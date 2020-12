Teoston koronatuki ei auttanut saamelaisartisteja, sillä heidän musiikkinsa ei kuuluu kaupallisilla kanavilla – Ailu Valle: "Koronatuki sortaa saamelaisartisteja"

Vuosi 2020 on ollut haastava myös saamelaisartisteille. Teoston koronatuestakaan ollut apua, sillä Ylen kanavien tilityksiä ei otettu huomioon.

Teosto on myöntänyt koronatukea (siirryt toiseen palveluun) asiakkaillensa, mutta saamelaisartisteille tästä ei ollut hyötyä. Koronatuen kriteerinä olivat muun muassa se, että hakija on Teoston asiakas ja on saanut Teoston tilityksiä vähintään 1 500 euroa vuosina 2017–2019.

Tuen jakamisessa otettiin huomioon vain kaupallisilla radio- tai tv-kanavilla soitettu, Teoston tilittämä musiikki. Tukea ei jaettu musiikista, jota on soitettu Ylen radio- tai tv-kanavilla.

Saamelainen rap-artisti Ailu Valle oli yksi näistä artisteista, jonka hakemus hylättiin, sillä hänen musiikkiaan ei ole soitettu kaupallisilla radiokanavilla. Hänen mielestään tilanne on epäoikeudenmukainen, sillä muut koronatuen kriteerit hänellä olisivat täyttyneet.

– Se on tietysti hankalaa sen suhteen, että saamelaismusiikki ei tavallisesti kuulu muualla kuin Ylen kanavilla ja nimenomaan Yle Saamen. Sen suhteenhan koronatuki sortaa saamelaisartisteja tai saamelaisartisteja ei ole otettu huomioon, kun tämä tuki on asetettu.

Vallen mielestä ei ole mahdollista, että saamelaismusiikkia soitettaisiin kaupallisilla radiokanavilla, sillä hänen mukaansa näillä kanavilla soitettava musiikki on todella tarkkaan määritelty.

Valle: "Tällaisessa tilanteessa pienempikin summa olisi tärkeä"

Vuosi 2020 on ollut erikoinen ja raskas vuosi kaikille. Ailu Valle kertoo, että myös hänelle tämä vuosi on ollut vaikea.

– Minulla on ollut yhteensä kaksi konserttia, kun koronarajoitukset otettiin käyttöön. Se on tietenkin tarkoittanut monen kymmenen tuhannen euron tappiota.

Valle kuitenkin halusi kokeilla hakea tukea, vaikka tiesi, ettei Ylen kanavia oteta huomioon hakemuksessa.

– Sieltä tosiaan tuli hylätty päätös. Tällaisessa tilanteessa pienempikin summa olisi tärkeä. Jos Ylen kanavien kautta soitettu musiikki olisi otettu huomioon, olisin sillä tuella päässyt jo vähän eteenpäin kulujen maksamisessa, kertoo Valle.

Teoston viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Vappu Aura kertoo, että koronatilanne koskettaa eniten kaupallisten kanavien tekijänoikeuskorvauksiin ja tilityksiin ja siksi Ylen tilityksiä ei otettu huomioon hakemuksessa. Teosto ry

Teosto: Koronatilanne vaikuttaa eniten kaupallisille kanaville

Teoston viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Vappu Aura kertoo, että Teoston koronatuen tavoitteena oli kompensoida tämän vuoden tekijänoikeuskorvaustilitysten laskua.

Aura selventää, että Ylen tilityksiä ei ole otettu huomioon, sillä koronatilanne ei ole vaikuttanut Ylen tekijänoikeuskorvauksiin ja tilityksiin.

– Tekijänoikeustulojen lasku kohdistuu konsertteihin, tapahtumiin ja kaupallisiin kanaviin. Se johtuu siitä, että kaupallisilla kanavilla tekijänoikeuskorvaus on sidottu liikevaihtoon. Kaupallisella puolella mainostulot ovat merkittävästi tippuneet, joten sieltä ei tule siinä määrin tilityksiä kuin aikaisempina vuosina.

Auran mukaan kulttuurinen monimuotoisuus on Teostolle tärkeää, ja he arvostavat sitä, että Yle soittaa saamenkielistä musiikkia. Aura kertoo, että hänen mielestään on ikävää, ettei kaupallisilla kanavilla soiteta saamelaismusiikkia ja ymmärtää myös sen, että konserttitulojen lasku vaikuttaa myös saamelaisartisteihin.

Jos vaikea tilanne jatkuu, artistin pitää harkita muita töitä

Tulevaisuus on vielä monella tapaa epävarma. Ailu Vallella on ensi vuodelle varmistettu neljän kuukauden tulot albumin tekemistä varten, mutta sen jälkeen tilanne on epävarma.

– Kyllä tässä tietenkin pitää sitten miettiä jotakin muuta, mitä tehdä, kuin musiikkia.

Hänen mielestään yksi ratkaisu artistien vaikeaan tilanteeseen olisi tuki, jota voisi hakea useammin kuin kerran vuodessa.

– Yksi ratkaisu olisi se, että asetettaisiin sellainen tuki, mitä voisi hakea vaikka joka neljäs kuukausi. Se auttaisi artisteja tällaisessa epävarmassa tilanteessa, pohtii Ailu Valle.