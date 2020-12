Epstein-vyyhdissä jälleen uusi pidätys – Mallipomo pidätettiin Pariisin lentokentällä, oli matkalla Norsunluurannikolle

Pitkäaikainen mallimaailman vaikuttaja Jean-Luc Brunel on pidätetty Pariisissa, kertoo uutistoimisto Reuters.

74-vuotias Brunel pidätettiin Pariisin Charles de Gaullen lentokentällä, jossa hän oli ranskalaisten tiedotusvälineiden mukaan nousemassa Norsunluurannikon-koneeseen. Pidätys liittyy viranomaisten viime vuonna avaamiin tutkimuksiin mahdollisista raiskauksesta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksuaalisesta ahdistelusta.

Vuosikymmeniä mallimaailmassa vaikuttanut Brunel oli perustamassa 1990-luvulla Karin Models -mallitoimistoa sekä 2000-luvulla MC2-mallitoimistoa, jonka rahoittajana toimi nyt jo edesmennyt Jeffrey Epstein. Epstein tappoi itsensä viime vuonna vankilassa, jossa hän oli odottamassa oikeudenkäyntiä. Häntä syytettiin alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksikaupasta.

Brunel on kiistänyt osallisuutensa Epsteinin tekoihin

Pariisin yleinen syyttäjä avasi alustavat tutkimukset viime vuoden elokuussa selvittääkseen, oliko Epstein syyllistynyt seksuaalirikoksiin Ranskan maaperällä tai kohdistanut toimiaan ranskalaisiin tyttöihin. Tuolloin tutkittiin myös Karin Modelsin toimitilat. Ranskalaiset tiedotusvälineet kertoivat, että Brunelin asianajaja oli sanonut päämiehensä olevan valmis yhteistyöhön.

Brunel on aiemmin kiistänyt osallisuutensa Epsteinin tekoihin. Hän myös haastoi Epsteinin oikeuteen vuonna 2015 syyttäen Epsteinin oikeudenkäyntien vaikeuttaneen hänen ja mallitoimistonsa toimintaa.

Heinäkuussa Yhdysvalloissa liittovaltion poliisi FBI pidätti Epsteinin entisen naisystävän Ghislaine Maxwellin. Hänet pidätettiin New Hampshiressä Epsteiniin liittyvien syytteiden perusteella. Maxwellin saamat kuusi syytekohtaa liittyvät alaikäisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Hän on ollut vankilassa nyt viisi ja puoli kuukautta.

Maxwell on kiistänyt syytökset, joiden mukaan hän on auttanut Epsteinia värväämään alaikäisiä tyttöjä seksityöhön. Tällä viikolla hän ehdotti itselleen vapautta 28,5 miljoonan dollarin takuita vastaan. Syyttäjien uskotaan vastustavan tarjousta.

Tuomioistuimen dokumenttien mukaan Epsteinin ja Maxwellinkin oikeuteen haastanut Virginia Giuffre on kertonut Brunelin tarjonneen mallintöitä jopa vain 12-vuotiaille tytöille, ja toimittanut heidät Yhdysvaltoihin Epsteinin ja muiden hyväksikäytettäviksi. Giuffren mukaan Brunel on myös yksi niistä miehistä, joiden seksikumppaniksi Maxwell on häntä ajanut.

Syyskuussa Ranskassa syyttäjä käynnisti tutkimukset kuuluisan Elite-mallitoimiston entisen johtajan Gerald Marien raiskaus- ja hyväksikäyttösyytöksistä. Marien kohdalla syytökset, joita tutkitaan, ovat raiskaaminen ja pakottaminen seksuaaliseen tekoon. Nämä ovat kohdistuneet sekä täysi-ikäiseen että alaikäiseen vuosien 1980–1998 aikana.

Lue myös:

Kolme mallia syyttää ranskalaista mallipomoa raiskauksista – Syyttäjä tutkii jopa 40 vuoden takaisia tapahtumia(29.9.)

Maxwellille takaisku oikeudessa: Epstein-tapauksen arkaluontoinen todistajanlausunto julki(20.10.)

Jeffrey Epstein pakotti alaikäisen seksiin prinssi Andrew'n kanssa, väitetään oikeuden julkaisemissa asiakirjoissa(1.8.)