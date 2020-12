Puutarhayrityksessä todettu 20 uutta koronatartuntaa ulkomaisilla työntekijöillä - yrittäjä syyttää viranomaisia huonosta ohjeistuksesta

Viranomaiset katsovat toimineensa THL:n ohjeistuksen mukaan. Puutarhan työntekijät on testattu julkisin varoin kolme kertaa.

Partaharjun puutarhalla on pari sataa työntekijää. Keskiviikkona tehtyjen koronatestien tulokset kertovat, että heistä jo puolet on sairastunut koronaan. Marraskuun puolivälissä puutarhalla havaittiin 76 koronatartuntaa ja nyt joulukuun 17. päivä 20 tapausta lisää.

Joukkotestaus paljasti parikymmentä koronatapausta jo aiemmin viruksen kouriin joutuneella puutarhalla – Pieksämäellä uusi tartunta myös hoivakodin työntekijällä

Partaharjun puutarhan perustaja ja osaomistaja Erkki Savolainen on närkästynyt siitä, etteivät viranomaiset tehneet puutarhalla uusia joukkotestauksia marraskuun puolivälin jälkeen. Yrityksestä ehdotettiin tätä, kun suurimman tartuntaryppään jälkeen löytyi vielä kymmenen uutta tapausta.

– Eihän siinä tarvita erityistä ammattitaitoa, jotta osaa päätellä, että ne oli ehtineet olla kuka minkin aikaa tartuttamassa muita, kun olivat oireettomia nämä tartunnat. Ei niitä sitten testattu missään vaiheessa. Tässä on lopputulos. Kun ei testattu, niin vanha tartunta jäi kytemään tänne.

Pieksämäen kaupungin vt. johtajaylilääkäri Aino Rubinin mukaan on mahdotonta tietää, mistä puutarhan uudet koronatartunnat johtuvat.

– Että onko virus jäänyt työyhteisöön pyörimään vai onko tartunta tullut ulkopuolelta? Sitähän ei pystytä enää mitenkään saada selville tässä vaiheessa, ellei löydy selvää altistumislinkkiä. Pieksämäellä kaikkien tartuntojen lähteitä ei ole saatu selville.

Sekä Rubini että Essoten terveyspalveluiden johtaja Santeri Seppälä ovat hämmentyneitä Savolaisen esittämästä kritiikistä. Joukkotestausten jälkeen viranomaiset antoivat puutarhalle karanteeniohjeet, joita he luottivat yrityksen noudattavan. Yleensä yritykset hoitavat koronatilannetta oman työterveyshuoltonsa kanssa.

– Tietenkään emme ole sanoneet, että heidän pitäisi joku joukkotestaus järjestää. Ajatuksena on, että toimitaan ohjeiden mukaisesti, jolloin tarvetta ei suoranaisesti ole. Mutta kun työpaikalla on ollut näin iso epidemia, niin on itsestään selvää, että työterveyden pitäisi olla koko ajan mukana työyhteisön terveydentilan seurannassa, Aino Rubini sanoo.

Pieksämäen kaupungin vt. johtava ylilääkäri Aino Rubini. Esa Huuhko / Yle

Santeri Seppälä huomauttaa, että Partaharjun puutarhan työntekijät on testattu julkisen terveydenhuollon varoilla jo kolmeen kertaan.

– Se on enemmän kuin valtaosassa suomalaisissa työpaikka-altistuksissa on ollut. Kolme on ollut järkevä määrä. Sen jälkeen kaikkien oireisten olisi pitänyt mennä testeihin.

Partaharjun tartunnat eivät muuta koronatilanteen kokonaiskuvaa Etelä-Savossa. Essoten alue on jo marraskuun lopussa luokiteltu epidemian leviämisvaiheeseen. Perjantaina 18. joulukuuta asukkaiden liikkumista ja harrastustoimintaa koskevia rajoituksia jatkettiin tammikuun 11. päivään saakka.

Yrittäjä arvelee, että työntekijöihin kohdistuu muukalaisvihaa

Torstaina, uusien koronatapausten selvittyä, Pieksämäen kaupungin Facebook-sivulla keskusteltiin siitä, kulkevatko Partaharjun puutarhan karanteeniin asetetut työntekijät kaupungilla luvatta.

Yrittäjä Erkki Savolainen kiistää väitteet. Aiemmin yksi työntekijöistä tavattiin Lidlin parkkipaikalta karanteeniliivi päällä, mutta hänelle puutarha osti lentolipun takaisin Ukrainaan. Työntekijä oli jo aiemmin saanut kaksi varoitusta koronaohjeiden rikkomisesta.

Savolaisen mielestä keskustelussa onkin kyse muukalaisvihasta. Kaupassa on ihmisiä, jotka eivät käytä maskia, mutta vain ulkomaalaisten maskittomuuteen kiinnitetään huomiota. Savolainen myös arvelee, että kaikkien vierasta kieltä puhuvien oletetaan työskentelevän puutarhalla. Valtaosa työntekijöistä tulee Ukrainasta sekä Puolasta.

– Toimiiko kaikki suomalaiset ohjeiden mukaan, vaikka pääministeri on pyytänyt? Eihän me voida mennä niin pitkälle, että voitaisiin määrätä työntekijät toimimaan vapaa-ajallaan kaikilta osin oikein, Savolainen sanoo.

Hän kertoo, että puutarha pyrkii huolehtimaan koronaturvallisuudesta suositusten mukaan: Taukoaikoja on porrastettu, sisätiloissa on kasvomaskipakko ja kaupoissakin kehotetaan käyttämään maskeja. Ohjeet on annettu myös työntekijöiden omalla äidinkielellä.

Suurin osa työntekijöistä asuu tiiviisti puutarhan asuntolassa. Vierailut asuntojen välillä on kielletty. Kaikki Ukrainassa lomailleet ja uudet työntekijät on testattu lentokentällä Suomessa, ja asetettu vielä negatiivisen testituloksen jälkeen kymmenen päivän karanteeniin.

Partaharjun puutarhan rakennuksia. Isto Janhunen / Yle

Pieksämäen kaupungin vt. johtava ylilääkäri Aino Rubini kertoo, että Partaharjulla on ollut haasteita karanteenin toteuttamisessa. Yksi syy on tiivis asuminen. Lisäksi osa joukosta teki töitä, vaikka heillä oli karanteeni- tai eristyspäätös.

– Yhteistyötä on pyritty tekemään. Mutta kaikki asiat eivät ole siellä menneet sillä tavalla, kuin me terveysviranomaisina olisimme toivoneet menevän, Rubini sanoo.

Pieksämäen kaupunki järjestää puutarhalla uuden joukkotestauksen maanantaina. Silloin testataan kaikki ne, jotka eivät ole koronaa vielä sairastaneet.

– Nyt karanteenit ja eristykset pitäisi toteuttaa niin, että ne sosiaalisesti toteutuvat, niin varmasti tästä tilanteesta päästään eteenpäin, Aino Rubini sanoo.

Erkki Savolainen on pahoillaan, että korona ryöpsähti puutarhalla jälleen.

– Tällaisella pienellä paikkakunnalla tällainen, kuka siitä tykkää.

Puutarhan töihin uudella koronaryppäällä ei ole suurta vaikutusta, koska nyt töissä ovat jo aiemmin koronan sairastaneet.