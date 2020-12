Näistä kirjoista puhuttiin tänä vuonna – tässä yhdeksän vinkkiä joululukemiseksi tai lahjaksi

David Foster Wallace: Päättymätön riemu (suom. Tero Valkonen)

Vihdoinkin Infinite Jestin voi lukea suomeksi. David Foster Wallacen (1962–2008) suurteos on vuoden käännöskirjatapaus.

Tero Valkonen on tehnyt suururakan suomentaessaan Wallacen kulttiteoksen, jonka lukeminen alkuperäiskielellä on osoittautunut mahdottomaksi monelle. Tekstissä sinkoilee viittauksia moniin suuntiin ja kuvailu on usein äärimmäisen yksityiskohtaista.

Vaikka teksti haastaa, lukeminen ei ole kuitenkaan vaikeaa. Hyvän käännöksen ansiosta lukukokemus on nautittava ja hauska. Myös Wallacen terävät huomiot yhteiskunnasta ovat hykerryttäviä.

Infinite Jestin suomentaminen onnistui kirjailija Kari Hotakaisen avulla. Hän osallistui kirjan kustantamiseen Kimi Räikkösen elämäkerrasta saamillaan tuloilla.

Jos jouluna onnistuu saamaan käsiinsä vain tämän kirjan, muuta ei tarvita – sivuja on yli tuhat.

Alex Schulman: Polta nämä kirjeet (suom. Jaana Nikula)

Ruotsalainen Alex Schulman on ennenkin käsitellyt kirjoissaan perheensä tarinoita. Nyt vuorossa ovat isovanhemmat. Romaanissa paljastuu, että Schulmanin äidinisä on Sven Stolpe (1905–1996), kuuluisa ruotsalainen kirjailija. Arvostettu kirjailija oli kuitenkin varsin ikävä tyyppi, ainakin lähimmäisilleen.

Schulman ryhtyy selvittämään autofiktiivisessä romaanissaan sukupolvelta toiselle periytyvää vihaa ja katkeruutta. Kirja on taitavasti rakennettu kudelma, joka risteilee nykyhetkestä isovanhempien nuoruuteen. Juoni rakentuu kuin dekkarissa, sillä Schulmanin tutkimusten avulla paljastuu kolmiodraama Ruotsin kirjallisessa kermassa.

Vaikka kirja on kertomus Schulmanin henkilökohtaisesta historiasta, se koskettaa monin tavoin.

Antti Holma: Kaikki elämästä(ni)

Näyttelijänä parhaiten tunnettu Antti Holma vastasi yleisönsä toiveisiin ja kirjoitti kirjan elämästään. Kirjassa liikutaan Lapualta Lontooseen Holman peratessa elämäänsä ja ennen kaikkea ajatuksiaan.

Pohdiskeluissaan Holma tulee kertoneeksi paljon myös tästä ajasta. Se on kirjan parasta antia, sillä läheskään kaikki Holman ajatukset eivät ole kiinnostavia, vaikka hän onkin sympaattinen hahmo. Parhaiten autofiktion tunnelmaan pääsee kuuntelemalla kirjan, sillä sen lukee Holma itse.

Antti Holma on rakastettu hahmo niin televisiossa kuin radiossakin. Holman podcast Radio Sodoma on saavuttanut valtaisan suosion. Yle / Jukka Lintinen & Tuuli Laukkanen

Sally Rooney: Normaaleja ihmisiä (suom. Kaijamari Sivill)

Irlantilaisen Sally Rooneyn romaani ilmestyi jo vuonna 2018 ja se sai osakseen paljon suitsutusta. 29-vuotiaan kirjailijan teos saatiin nopeasti suomennettua ja se ehti ilmestyä viime keväänä – sopivasti ennen kuin kirjasta tehty sarja tuli Areenaan. Taidokkaasti kirjan hengen tavoittanut tv-sarja teki romaanista ilmiön.

Kirja seuraa päähenkilöiden Mariannen ja Connellin kasvua ja suhdetta. Tarinan alussa Marianne on yksinäinen ja kiusattu älykkö, kun taas urheilullinen Connell on koulun suosituimpia poikia. Yliopistossa asetelma muuttuu päinvastaiseksi.

Rooney tavoittaa tekstissään hienosti nuoren ihmisen herkkyyden ja haavoittuvuuden. Nuoret lukijat löytävät taatusti samastumispintaa, kun taas vanhemmat lukijat voivat muistella nuoruuttaan ja huokaista samalla helpotuksesta, että se aika on ohi.

Kirjailija Sally Rooney on ollut tiivisti mukana tv-sarjan teossa. Kuvassa Mariannea ja Connellia näyttelevät Daisy Edgar-Jones ja Paul Mescal. ENDA BOWE / Element Pictures

Max Seeck: Pahan verkko

Max Seeck tuntuu olevan nyt kaikkialla – hänestä puhutaan juuri nyt. Eikä suotta, sillä hän on edennyt nopeasti jännityskirjallisuuden huipulle. Määrätietoisella työllä hän on onnistunut jopa maailmanvalloituksessa. Edellisestä trilleristä Uskollinen lukija on tekeillä tv-sarja Yhdysvalloissa.

Myös käännösoikeuksia on myyty lähes 40 maahan. Suurin saavutus on kuitenkin Uskollisen lukijan kipuaminen The New York Timesin pokkarilistalla sijalle 11.

Tänä syksynä ilmestynyt Pahan verkko on Seeckin toinen kirja, jossa päähenkilönä on Jessica Niemi. Seeck vaihtoi päähenkilönsä naiseksi, koska uskoi sen kiinnostavan lukijoita enemmän.

Uusimmassa trillerissä kaksi somevaikuttajaa katoaa. Siitä alkaa rikosylikonstaapeli Niemen työ. Seeck kirjoittaa vakuuttavasti ja äärimmäisen koukuttavasti.

Max Seeckille on itsestään selvää, ettei hyväkään tuote myy itse itseään. Siitä on pidettävä meteliä. Antti Haanpää / Yle

Heikki Kännö: Runoilija

Jos Finlandia-ehdokkaista haluaa lukea jonkin muunkin kuin voittajateoksen, kannattaa tarttua Runoilijaan. Turkulaisen Heikki Kännön kolmas romaani on sukellus eurooppalaiseen aatehistoriaan. Kirjan sivuilla marssii tuttuja hahmoja kuten Richard Wagner, Friedrich Nietzsche, Rudolf Steiner ja tietenkin itse paholainen.

Kännö kirjoitta niin väkevästi, että lukiessa voi tuntea Torinon katujen löyhkän ja paksuihin samettiverhoihin pinttyneen tupakanhajun. Aina välillä täytyy tarkistaa, että kyseessä on tosiaan tänä vuonna julkaistu teos, sillä kieli on hurmaavan vanhahtavaa. Silti teos etenee kuin trilleri.

Kirja on kuin luotu klassikkojen ystäville.

Runoilija on turkulaisen Heikki Kännön kolmas romaani. Helena Kulmala

Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa

Tommi Kinnusen romaaneja odotetaan aina. Tällä kertaa Kinnunen on poiminut historiasta vaietun aiheen – kirja kertoo miten saksalaissotilaiden mukaan lähteneisiin naisiin suhtauduttiin, kun he palasivat Suomeen sodan päätyttyä.

Naiset taittavat taivalta kävellen, läpi poltetun ja miinoitetun Lapin. Pikku hiljaa tarinan edetessä naisten kohtalot ja elämäntarinat paljastuvat. Kotiinpaluu ei ole helppo, sillä naisiin suhtaudutaan vihamielisesti. Onneksi matkan varrelta löytyy myös ystävällisiä ihmisiä.

Romaanista aiotaan tehdä elokuva, eikä ihme, sillä lukiessa silmien eteen kohoavat tunturit, jotka vain jatkuvat ja jatkuvat. Rankka tarina osoittaa, miten ihminen selviää lähes mistä tahansa.

Anni Kytömäki: Margarita

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja on listalla itseoikeutetusti. Anni Kytömäen kolmas romaani puhuttelee suomalaisia, sillä luonto on siinä tärkeässä osassa.

Kytömäki osaa kutoa taitavasti luontokuvaukset osaksi sisältöä, ne eivät jää irrallisiksi sanahelinöiksi. Seesteisesti kerrottu tarina pitää sisällään monia tärkeitä yhteiskunnallisia teemoja. Luonnonsuojelun lisäksi Kytömäki käsittelee metsähakkuita, synnytystalkoita ja kulkutautia. Polioepidemiasta ja koronapandemiasta löytyy yllättävän paljon samankaltaisuuksia.

Monisatasivuisen Margaritan voi hankkia hyvällä omallatunnolla, sillä se on valmistettu ekologisesta paperista.

Anni Kytömäki on opiskellut aikoinaan myös luontokartoittajaksi. Jorge Gonzalez / Yle

Marisha Rasi-Koskinen: REC

On hämmentävää, ettei Marisha Rasi-Koskisen teos päässyt Finlandia-ehdokkaaksi. Vaikuttava romaani sai kuitenkin Tulenkantaja-palkinnon ja on ehdolla Runeberg-palkinnon saajaksi.

REC ei ole mikään helppo lukupala. Siinä on monia tasoja, joista muodostuu taidokas palapeli. Rakenteen monimutkaisuutta ei kuitenkaan kannata säikähtää, sillä tekstissä on vahva imu. Se vie mukanaan.

Rasi-Koskinen on taustaltaan psykologi, ja se näkyy tekstissä. Kirjassa kuvataan ihmisten mielenliikkeitä ja suhteita osuvasti ja tarkasti.

Tamperelainen Rasi-Koskinen on monipuolinen kirjailija. Viime vuonna hän voitti lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon.

