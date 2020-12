Kerttu Kotakorpi: Musta joulu

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja tekee joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki blogit voit lukea täältä

Lumi ja pakkanen ovat niin kiinteä osa suomalaista joulua, että on vaikea löytää joululaulua, jossa aihetta ei vähintään sivuttaisi. Monen joulumieli unohtuu vintille vanhaan pahvilaatikkoon pölyttymään kun maisema on musta.

Joululaulut taitavatkin olla ainakin etelässä varmempi merkki lähestyvästä juhlapyhästä kuin valkoiseen lumihuntuun peittyvä maa.

Nykyiset säät eivät oikein sovi yhteen jouluperinteemme kanssa. Ikiklassikko lumi on jo peittänyt kukat laaksosessa on siinä mielessä edelleen toimiva, että kukkasia saattoi tänä syksynä ihastella poikkeuksellisen pitkään ennätyksellisen lauhan syksyn vuoksi. Ja onhan sitä luntakin sentään käynyt koko maassa.

Monesti meteorologilta aletaan tivata lumentuloa jo viimeistään marraskuussa ja joulun alla tinkaaminen kiihtyy. On sydäntäsärkevää, kun harvemmin valkoista joulua pääsee lupaamaan. Useimmiten ihmiset ovat pettyneitä, jotkut jopa vähän vihaisia. Sanansa saa asetella varovasti.

Suureen osaan Suomea pysyvä lumipeite tulee keskimäärin jo kuukausi ennen joulua, joten ei siihen kaikkialla liity suurta jännitystä. Joulupukin maasta löytyy vielä hanget korkeat nietokset. Pohjoisessa kuusen hankintaan lähdetään keskimäärin polveen asti ulottuvassa hangessa. Etelässä lunta on nilkkaan asti, jos siis lumi ylipäänsä peittää maan.

Joskus voi vielä tulla sekin vuosi kun joulupukki lähtee matkaan lumettomalta Korvatunturilta.

Jossain sataa valkeaa lunta ja todennäköisimmin näin tapahtuu maan pohjois- ja itäosassa. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) joulu on maan itä- ja pohjoisosassa valkoinen aina. Länsirannikolla retki kulkee untuvaan yli puolet jouluista. Mustan joulun saa saaristossa joka toinen vuosi.

Adventtisohjosta laulettiin 80-luvulla, mutta viime vuosina sekin on ollut Etelä-Suomessa liioittelua. Ilmaston voi todeta lämmenneen.

Muun muassa vuosi sitten joulu oli lumeton laajalti maan länsi- ja eteläosassa. Samaan aikaan Sodankylässä oli historian korkeimmat nietokset (siirryt toiseen palveluun). Puoleen reiteen ulottuvassa hangessa kelpasi lähteä rekiajelulle.

Ilmaston lämmetessä sateet runsastuvat, jolloin pohjoisessa tulee enemmän lunta, etelässä enemmän vettä.

Joulu osuu ilmastollisesti jännittävästi kahden vuodenajan rajalle. On siinä ja siinä onko lämpötila pakkasella vai ei. Ja onko niityllä lunta ja syksyn lohduttomuus jäänyt taa. Tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) pysyvä lumipeite tulee etelä- ja länsirannikolle joulun ja loppiaisen välisenä aikana. Monen joulumieleen sillä on iso merkitys sataako lumi aiemmin vai myöhemmin.

Keskimäärin jouluna on pakkasta, vain saaristossa lämpötila on nollassa. Jouluyönä pakkasta on laajalti toistakymmentä astetta. Mutta tähän aikaan vuodesta vaihtelu lämpötiloissa on hyvin suurta.

Sodankylässä tuimat pohjolan tuulehet ovat puhaltaneet enimmillään 43 pakkasasteessa. Kylmää on ollut 2000-luvullakin (siirryt toiseen palveluun), kun 10 vuotta sitten pakkanen kiristyi aattoyönä alle 30 asteeseen. Seuraavana vuonna lämpötila käväisi puolestaan lähes 10 lämpöasteessa. Siinä oli sää aidosti kuin toukokuun.

Joulun alla lämpötila pysyttelee lähellä nollaa, joten riittää jännitettävää tulevatko sateet vetenä, räntänä vai lumena. Tämä kiinnostaa suurta osaa suomalaisia. Voitte kuvitella kuinka jännittävä tilanne on sateita ennustavalle meteorologille.

Joulun valkoisuuden arvuuttelusta on muodostunut jokavuotinen perinne. Yhä harvemmin asia on kovinkaan selvä kovinkaan paljoa etukäteen, varsinkaan etelässä ja lännessä. Ja kun lumimäärät ovat pieniä niin jännitystä riittää usein loppuun asti, koska vaikka lunta olisi joulun alla niin se ehtii myös sulaa pois.

Otetaan nyt ilo irti vielä tästä jännityksestä. Näyttää vakavasti siltä, että tulevaisuudessa etenkin etelärannikolla valkoista joulua ei kannata odottaa tai jännittää vaan sateet tulevat vetenä. Jännittäminen siirtyy kohti pohjoista.

Hyvää joulua, olkoonkin musta tai valkoinen.

Kerttu Kotakorpi

Kirjoittaja on vannoutunut jouluihminen ja aloittaa joululaulujen kuuntelun jo marraskuussa.

