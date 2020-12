Joulupukin reen vetäminen vaatii pitkän koulutuksen – hyvä ajoporo on valmis vasta 4-vuotiaana, ja ura voi kestää 15-vuotiaaksi

Kolarin kunnassa lähellä Yllästä sijaitsee Luosu. Täällä Sanna Puolitaival puolisoineen pyörittää poroyritystä.

Poro on puolivilli eläin, joten sen koulutus on haastavampaa kuin vaikkapa rekikoiran, joka on jalostettu nimenomaan vetohommiin.

Normaalisti rekeä vetävän poron koulutus kestää nelisen vuotta, mutta jokainen poro on oma persoonansa, joka voi vaatia enemmän tai vähemmän treeniä.

– Ominaisuuksina vaaditaan sopivassa suhteessa rauhallisuutta, mutta pitäis olla myöskin tarpeeksi säpäkkä. Ja vahva tietenkin, että jaksaa vetää pukin rekeä, Puolitaival luettelee. Kaikista poroista ei ole reen eteen.

Kesät porot lomailevat vapaana metsissä. Syksyisin ne otetaan kiinni poroerotusaidoilta ja viedään kotiin. Osa tulee omatoimisesti kotiin, kun maha alkaa kurnia.

Vaikka poroilla on hyvä muisti, ovat rekitaidot usein kesän aikana hieman ruostuneet. Kaikki porot tarvitsevat kertausharjoitusta ennen sesongin alkua.

Sintti on nyt neljävuotias ja valmis astumaan reen eteen. Minttu Heimovirta / Yle

Rekiporoksi pääsevät vain kuohitut urokset. Puhutaan ajohäristä. Naaraat ovat pienempiä, ja niiden tärkein tehtävä keskittyä vasomiseen.

Porokoulutuksen lyhyt oppimäärä

Ajoporon voi kouluttaa eri tavoin. Puolitaipaleen koulussa edetään poron omaa tahtia, eikä ketään pakoteta. Koulu kestää suunnilleen neljä talvea.

1. talvi:

Vasa on viettänyt kesän emänsä kanssa. Nyt sitä aletaan totuttaa pannan ja hihnan laittoon sekä kosketukseen. Porot eivät pidä silittämisestä, mutta niiden täytyy oppia sietämään sitä, jotta valjaiden pukeminen onnistuu sujuvasti.

– Oikeastaan se ensimmäinen talvi menee siinä, että se oppii laistamaan, kävelemään meidän perässä mukavasti, Puolitaival kuvailee.

Laistaminen tarkoittaa, ettei poroa tarvitse kiskoa, vaan se kävelee itse kiltisti taluttajansa perässä.

2. talvi:

Syvennetään harjoituksia. Tutustutaan rekeen, sen ulkonäköön, hajuun ja ääniin. Kokeillaan reen vetämistä kevyellä harjoitusreellä.

3. talvi:

Samat kurssit jatkuvat. Talutusta, kevyttä rekeä ja koskettamiseen totuttelua.

– Mitä enemmän vaan jaksetaan puuhata porojen kanssa, niin sitä parempia niistä tulee, Puolitaival toteaa. Aletaan harjoitella oikean reen kanssa, mikäli porolle on kertynyt riittävästi lihasmassaa.

4. talvi:

Lisää treeniä oikean reen edessä. Porot laumaeläiminä kulkevat mieluusti porukassa. Niinpä harjoituksissakin on mukana muitakin poroja.

Toistaiseksi Sintti saa vielä vetää kakkosrekeä. Minttu Heimovirta / Yle

Ensimmäisenä joukkoa johdattaa kokenein poro, joka ei säiky pienistä. Sen reaktiot vaikuttavat muiden porojen tunnetiloihin. Nyt poro alkaa olla valmis tositoimiin, vaikka Joulupukin reen eteen, jos kutsu käy!

Katso juttu aiheesta Yle Areenassa: