Tiedätkö, mihin tuikun kuori laitetaan tai miten muovikuusi valoineen kierrätetään – joulun jätekuorma vaatii huolellista lajittelua

Suomessa on joulun alla liikkunut paketteja enemmän kuin koskaan. Laatikoiden erilaiset pakkausmateriaalit pitäisi lajitella oikeisiin keräyspisteisiin. Koronavuonna myös noutoruokapalveluja on käytetty runsaasti, ja moni hankkii jouluateriansakin ravintolasta valmiina noutopakkauksissa. Näillekin rasioille on löydettävä oikea jäteastia.

Perämeren Jätehuolto Oy:n tiedottaja Satu Keski-Antila kertoo, että osa ihmisistä on jo huolellisia lajittelijoita, mutta toisille kierrättäminen on vielä vierasta. Jätelajeista hankalin tuntuu olevan biojäte, jonka kierrätys saa vauhtia hyvin hitaasti.

Lisäksi perinteiset joulun roskat, kuten tuikun kuoret, rikkoutuneet jouluvalot ja erilaiset muovit, tuottavat päänvaivaa - mihin jäteastiaan mikäkin laitetaan?

Tavarapaljouden keskellä asianmukainen lajittelu vaatii hiukan viitseliäisyyttä, mutta rakettitiedettä se ei ole.

– Aina mietitään, mitä materiaaleja esimerkiksi saapuneessa paketissa on. Pahvipakkaus menee kartonginkeräykseen ja sisällä olevat muovit ja pehmusteet voi laittaa muovinkeräykseen, sanoo Satu Keski-Antila Perämeren Jätehuollosta.

Perämeren jätehuollon tiedottajan Satu Keski-Antilan vinkki jätekuorman hillitsemiseen on aineettomat joululahjat.

Muovinkeräykseen jotkut ovat tunkemassa jopa ämpäreitä, mutta ne eivät sinne kuulu, koska ne eivät ole pakkausmuovia. Nyrkkisääntö on selvä, muistuttaa Keski-Antila.

– Jos se on pakkaus ja se on muovia, silloin se laitetaan muovinkeräykseen. Ämpäri ei ole pakkaus, joten sen paikka on poltettavassa jätteessä.

Kinkkurasvan voi kierrättää monin tavoin

Tänä vuonna monet ravintolat ovat tarjonneet noutopalveluna jopa jouluateriakokonaisuuksia ja ne ovat saaneet suuren suosion. Suuri osa ravintoloista käyttää noutoruokien kuljetukseen styroxisia rasioita. Ne voi käytön jälkeen kierrättää muovipakkauksina.

Takavuosina kinkunrasva tukkeutti viemäreitä, mutta nyt suomalaiset jo tietävät, että keittiöaltaaseen tai vessanpönttöön rasvaa ei pidä kaataa.

Yksi mahdollisuus on hyödyntää rasva kastikepohjana tai ruoantähteistä kootussa kaappiherkussa. Jos rasvaa ei uusiokäytä, vaihtoehtoja sen kierrättämiseen on useita.

– Kinkkutempaus on voimissaan tänäkin vuonna eli keräyspisteisiin voi viedä ylimääräisen kinkkurasvan, hoksauttaa Satu Keski-Antila.

Keräyspisteitä löytyy runsaasti ympäri maata. Rasva uusiokäytetään polttoaineen valmistuksessa.

Kinkkurasvan voi myös antaa hyytyä tai imeyttää paperiin ja laittaa omaan kompostiin tai biojätekeräykseen. Jos muuta vaihtoehtoa ei ole, rasvan voi valuttaa maitopurkkiin tai mehukanisteriin ja viedä poltettaviin jätteisiin.

Tuikkujen kuoret kuuluvat metallinkeräykseen.

Kynttilälyhty ei ole muovipakkaus

Tunnelmaa luodaan vuodenvaihteen molemmin puolin sekä sisällä että ulkona monenlaisilla valoilla ja kynttilöillä. Tuikkukynttilöiden kuoret kuuluvat metallinkeräykseen, mutta lyhtykynttilöiden kanssa on toimittava toisin.

– Lyhtykynttilät ovat enimmäkseen joko muovia tai lasia. Muovikuoria ei pidetä pakkausjätteenä, joten ne kuuluvat poltettavaan jätteeseen, neuvoo Keski-Antila.

Hän jatkaa, että lyhtyjen lasi ei kuulu ekopisteiden lasikeräykseen, vaan esimerkiksi Meri-Lapissa se käsitellään kaatopaikkajätteenä. Hautakynttilöiden muoviosa puolestaan menee poltettaviin jätteisiin ja metallikansi metallinkeräykseen.

Lasin kierrätys on eri alueilla hoidettu hiukan eri tavalla. Joillakin alueilla lasilyhdyt voi laittaa poltettavaan jätteeseen. Sen sijaan esimerkiksi lasiset säilykepurkit kerätään erikseen lasinkeräykseen joka puolella Suomea.

Joulu on myös iso kukkasesonki. Jos ei halua yrittää myöhemmin kukittaa kuihtuneita hyasintteja tai muita joulukukkia uudelleen, tai säilytystilaa on niukasti, kukkien muovipurkit voi laittaa muovinkeräykseen.

Kiiltävät lahjapapereiden ja -nauhojen paikka on poltettavan jätteen keräys. Ympäristöystävällinen tapa on tietysti käyttää papereita uudestaan seuraavana jouluna. Innokkaimmat valmistavat kankaasta lahjapusseja, jotka palvelevat vuodesta toiseen ja ovat käteviä ainakin oman perheen kesken.

Tärpit joulujätteen lajitteluun

Ja kun joulupuu on riisuttu…

Aidon kuusen voi toimittaa kuusikeräykseen joko taloyhtiön pihalle tai ekoasemalle. Käytöstä poistettavan muovikuusen oikea paikka on sekajätteen eli poltettavan jätteen keräys.

Muovikuusi, jossa on kiinteät valot, on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromu- eli SER-keräykseen. Sinne kuuluvat myös rikkinäiset kyntteliköt ja muut jouluvalot.

Vuodenvaihteen juhlinnassa käyttämättä jääneet ilotulitteet voi palauttaa niiden myyjille. Raketeista jääneet roskat voi heittää poltettavien jätteiden astiaan.

Entä jos lahja olisi muuta kuin tavaraa?

Ympäristökuormaa voi ajatella jo lahjaa valitessaan. Lasten lahjat ovat ehkä asia erikseen, mutta muille voi harkita pakettiin muutakin kuin tavaraa.

Lahjaksi voi antaa vaikkapa pienen luonnonsuojelualueen, kustantaa toisen puolesta vähävaraisen lapsen harrastuksen tai lisäravintoa aliravitulle lapselle. Myös lahjakortti esimerkiksi hierontaan tai parturiin voi sopia muistamisen tavaksi.

– Aineeton lahja olisi kaikista paras ja tänä vuonna palvelujen ja lahjakorttien käyttäminen olisi erityisen suositeltavaa. Säästettäisiin ympäristöä ja saataisiin alueen palveluntuottajille vähän tienestiä, Satu Keski-Antila sanoo.

Lajittelun ja kierrätyksen ohjeita on koottu monille verkkosivuille. Eri alueilla on myös hiukan erilaisia käytäntöjä, joten kannattaa tarkistaa paikalliset ohjeet oman jätehuoltoyhtiön sivuilta.

