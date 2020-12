UPM keittää sellua läpi joulunpyhien, painopaperikoneet pysähdyksissä vähintään viisi päivää

Perinteisillä metsäteollisuuspaikkakunnilla joulunpyhät olivat vielä 1970-luvulla monesti puhtaamman ilman ja raikkaampien tuulien aikaa.

Nykyisin tehtaiden päästöt ovat pääosin murto-osa aiemmista, eikä seisokkien vaikutusta välttämättä huomaa. Paitsi jos laitoksen alas- tai ylösajossa tapahtuu jotain poikkeavaa.

Suurista metsäyhtiöistä UPM kertoo kuluvan vuoden jouluajan seisokeistaan avoimimmin.

Yhtiön mukaan sen Communication Papers -yksikön painopaperikoneet seisovat Suomessa aiempien vuosien tapaan vähintään 5 päivää joulun aikaan. Speciality Papersin tehtaista UPM Tervasaari käy normaalisti, ja UPM Jämsänkoskella on noin viiden päivän seisokki.

Sen sijaan UPM:n sellutehtaat käyvät jouluna normaalisti.

Mekaanisen puunjalostuksen puolella UPM:n kaikki Suomen vaneritehtaat ovat kiinni vähintään 3 päivää joulun aikaan, ja myös osa sahoista pitää välipäivinä huoltoseisokin.

Stora Ensolta ja Metsä Groupilta ei tehdaskohtaisia tietoja

Aiempia käytäntöjään jatkavat myös Stora Enso ja Metsä Group. Tarkempia tietoja seisokkeja pitävistä tehtaistaan nämä eivät kuitenkaan halua antaa.

– Stora Enson Suomen yksiköissä seisokkien osalta tämän joulun ja vuodenvaihteen aika ei poikkea edellisvuosista. Kunnossapito- ja huoltoseisokkeja ei ole yhtiössä ajoitettu joulun tienoille useampaan vuoteen. Jouluvapaita pidetään eri yksiköissä heidän oman suunnitelmansa mukaisesti. Emme raportoi yksittäisten yksiköiden tuotantosuunnitelmia tai niiden toteutumista, toteaa Stora Enson viestintäjohtaja Satu Härkönen.

Metsä Groupilta puolestaan kerrotaan, että joissakin yksilöissä seisokkeja tänäkin vuonna on. Yhtiö ei kuitenkaan halua lähteä niitä tarkemmin yksilöimään.

– Koronaviruspandemialla on toki ollut vaikutuksia tänä vuonna toteutettuihin huoltoseisokkeihin. Paljon varotoimenpiteitä on ollut käytössä. Esim. tehdasalueelle tulleet henkilöt on testattu ja lähikontakteja on vältetty mahdollisimman paljon, kertoo Metsä Groupin viestintäjohtaja Juha Laine.