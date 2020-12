Maaliyhtiö Tikkurilan koko osakekannasta ostotarjous – suurin omistaja Oras invest suosittelee hyväksymistä

Maaliyhtiö Tikkurila on hyötynyt koronan aikaisesta remontointi-innostuksesta.

Maaliyhtiö Tikkurila on hyötynyt koronan aikaisesta remontointi-innostuksesta. Ismo Pekkarinen / AOP

Ostaja on yhdysvaltalainen PPG Industries.

Perinteikäs suomalainen maalinvalmistaja Tikkurila saattaa olla siirtymässä osaksi yhdysvaltalaista maalijättiä.

Pennsylvaniassa pääkonttoriaan pitävä PPG Industries on ilmoittanut tekevänsä ostotarjouksen Tikkurilan kaikista osakkeista. Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan tammikuussa ja päättyvän maaliskuussa.

PPG on kertonut aikovansa hankkia kaikki Tikkurilan osakkeet. Mikäli se saa omistukseensa yli 90 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä, aikoo se lunastaa loput. Tämän jälkeen se on ilmoittanut hakevansa Tikkurilan osakkeen poistamista Helsingin pörssistä.

Tikkurila Oyj:n hallitus suosittelee osakkeenomistajille PPG:n tekemän tarjouksen hyväksymistä.

– Osakkeesta tarjottavan yli 66 %:n preemion lisäksi vaakakupissa painoivat PPG:n suunnitelmat Tikkurilan kehittämiseksi sekä hyvä strateginen ja teollinen yhteensopivuus, sanoo Tikkurilan suurimman omistajan Oras investin toimitusjohtaja Annika Paasikivi tiedotteessa.

PPG on listattu New Yorkin pörssiin. Se toimii yli 70 maassa ja työntekijöitä sillä on 47 000. Yrityksen liikevaihto vuonna 2019 oli 15 miljardia dollaria.

Juttua täydennetään.