Näyttelijä Miska Kaukonen julistaa vaihtoehtoisen joulurauhan: "Lämpöä ja positiivisuutta voisi jakaa muutenkin kuin näin jouluna"

Yle on jo vuosia pyytänyt tunnettuja turkulaisia kirjoittamaan modernisoidun joulurauhan julistuksen.

Miska Kaukosen suhde joulurauhan julistukseen on lämmin. Kaarinasta kotoisin oleva näyttelijä kertoo jo lapsena katsoneensa julistuksen televisiosta isovanhempiensa luona joka joulu. Nyt parikymmentä vuotta Turussa asuneena Kaukonen on yrittänyt mennä paikan päälle Vanhalle Suurtorille joka vuosi.

Joulurauhan julistus on luettu Turussa lähes katkeamattomana perinteenä 700 vuoden ajan aina 1300-luvulta asti. Nykyinen joulurauhan julistuksen kaava on peräisin vuodelta 1903.

– Joulurauhan julistuksessa on järjetön historia, sen tuntee paikan päällä, Kaukonen sanoo.

Tänä vuonna joulurauha julistetaan tyhjälle torille, mutta normaaliolojen joulurauhan julistuksista Kaukonen nostaa esille yhden asian, joka liittyy yleisöön.

– Kun on pakkasta ja nahkatumput kädessä, ja kuuluu se tumppumeri. Se on tosi hieno. Lisäksi odotan aina Porilaisten marssin hyvin hankalia rumpuiskuja, se on yksi lämmin hetki.

Lämpöä Miska Kaukonen halusi nostaa esille myös kirjoittamassaan vaihtoehtoisessa julistuksessa. Hän kertoo, että kirjoittaminen tuntui hieman hankalalta, koska kulunut vuosi on ollut vaikea niin monelle ihmiselle ja monelle alalle.

– Olisin halunnut huomioida kaikki epäkohdat, mutta ehkä on kuitenkin parempi levittää joulumieltä. Ei syyteltäsi ja etsittäisi epäkohtia, vaan jaettaisiin lämpöä ja positiivisuutta, muutenkin kuin näin jouluna.

Miska Kaukosen joulurauhan julistus vuodelle 2020

Huomenna, kun hyvin käy, ja taitaapa se olla aika vääjäämätöntäkin, koittaa joulu.

Kaiken tuon väkisin lahjojen keksimisen, apinan raivolla siivoamisen, kuukausien stressaamisen, ansaittu palkinto ja totaalinen lepotuokio.

Villasukat jalkaan siis ja vihreät kuulat kainaloon, ja siihen toiseen kainaloon voi ottaa vaikka sen oman rakkaan tai vaikka kinkkuvoileivän. Aivot laitettakoon narikkaan arjen murheista. Pari päivää pelkkää pötkötystä.

Julistetaan siis yleinen pötkötysrauha ja kotipöksyjen polvipussituksen SM-kisat alkaneeksi.

Tänäkin vuonna, ja ehkä erityisesti tänä vuonna, on lupa pötköttää niin paljon, ettei lopulta enää edes jaksa pötköttää. Pötkötyskiintiö tulee niin sanotusti täyteen.

Ja tänä vuonnahan sitä pötköttelyä on myös päästy useammin meidän kohdalla harjoittelemaan, joten olemmehan siinä jo pötkötysmestareita lähes kaikki. Siis otettakoon kaikki ilo irti tästä ei-mitään tekemisestä.

Ja välipäivinä voikin vaikka miettiä uudenvuodenlupausta itselleen. Ehkä ensi vuonna olisi hyvä elvyttää katoamassa olevia vanhoja tapoja. Hymyillä enemmän, tervehtiä vanhempia ihmisiä hattua nostaen, kirjoittaa kirje ystäville ja postittaa se.

Ensi vuonna me voisimme koettaa olla pahastumatta pienistä, yrittää kunnioittaa ja ymmärtää myös toisen ihmisen eriävää näkökantaa, etenkin sosiaalisessa mediassa. Hyvä sääntö on: jos ei ole kuin huonoa sanottavaa, jätä sanomatta.

Joulun välipäivänä on tietysti hyvä myös sulatella sitä kinkkua, ulkoilla, tehdä luontoretkiä, käydä hiihtämässä tai luistelemassa – onhan niitä sisäjäitä ja hiihtoputkiakin. Mutta kehotetaan tekemään se kaikki vastuullisesti ja lähipiirin kesken, muut kanssaihmiset huomioon ottaen, voimassa olevat turvasuositukset huomioiden.

Sillä se, joka näitä suosituksia rikkoo tai jättää noudattamatta, ei ole pelkästään moukka vaan myös itsekäs ja välinpitämätön kanssaihmisiä kohtaan ja saakoon täten kantaa rangaistuksena henkistä tonttulakkia muiden silmissä läpi koko seuraavan vuoden.

Lopuksi toivotetaan kaikille kaupungin asukkaille oikein hyvää ja rauhallista joulua. Olkoon ensi vuosi meille parempi.

Ai niin, ja jos ostat, osta kotimaista ja mielellään pienyritykseltä. Myös lahjakortti konserttiin tai teatteriin on oikein oiva lahja.

Pidetään huolta toisistamme ja kaikkea hyvää.

Hyvää joulua!

Miska

Uudistettua joulurauhaa jo vuodesta 2011

Yle Turku on jo vuodesta 2011 valinnut tunnetun turkulaisen kirjoittamaan uudenlaisen joulurauhan julistuksen ja julistamaan sen yleisöllemme.

Ensimmäisen uudistetun joulurauhan laati dramaturgi Satu Rasila. Modernisoidun joulurauhan ovat julistaneet myös muun muassa kirkkoherra Kari Kanala, näyttelijä Kalle Lamberg, räppäri MC Kajo ja tanssija-koreografi Tiina Lindfors.

