Uutistoimisto Reuters: Lisää kiinalaisyrityksiä Yhdysvaltain pakotelistalle

Uutistoimisto Reutersin saaman tiedon mukaan Yhdysvallat aikoo lisätä kymmeniä kiinalaisia yrityksiä vientikieltolistalleen.

Listalle päätyvien yritysten joukossa on tiettävästi Kiinan tärkein mikrosirujen valmistaja SMIC. Pakotelista estää sille päätyneitä yhtiöitä käyttämästä yhdysvaltalaisosia tuotteissaan ilman Yhdysvaltain viranomaisten lupaa.

Yhdysvaltain kauppaministeriön pitämälle listalle on päätymässä ainakin 80 uutta yritystä ja yhteisöä Reuters kertoo.

Kieltolistalle päätyviä yrityksiä on joko syytetty ihmisoikeusloukkauksista tai yhteyksistä Kiinan asevoimien kiistanalaisiin rakennushankkeisiin Etelä-Kiinan merellä. Kiinan ja sen naapureiden välillä on kiistaa Etelä-Kiinan meren aluevesirajoista, ja Kiina on rakentanut sotilastukikohtia tekosaarille osana yrityksiään vaatia alueita itselleen.

"Trumpin hallinto haluaa varmistaa tiukan linjan jatkumisen"

Aiemmin valvontalaitteita valmistava Hikvision päätyi vientikieltolistalle, koska sen tuotteita oli Yhdysvaltain mukaan käytetty Kiinan uiguureihin kohdistuneissa ihmisoikeusloukkauksissa Xinjiangin maakunnassa.

Mikrosiruja valmistava SMIC on myös aiemmin ollut Yhdysvaltain viranomaisten mielenkiinnon kohteena. Syyskussa Yhdysvaltain kauppaministeriö määräsi, että joillekin yhtiölle myytäville laitteille tarvitaan vientilisenssit. Perusteena oli epäily siitä, että laitteet saattoivat päätyä sotilaskäyttöön.

Uutistoimisto Reutersin mukaan uusilla listauksilla presidentti Donald Trumpin hallinto haluaa varmistaa, että tiukka linja Kiinaa kohtaan jatkuu myös sen jälkeen kun valta vaihtuu Valkoisessa talossa.

Lähteet: Reuters