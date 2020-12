Poistetaanko hautarauha, sallitaanko sukellukset? Ruotsi pitää tiedotustilaisuuden Estonian onnettomuudesta, Yle seuraa suorana kello 15.15

Ruotsalaiset ja suomalaiset viranomaiset kertovat tänään uusia tietoja mahdollisista sukelluksista Estonian hylylle.

Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg pitää tiedotustilaisuuden yhdessä Ruotsin onnettomuustutkintalautakunnan kanssa kello 15.15. Voit katsoa lähetystä suorana tässä päivittyvässä artikkelissa.

Damberg on aiemmin esittänyt, että Ruotsi voisi poistaa Estonialle julistetun hautarauhan ja sallia uudet sukellukset, jos onnettomuustutkijat vakuuttuvat niiden tarpeellisuudesta.

Myös Otkes tiedottaa aiheesta

Myös Suomen onnettomuustutkintakeskus Otkes aikoo tiedottaa asiasta noin kello 15 perjantaina. Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi ei ottanut vielä etukäteen kantaa siihen, miten mahdollisten sukellusten kanssa seuraavaksi edetään.

– Oleellista ovat tietysti lippuvaltio Viron ratkaisut. Heillä on päätösvalta mihin toimiin ryhdytään, Nurmi kertoi Ylelle hieman ennen kahta perjantaina.

Nurmi ei ottanut myöskään vielä kantaa siihen, ollaanko Estonian suhteen aloittamassa uutta tutkimusta. Entä miten korkealla tasolla Suomessa päätös pitäisi tehdä?

– Puhun yleisellä tasolla. Kansainvälisten säädösten mukaan, jos onnettomuudella ei ole tapahtumavaltiota, kuten Estonian tapauksessa, kun [onnettomuus] on tapahtunut kansainvälisillä vesillä, lippuvaltiolla ja heidän riippumattomalla tutkintaviranomaisellaan on keskeinen rooli. Estonian tapauksessa [se on] Viro. Pelisäännöt ovat kansainvälisesti selkeät.

Aluksen repeämät kiinnostavat

Kiinnostus uusia tutkimuksia kohtaan heräsi Discovery-kanavan syksyllä julkaisemasta dokumenttisarjasta, jossa kerrottiin kahdesta aiemmin havaitsematta jääneestä repeämästä aluksessa.

Ruotsin televisio SVT (siirryt toiseen palveluun) kertoi torstaina, että Suomen, Ruotsin ja Viron onnettomuustutkintaviranomaiset suunnittelevat uusia sukelluksia syyskuussa 1994 uponneen Estonia-aluksen hylylle.

SVT:n lähteiden mukaan kolmen maan onnettomuustutkintaviranomaiset haluavat selvittää muun muassa sitä, mistä Estonian rungossa olevat reiät tai repeämät ovat peräisin.

Kiinnostus uusiin tutkimuksiin on peräisin Discovery-kanavan syyskuussa julkaisemasta dokumenttisarjasta, jossa kerrottiin kahdesta.

Matkustajalautta Estonian onnettomuudessa Itämerellä kuoli 852 ihmistä. Vuonna 1997 julkaistun loppuraportin mukaan aluksen uppoamissyy oli keulavisiirin irtoaminen.

Aiheesta aiemmin:

SVT: Suomen, Ruotsin ja Viron onnettomuustutkintaviranomaiset haluavat sukeltaa uudelleen Estonian hylylle