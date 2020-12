"Kesä ei ole mitään ilman Savonlinnan oopperaa", huokaa Oopperajuhlien vakiokävijä Raija Peippo – koronarokote luo toivoa ensi kesän festivaalin valmisteluihin

Savonlinnalainen Raija Peippo on käynyt Oopperajuhlilla ahkerasti 1970-luvulta lähtien.

Savonlinnan Oopperajuhlat on ensi kesänä yleisöltään ja solisteiltaan aiempaa kotimaisempi.

– Se on ihanaa: kesä ja ooppera Savonlinnassa liittyvät aina yhteen.

Savonlinnalainen Raija Peippo on käynyt Oopperajuhlilla 70-luvulta lähtien. Hän istuu Olavinlinnan katsomossa 3–7 kertaa suosikkifestivaalinsa aikana.

– Jonkun teoksen olen saattanut käydä katsomassa kolmekin kertaa kesässä yhdistäen omat ja työn mahdollistamat liput. Ei niihin kyllästy, vaan aina löytää jotain uutta.

Peippo työskentelee metsälehtorina ammattiopisto Samiedussa ja on jäämässä lähiaikoina eläkkeelle. Hän oli lähes parikymmentä vuotta ammattiopiston metsän ja tekniikan toimialajohtajana.

Samiedu tekee tiivistä yhteistyötä Oopperajuhlien kanssa. Ammattiopiston tiloissa on oopperan paja, jossa on tehty lavasteita ja asusteita oppilastyönä. Lavasteita on tehty opiskelijatyönä keskimäärin yhteen oopperaan vuodessa.

Peipon oopperahulluus tunnetaan Savonlinnassa ja kutsuja vara-aveciksi on sadellut harva se kesä.

– Olen aina valmis lähtemään oopperaan.

Savonlinnan Oopperajuhlat valmistautuu koviin rajoituksiin ensi kesänä. Olavinlinnan yleisömäärää supistetaan lähes puoleen normaalista koronan takia. Lisäksi pienennetään kuoron ja orkesterin kokoa.

Kokoonpanoltaan suuri uutuustuotanto Kuningas Roger jouduttiin perumaan kokonaan tuotannollis-taloudellisten syiden takia. Muutoin ensi kesän ohjelmisto säilyy ennallaan.

Kuningas Rogerin peruuntuminen harmittaa Peippoa, jolle ohjelmistoon jääneet teokset ovat tuttuakin tutumpia. Peippo toivoo näkevänsä puolalaisen Karol Szymanowskin 1920-luvun sävellyksen ensiesityksen Suomessa Olavinlinnan lavalla lähivuosina.

– Odotin pääseväni näkemään jotain aivan ainutlaatuista omassa kaupungissa, Peippo sanoo.

Peipolla ystävineen oli Kuningas Rogeriin neljä lippua, joista kaksi hän siirsi Carmeniin ja toiset kaksi Sevillan parturiin.

Iso lovi lipputuloihin

Ensi kesänä Olavinlinnan katsomoon pääsee noin 1200 katsojaa. Normaalikesinä Olavinlinnaan mahtuu reilut 2200 oopperakävijää.

Savonlinnan Oopperajuhlien festivaalijohtaja Jan Strandholm kertoo yleisömäärän rajun supistamisen aiheuttavan kahden miljoonan euron loven lipputuloihin. Se on iso takaisku, mutta Strandholm sanoo yleisön ja henkilökunnan turvallisuuden olevan kaikista tärkeintä.

Oopperajuhlat on joutunut tekemään sopeuttamistoimia. Esimerkiksi markkinointi- ja viestintäbudjetti on puolitettu.

– Teemme kovasti töitä sen eteen, että saamme kurottua lovea umpeen. Suunnittelemme, analysoimme ja valmistaudumme siihen, että koronarajoitukset ovat voimassa ja kesä ei ole normaali, Strandholm sanoo.

Aiempaa kotimaisempi festivaali

Jan Strandholm sanoo koronarokotusten aloittamisen luovan valoa tunnelin päähän.

– Elämme tällä hetkellä epävarmuudessa ensi kesän koronarajoitusten suhteen. Onneksi rokote on nyt oikeasti tulossa, ja heinäkuuhun on vielä aika pitkä aika.

Raija Peippo ei ole huolissaan ensi kesän festivaalin turvallisuudesta. Hän kertoo käyneensä teattereissa korona-aikana ja tuntenut olevansa turvassa katsomossa.

– Uskon, että turvallisuus on järjestetty Olavinlinnassakin ihan viimeisen päälle.

Jan Strandholm uskoo vakaasti, että ooppera raikaa Olavinlinnassa heinäkuussa. Normaalikesinä Oopperajuhlille on osallistunut kymmeniä tuhansia kävijöitä ympäri maailmaa. Kansainvälinen festivaali on ensi kesänä yleisöltään ja solisteiltaan aiempaa kotimaisempi.

Korona-avustusta yli miljoona euroa

Savonlinnan Oopperajuhlien toiminta rahoitetaan lähes 80-prosenttisesti lipputuloilla. Viime kesänä festivaali jäi pitämättä koronan takia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oopperajuhlille tänä vuonna yli miljoona euroa korona-avustusta.

– Tänä vuonna oli force majeure -tilanne. Niin kamalaa kuin se olikin, niin selkeä suurten yleisötapahtumien järjestämiskielto helpotti meitä taloudellisesti, Jan Strandholm sanoo.

Viime keväänä Oopperajuhlat siirrettiin koronatilanteen takia vuodella eteenpäin. Siinä vaiheessa oli jo myyty ja varattu ennakkoon reilut 30 000 lippua. Suurin osa lipun ostaneista tai varanneista siirsivät oopperaelämyksen kesälle 2021.

Nykymuotoista festivaalia ei ollut koskaan aiemmin peruttu. Oopperajuhlat on järjestetty ensimmäisen kerran 1912 ja yhtäjaksoisesti vuodesta 1967.

Odottavan aika on pitkä

Myös Oopperajuhlien vakiokävijälle viime kesä oli kovin erilainen. Oopperan sijasta Peippo keskittyi luonnossa olemiseen, metsätöihin ja kirjojen lukemiseen.

– Minulla oli rauhoittumisen kesä ja vietin paljon aikaa kesäasunnolla.

Musiikki on ollut läsnä Peipon elämässä lapsuudesta saakka. Hänen vanhempansa kävivät oopperassa ja Peippo hurahti näyttämötaiteeseen jo nuorena. Hän kokee oopperan omaksi jutukseen.

– Se on minulle harrastus. Kuuntelen ja katselen oopperaa laidasta laitaan.

Odottavan aika on pitkä. Oopperan suurena ystävänä Raija Peippo suuntaa ajatuksensa jo ensi kesän festivaaliin.

– Odotan paljon sitä fiilistä ja hienoja esityksiä. Kesä ei ole mitään ilman Savonlinnan oopperaa.

