Talven pakkasennätys rikkoutui Utsjoella, jossa mitattiin -30,4 astetta – lounaissaaristossa lämpötila on ollut tänään jopa 7 astetta plussalla

Lapissa on ollut tänään laajalti pakkasta, mutta etelärannikolla on lämpöasteita. Arash Matin / Yle

Pohjoisen ja etelän välinen lämpötilaero on ollut tänään suuri.

Kuluvan talven kovimmat pakkaset on mitattu tänään Utsjoella Kevojärjen mittausasemalla, jossa elohopea laski -30,4 asteeseen. Ylen meterologi Matti Huutonen arvioi, että pakkaslukema voi vielä kiristyä hiukan lisää illan ja yön aikana.

Keski- ja Pohjois-Lapissa on ollut tänään laajalti pakkasta, lämpötila on vaihdellut noin 20-30 pakkasasteen välillä.

Pohjoisen ja etelän väliset lämpötilaerot ovat kuitenkin olleet suuria. Lounaissaaristossa ja etelärannikkolla lämpötila on keikkunut nollan tienoilla, paikoin on menty myös plussan puolelle. Ahvenanmaalaiseen Kökarin kuntaan kuuluvalla Bogskärin saarella lämpötila on ollut tänään enimmillään jopa 7,2 astetta plussalla.

Matti Huutonen/Yle

Viikonloppu tuo mukanaan lauhempaa ilmaa, joulua kohti kylmenee

Perjantaina Suomeen saapuu lännestä uusia sateita. Sadealue yltää jo yön aikana länsirannikolle. Aamuun mennessä se leviää suureen osaan Etelä- ja Keski-Suomea. Valtaosa sateista tulee lumena, mutta etelä- ja länsirannikkolla sataa lumen sijasta vettä tai räntää.

Perjantaiaamu on pohjoisessa vielä kylmä. Pakkaslukemat liikkuvat 20–25 asteen välillä, paikoin voidaan päästä lähelle jo -30 astetta. Lapin yllä oleva korkea paine väistyy kuitenkin Venäjälle, ja sen myötä kovimmat pakkaset laantuvat.

Lämpötila nousee päivän aikana yleisesti nollan yläpuolelle Etelä- ja Länsi-Suomessa. Pohjoisempana on silti yhä pakkasta.

Loppuviikon aikana lounaistuuli voimistuu vähitellen, tuoden lauhaa ja kosteaa ilmaa Suomeen. Viimeistään sunnuntaina päivälämpötilat ovat Lappia myöten plussan puolella.

Viikonlopun lämpenevä trendi taittuu alkuviikosta, ja joulua kohti mennään kylmemmässä säässä. Näillä näkymin pakkassäätä on odotettavissa viimeistään jouluaattoillasta eteepäin.

