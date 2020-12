Turun epidemiatilanne on heikentynyt nopeasti, mutta koronanyrkin vetäjä on varovaisen toiveikas – johtajaylilääkäri: "Ei nyt mokata tätä"

Turun kaupungin koronatilanne on heikentynyt nopeasti viime viikkoina. Väkilukuun suhteutettu ilmaantuvuusluku on noussut jyrkästi juuri joulun alla.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän puheenjohtajalla, johtajaylilääkäri Mikko Pietilällä ei ole antaa huonolle kehitykselle yksiselitteistä syytä. Osin kyse lienee testauksen tehostumisesta.

– Yksi mahdollinen tilannetta näennäisesti huonommaksi tilastoissa tekevä seikka on, että meillä on aika laajalti seulottu nyt tiedossa olevien tapausten perhekuntia. Sieltä on saatu melko runsaasti kiinni oireettomia tapauksia, toteaa Pietilä.

Testausten tarkemmalla kohdennuksella on Mikko Pietilän mukaan saatu enemmän tapauksia ilmi.

– Eli vaikka tilastoissa näyttää ikävältä, niin epidemian hallinnan kannalta se on erittäin hyödyllinen asia, huomauttaa Pietilä.

Haluamatta syyllistyä liialliseen optimismiin Pietilä arvelee, että tilanne saattaa olla jopa hieman tasaantumassa.

– Jos verrataan tämän viikon maanantaista torstaihin tullutta absoluuttista kertymää edellisen viikon vastaavaan, niin ilahduttavasti luvut ovat hieman pienemmät.

Suomen ensimmäinen linja-autoon rakennettu koronanäytteenottoyksikkö helpottaa testiin pääsyä etenkin Turun lähiöissä. Arkistokuva. Arash Matin / Yle

Annettujen suositusten ja rajoitustoimien tehoamisesta on ennenaikaista tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä on kuitenkin toiveikas niiden tepsimisestä.

– Ilmaantuvuus ei ainakaan muutaman viime päivän aikana ole onneksi rajusti lisääntynyt.

Turkuun kirjattiin perjantaina 53 uutta tartuntatapausta, koko Varsinais-Suomeen 87.

Kokoontumisrajoitusten tiukentamisesta päätetään juuri joulun alla

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa oli perjantaiaamuna 16 potilasta hoidossa koronan takia. Mikko Pietilän mukaan luku alkaa olla lähellä syksyn huippua, mutta tehohoidon tarve on onneksi ollut vähäistä.

– Tehohoidon osalta tilanne on melko rauhallinen tällä hetkellä. Mutta vuodeosastoilla on melko runsaasti potilaita verrattuna syksyn aiempaan tilanteeseen. Myös alueemme terveyskeskusten vuodeosastoilla on koronapotilaita melko runsaasti hoidossa, kertoo Pietilä.

Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä on alueellisen koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja. Arkistokuva. Arash Matin/Yle

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran ensi tiistaina tarkastelemaan epidemiatilannetta.

– Toivomme, ettei tarvitsisi mennä enää rajumpiin suosituksiin. Se tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi kokoontumisrajoitusten viemistä hyvin alas, ja yksityistilaisuuksien täydellistä välttämistä.

Ryhmän puheenjohtajana Mikko Pietilä tietää, ettei päätös olisi kenellekään mieluisa.

– Kukaan meistä ei haluaisi tätä tulossa olevana jouluna. Pyrin olemaan optimisti tässäkin asiassa, mutta kieli keskellä suuta. Ei nyt mokata tätä.

Epidemiaa torjuttu kaikin keinoin

Myös kaupunginjohtaja Minna Arve vetosi jo aiemmin viikolla koronakurin puolesta. Hän luonnehti Turun tilannetta erittäin vakavaksi.

Epidemian etenemistä Turussa on yritetty hillitä ottamalla käyttöön kaikki kaupungin käsissä olevat keinot. Esimerkiksi kaupungin sisäliikuntatilojen käyttöä rajattiin entisestään aiemmin viikolla, ja Turku on siirtänyt 4–9-luokkalaiset etäopetukseen loppulukukaudeksi.

Turun kaupungin keskiviikkoisen tiedon mukaan tartuntojen jäljitysprosentti on Turussa tällä hetkellä noin 65. Tämä tarkoittaa, että yli puolet tartunnoista voidaan vielä jäljittää.

Koronaviruksen jäljityksen työmäärä on kasvanut voimakkaasti viime viikkoina. Turku on ilmoittanut siirtävänsä vapaaehtoista henkilöstöään jäljitystyöhön muilta toimialoilta, joissa kuntalaisille suunnattuja palveluja on supistettu tai suljettu.

Varsinais-Suomen alueellinen koordinaatioryhmä jatkoi joulukuun alussa annettujen suositusten kestoa vuodenvaihteen yli. Suositukset ovat voimassa koko maakunnassa pääosin 10. tammikuuta saakka.