yritystä kohti.

Tuki perustuu tietoihin yrityksen vertailukauden liikevaihdosta ja tukikauden liikevaihdosta, yrityksen ilmoittamista tukikauden kuluista, menetyksistä ja palkkakuluista.

– Tällainen toimialariippumaton yleistuki on parempi ja oikeudenmukaisempi kuin kirjo toimialakohtaisia tukiohjelmia. On tärkeää, että yrityksiä kohdellaan samalla tavalla riippumatta toimialasta eikä niin, että jos olet tällä toimialalla saat kauhalla ja tuolla toisella niin saat pikkulusikalla, Pentikäinen sanoo.

Kustannustukea voi myös hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita koronatukia. Niitä ei kuitenkaan enää ns. yhteensoviteta kuten ensimmäisessä kustannustuessa. Sen sijaan jo myönnetyt tuet ja mahdollinen uusi tuki eivät voi ylittää yhteensä 800 000 euroa.

– Tätä kustannustukea kannattaa ehdottomasti hakea jokaisen yrityksen, jolla on oikeus sitä saada. Nyt jos koskaan kannattaa tarttua siihen käteen, jota julkinen valta on yrittäjille ojentamassa, patistaa Pentikäinen.

Minimitukirajalle pääsy helpompaa

Pentikäisen kannustuksen taustalla on se, että ensimmäisellä kierroksella etenkin moni pieni yritys jäi liian tiukoiksi miellettyjen ehtojen takia ilman tukea. Kriteereitä kuvattiin jopa Berliinin muuriksi, josta ei päässyt läpi. Tukea myös haettiin odotuksia selvästi vähemmän.

Tukea haki noin 13 000 yritystä ja sitä sai vajaat 3600 yritystä. Yhteensä tukea myönnettiin 125 miljoonaa euroa. Kustannustuki ykköseen varatusta 300 miljoonasta jäi siis iso osa käyttämättä.

Helsingin Messukeskuksen parkkihallissa on ollut tilaa järjestää drive-in-koronatestauksia. Silja Viitala / Yle

Valtiokonttorissa on jo varauduttu siihen, että tällä kertaa tukea haetaan ja myönnetään enemmän.

– Tässä on kuunneltu tarkkaan yrittäjien ja järjestöjen toiveita. Paljon onkin muuttunut. Ensinnäkin 2000 euron alaraja on helpompi saavuttaa, kun ajanjakso on nyt edellisen kahden kuukauden sijaan viisi kuukautta. Yrityksen liikevaihtovaatimus on poistunut ja harkinta on tullut toimialojen sijaan valintakriteeriksi. Toivomme erittäin aktiivista hakua, sanoo toimialajohtaja Jyri Tapper Valtiokonttorista.

Hakeminen on myös tehty helpoksi.

– Sähköinen hakemus on tehty erittäin yksinkertaiseksi. Siihen ei tarvitse liitteitä vaan siellä kysytään tiettyjä asioita ja niihin vain kirjoittaa napakat vastaukset niin asia on hoidettu, Tapper sanoo.

Valtiokonttorin "Berliinin muuri" on silti yhä olemassa eli tiedot tarkistetaan ja vähän väljentyneetkin kriteerit pitää täyttää.

– Uskoisin, että edelliseen verrattuna tulee yli kaksinkertainen määrä myönteisiä ratkaisuja.

Monilla tukikatto kuitenkin jo kolisee

Kaikki eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä.

Kustannustuki II:ssa on ajateltu aiempaa enemmän pieniä yrityksiä ja esimerkiksi tapahtuma-alan toimijoita.

Valtiokonttorin mukaan kymmenet isot yritykset tai konsernit saavuttivat jo kevään ja kesän hakukierroksilla valtiontukia koskevan 800 000 euron maksimikaton täyteen. Jaossa on ollut kustannustuen ensimmäisen kierroksen lisäksi muun muassa kehittämistukia ja ravintolatukia joita yhdelle yritykselle voidaan myöntää siis yhteensä korkeintaan 800 000 euroa.

Helsingin Messukeskusta pyörittävä Suomen Messujen osuuskunta katsoo tukikaton jo kolisevan siihen malliin, että maanantaina Valtiokonttorin "luukkua" ei voida avata.

Tarvetta kuitenkin olisi ,sillä messuja ja tapahtumia ei ole voinut syksylläkään järjestää. Viime vuoden lähes 60 miljoonan euron liikevaihdosta ja miljoonasta kävijästä ei ole enää kuin muisto jäljellä.

– Maksimikatto on aivan liian alhainen. Se syrjii isompia yrityksiä, jotka ovat kärsineet koronasta todella kovasti. Naapurimaissa kuten Ruotsissa on monta katoltaan korkeampaa tukiohjelmaa. Tanskassa katto on kahdeksan miljoonaa. Meilläkin pitäisi rohkeasti nostaa tukikattoja ylöspäin. Kyllä sen pitäisi useita miljoonia euroja olla, sanoo Suomen Messut osuuskunnan toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen.

Mutta on tyhjillä halleilla ja parkkitiloilla ollut viime aikoina sentään jotakin käyttöä.

– Meillä tehdään koronatestausta. Parhaillaan käydään myös neuvotteluja rokotuksista eli kun ne alkavat niin nämä Messukeskuksen tilathan sopisivat siihen erinomaisesti, Vepsäläinen sanoo.

Suomen Yrittäjätkin löytää vielä hallitukselle muistutettavaa.

– Tämä tilanne huutaa edelleen yksinyrittäjän tukea. Tapahtuma- ja kulttuurialoilla kuten muillakin aloilla on paljon yksinyrittäjiä, jotka saivat yksinyrittäjäntukea ensimmäisellä kierroksella. Työ- ja elinkeinoministeriö on kertonut valmistelevansa toista kierrosta ja sitä kyllä tarvitaan, Pentikäinen sanoo.

Lue lisää:

Maakunnan yrittäjät odottavat uutta kustannustukea – käyttörahaa tarvitaan pian esimerkiksi vuokranmaksuun

Matti Vanhanen: Leikkausten ja sopeuttamisen aika on aikaisintaan vasta vuonna 2022, nyt elvytetään

Yrityksille tulossa pian jakoon jättipotti suoraa koronatukea jota jaetaan aiempaa hövelimmin