Michael Monroen ja Pekka Hyysalon ystävyys perustuu arvostukseen ja huumoriin, jossa kumpikin saa osansa "moukittelusta"

Puoli seitsemän ohjelmassa -vieraili torstaina kaksi miestä, joita yhdistää turkulaisuus, halu käyttää näkyvyyttään hyvään ja huumori. He ovat yrittäjä, puhuja Pekka Hyysalo ja Michael Monroe. Hyysalo loukkaantui vakavasti kymmenen vuotta sitten freestyle-kilpailuissa. Aivovamman saanut Hyysalo on kaikkien ennusteiden vastaisesti kuntoutunut hurjaa vauhtia ja taistellut itsensä takaisin, kuten hänen edustaman organisaation – Fight Backin nimikin sanoo.

Mutta siihen ystävyyteen. Se sai alkunsa viitisen vuotta sitten hyväntekeväisyystapahtumassa. Monroe kertoi, että Hyysalon valoisuus ja tarina ovat vaikuttaneet häneen suuresti, ja kohtaamisesta alkoi lähempi ystävyys.

Hyysalo ja Monroe kertasivat ensikohtaamisen tunnelmaa lähetyksessä. Miesten tehtävä oli signeerata hyväntekeväisyystilaisuudessa yhdessä polkupyörä.

– Olin kymmenen minuuttia myöhässä ja koin, että se oli todella epäkohteliasta, koska siellä odotti suuri sankarini ja totesin sitten, että olenpa minä moukka. Tähän Hyysalo vastasi "moukka mikä moukka". Silloin tiesin, että "I love this guy", Monroe nauraa.

– Minä totta kai otin tilanteesta kopin, kun sain tavata suuren legendan, varmasti Suomen legendaarisimman rock-tähden. Jos minulla on siinä tilaisuus moukitella Michael Monroeta, niin käytän sen, Hyysalo kuittaa.

Hyysalo kertoi lähetyksessä myös uudesta kirjastaan Vastuun Fight Back.

– Avaan siinä vastuuta eri näkökulmista ja vastuu on minusta aivan tavattoman siisti juttu. Ja se on ihan uskomatonta, että ihminen on ainut elollinen olento, joka ylipäänsä ymmärtää, mitä vastuu on ja miten meidän toimet vaikuttavat meidän omaan tulevaisuuteen.

