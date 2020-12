5 000 suomalaista saanee koronarokotteen heti joulun jälkeen – "Kyseessä symbolinen ele", arvioi STM:n Tuija Kumpulainen

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti tänään (siirryt toiseen palveluun), että ensimmäinen erä lääkeyhtiö Pfizerin ja BioNTechin koronavirusrokotteita saapuu Suomeen jo joulun aikana. Täten rokotukset voitaisiin aloittaa 27. joulukuuta.

Rokotusten pitää vielä ennen maahantuontia saada myyntilupa Euroopan komissiolta. Komissio tekee myyntilupaa koskevan päätöksen Euroopan lääkeviraston arvioinnin perusteella todennäköisesti ensi maanantaina, 21. joulukuuta.

Kuinka todennäköisesti rokotukset päästään Suomessa aloittamaan 27. joulukuuta, STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen?

– Tällä hetkellä tilanne näyttää lupaavalta. Myyntilupaprosessi näyttää EU:ssa etenevän, ja samoin ensimmäisen rokote-erän toimittaminen Suomeen ja muihin EU-maihin. Toki vielä on monta mutkaa matkassa, mutta olemme toiveikkaita.

Missä päin Suomea ensimmäiset rokotukset annetaan?

– Ensimmäiset rokotettavat ovat joka tapauksessa koronapotilaita hoitava terveydenhoitohenkilöstö meidän sairaanhoitopiireissämme. Siihen liittyvää logistiikkaa käydään vielä läpi.

– Pyrimme saamaan rokotetta eri puolille Suomea, ensi vaiheessa yliopistosairaaloiden kautta.

Otetaanko ensimmäisen rokote-erän jakelussa huomioon alueiden erilaiset epidemiatilanteet, ja jaetaanko rokotetta ensin pahimmassa tilanteessa oleville alueille?

– Tämä ensimmäinen rokote-erä on 10 000 rokoteannosta, jolla voidaan rokottaa 5000 ihmistä. Jos ajatellaan Suomen väestömäärää, niin rokotteiden määrä on vain ripaus.

– Määrä on niin pieni, että kyseessä on ehkä hieman symbolinen ele, että kaikkialla päästään aloittamaan samoina päivinä. Tasapuolisuuden näkökulmasta alueellinen tasa-arvo on tärkeää.

– Koronavirustaudin suhteen vaikutus on aluksi pieni. Vaikka kaikki nyt ensimmäisessä erässä maahamme tulevat rokotukset annettaisiin samalle alueelle, se ei vielä vaikuttaisi taudin kulkuun mitenkään.

Milloin Suomeen saadaan seuraavat, suuremmat erät rokotetta?

– Joulun ja uudenvuoden välisellä väliviikolla rokotetta on luvattu tulevan lisää. Toimitusaikataulusta odotetaan vielä vahvistusta.

– Joka tapauksessa erät eivät ole kovin mittavia ensimmäisten kuukausien aikana. Ne ovat arviolta kymmeniä tuhansia viikossa, mutta suhteutettuna väestöön se ei ole paljon. Rokotetta pitää antaa kaksi annosta, joten maahan saatavien rokoteannosten määrä pitää vielä jakaa kahdella, jotta voidaan laskea rokotettavien ihmisten määrä.

Ensimmäisenä markkinoille ehtivä Pfizerin ja BioNTechin rokote vaatii -70 asteen säilytystä. Onko Suomessa kaikki valmista kylmäketjun osalta?

– Meillä on isojen paikkojen järjestely jo valmiina ja pitkälti valmisteltu. Kylmäketju toimii varsinkin alkuvaiheessa, kun rokotteet menevät terveydenhoitohenkilökunnalle.

– Siinä vaiheessa kun siirrymme laajoihin väestörokotuksiin, on helpompaa, jos käytössä on sellaisia rokotteita, joiden säilytysolosuhteet eivät ole niin vaativia. Erikoiskylmää säilytystä tarvitsevaa rokotetta voitaisiin käyttää isoissa massarokotuksissa.

– Sen sijaan tilanteissa, joissa matkat ovat pidempiä ja asiakasmäärät pienempiä, on helpompaa jos rokotteen säilyttämisolosuhteet ovat toisenlaiset. Tai sitten kylmäketju pitää rakentaa hyvin huolella, jos kaikki rokotteet ovat tämän tyyppisiä.

Tämä on ollut pitkä ja hankala vuosi meille kaikille. Miltä teistä asiaa hoitaneena viranomaisena tuntuu, kun rokotuksia päästään vihdoin joulun jälkeen antamaan ensimmäisille suomalaisille?

– Se tuntuu minusta tosi kivalta. On hyvä, että EU on tehnyt tässä yhteistyötä, jota Suomi pienenä maana ei olisi yksin pystynyt tekemään. Pääsemme sen myötä rokotteen käyttöön.

– Toisaalta matka siihen, että meillä on riittävä väestöpeittävyys on vielä tosi pitkä. Kyllä varmaan koko kevät ja kesään mennään. Toivottavasti useampi rokote saa myyntiluvan, jotta päästään laajempiin rokotuksiin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Lue täältä: Uusimmat tiedot koronaviruksesta

Miten viettää turvallista sukujoulua? Voiko maskinkäytön lopettaa, kun rokote tulee? HUSin Eeva Ruotsalainen vastaa 16 koronakysymykseen