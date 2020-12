Uutta tietoa Koskelan henkirikoksesta: Poliisi epäilee, että kolme epäiltyä poikaa on kohdistanut uhriin väkivaltaa jo aiemmin

Poliisi kertoo edistyneensä Helsingin Koskelassa perjantaina 4. joulukuuta tapahtuneen henkirikoksen tutkinnassa. Poliisi tutkii asiaa murhana, ja rikoksesta epäiltynä on edelleen vangittuna kolme 16-vuotiasta poikaa.

Poliisi kertoo kuulustelleensa Koskelan henkirikoksesta epäiltyjä useita kertoja ja suorittaneensa teknistä tutkintaa.

‒ Poliisin tietojen mukaan 16-vuotiaan uhrin pahoinpitely on kestänyt useita kymmeniä minuutteja, ja se on tapahtunut useammassa paikassa Koskelan sairaala-alueella. Uhrin vartalossa on todettu erilaisia ja lukuisia vammoja kauttaaltaan, jotka on aiheutettu eri tavoin, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss tiedotteessa.

Rakennustyöläiset löysivät uhrin maanantaiaamuna 7. joulukuuta Koskelan sairaalan puistoalueelta eräänlaisen lavan vierestä. Uhri oli poliisin mukaan löydettäessä maassa makuuasennossa, osa vaatteista riisuttuna. Poliisin kertoman mukaan rikoksesta epäillyt jättivät uhrin tuohon paikkaan aiemmin perjantaina.

Poliisin esitutkinnassa saamien tietojen mukaan uhriin on kohdistettu pitkäaikaista ja voimakasta väkivaltaa, joista osalla on ollut kiusaamiseen liittyvä nöyryyttävä luonne.

Esitutkinnan perusteella poliisi katsoo epäiltyjen osallistuneen väkivaltaan yksissä tuumin, mutta tässä vaiheessa poliisi ei erittele epäiltyjen rooleja tarkemmin.

Kaksi epäillyistä on poliisin mukaan käynyt lauantaina katsomassa vainajaa ja tarkastaneet, hengittääkö tämä. Lisäksi epäillyt ovat vieneet paikalta pois esimerkiksi edellisiltana sinne jättämiään oluttölkkejä.

Kaikki kolme epäiltyä ovat poliisin tietojen mukaan keskustelleet perjantain tapahtumista keskenään ennen kiinniottoja ja miettineet esimerkiksi ruumiin kätkemistä tai hävittämistä jollakin tavalla.

Poliisi selvittää, onko tekojen taustalla pidempään jatkunut kiusaaminen ja väkivalta.

Poliisi epäilee, että samat kolme epäiltyä ovat kohdistaneet uhriin väkivaltaa myös aiemmin ja taustalla oleva kiusaaminen on jatkunut pidempään.

‒ Tilannetta voisi kuvata siten, että kyseessä on ollut tilanne, jossa uhria on pidetty "kaverina", mutta samaan aikaan kiusattu eri tavoin. Olen varsin tietoinen, että termiin kiusaaminen kohdistuu kritiikkiä ja jotkut kokevat sen vähätteleväksi. Kun käytän termiä kiusaaminen, tarkoitan toistuvaa ja systemaattista toimintaa, jolla voi olla vakavia fyysisiä ja psyykkisiä seurauksia uhrille. Tässä tapauksessa kiusaamisen epäillään olleen niin vakavaa, että se on johtanut henkirikokseen ja kiusaamisen uhrin kuolemaan, Forss toteaa poliisin tiedotteessa.

