Suomen koiravaljakkoyrittäjät toivoo alalle valtion tukijärjestelmää talven yli – koomikko Zaanin kampanja huomattu Kanadaa ja Meksikoa myöten

Suomen koiravaljakkoyrittäjät ry (siirryt toiseen palveluun) vaatii päättäjiä takaamaan koiravaljakkoyrityksille erityisen tukijärjestelmän, jotta yritykset selviävät kesäkauden 2021 yli vuoden 2022 talvikauteen, ja koirien yleinen hyvinvointi voidaan taata.

Koiravaljakkoyrittäjät teki kyselyn jäsenyritystensä nykytilanteesta ja odotuksista ensi vuoden suhteen. Yhdistyksen mukaan kyselyn tulokset osoittavat suuren ahdingon, missä koiravaljakkoyritykset ovat tällä hetkellä.

– Halusimme saada kyselyn myötä yrittäjiltä faktaa, missä ala oikeasti tällä hetkellä menee. Tilanne ei ole helppo. Jos tulovirta ehtyy, niin se johtaa väistämättä ongelmiin, kertoo Suomen koiravaljakkoyrittäjät ry:n puheenjohtaja Kimmo Laasonen.

Yhdistys on lähettänyt tilanteesta ja kyselyn tuloksista lausunnon muun muassa työ- ja elinkeinoministeriöön sekä maa- ja metsätalousministeriöön. Valtaosa yhdistyksen jäsenyrityksistä ei usko selviävänsä talveen 2022.

– Nyt 1–2 yritystä on lopettanut toimintansa, mutta tuleva talvikausi ratkaisee paljon. Yli 75 prosenttia yrityksistä kokee, että jos talvikausi menetetään, heillä on erittäin suuria vaikeuksia selviytyä talveen 2022, sanoo itsekin koiravaljakkoyrittäjänä työskentelevä Laasonen.

Suomen koiravaljakkoyrittäjät ry Lokakuussa perustettu Suomen koiravaljakkoyrittäjät ry vetoaa päättäjiin jäseniensä ahdingosta. Yhdistyksellä on tällä hetkellä 27 jäsenyritystä. Yhdistys toimii jäsentensä edunvalvojana alaan liittyvissä asioissa. Rekikoiria jäsenyrityksissä on 3000.

Alan huippusesonki joulu-maaliskuussa

Yhdistyksen ministeriöille lähettämässä lausunnossa korostetaan, että koiravaljakkoala on kausiluontoista ja joulu-maaliskuun huippusesonki tuo valtaosan yritysten tuloista.

Normaalisti talvisesongilla tehdään yli 95 prosenttia yritysten liikevaihdosta ja talven tuloilla pitää selvitä yli kahdeksan kuukauden ajan seuraavaan talvikauteen asti.

Lausunnon ja kyselyn mukaan valtaosa koiravaljakkoyrityksistä ei voi myöskään työllistää työntekijöitä talvikaudella 2021 ja vain kymmenesosa yrityksistä on kyennyt etsimään muita tulonlähteitä yritykselleen. Osa yrittäjistä on myös hakenut tai löytänyt muuta työtä turvatakseen toimeentuloaan.

Suomessa on tuhansia rekikoiria. Raimo Torikka / Yle

Koiria ei lopeteta, mutta huoli on kova

Suomen koiravaljakkoyrittäjät ry:n lausunnossa otetaan kantaa myös julkisuudessa esitettyihin väitteisiin ja uhkailuihin koirien lopettamisesta

Suomen koiravaljakkoyrittäjien jäsenistä yksikään ei ole lopettamassa koiriaan.

– Varmasti yksikään valjakkoyrittäjä ei halua lopettaa ensimmäistäkään koiraa, se lienee hyvinkin selvää, Laasonen sanoo.

Yhdistys esittää kuitenkin huolensa siitä, mitä tapahtuu jos yrityksiä menee konkurssiin ja yrittäjät eivät pysty huolehtimaan koirista.

– Se voi vaarantaa merkittävästi koirien hyvinvoinnin, mutta toivotaan, ettei tällaisiin tilanteisiin ajauduta ja pystyttäisiin jo ennakolta tarttumaan ongelmiin.

Suomen koiravaljakkoyrittäjien lausunnossa todetaan, että pandemiasta tulee olemaan kauaskantoiset seuraukset koko Pohjois-Suomen matkailulle ja päättäjien olisi tehtävä kaikkensa, jotta Suomen maine matkailumaana ei mene lopullisesti.

Yrittäjä Ville Wallenius (vas.) ja stand up -koomikko Jean-Eric 'Zaani' Chaumentin. Antti Ullakko / Yle

Kansainvälinen varainkeruukampanja julkaistiin

Suomalaisten huskykoirien ja koiravaljakkoyrittäjien hyväksi on avattu myös kansainvälinen varainkeruukampanja.

Keräyksen takana ovat oululaiset stand up -koomikko Jean-Eric 'Zaani' Chaumentin ja yrittäjä Ville Wallenius. Kaksikon perustama Green Future Finland-yhdistys on hakenut varainkeruulupaa myös Suomessa, mutta tiukan aikataulun takia he julkaisivat ensin kansainvälinen varainkeruukampanjan, joka pystyttiin käynnistämään nopeasti.

– Suomessa byrokratia on aika kankeaa ja rahaa tarvitaan kuitenkin aika lyhyellä aikataululla. Tästä johtuen päätimme jo käynnistää kansainvälisen kampanjan. Meihin on ottanut yhteyttä useita yrittäjiä, joiden taloudellinen tilanne on tosi huono. Näihin me haluaisimme puuttua mahdollisimman nopeasti, kertoo Wallenius.

Tähän mennessä keräykseen on tullut lahjoituksia ympäri maailmaa, muun muassa Saksasta, Sveitsistä, Belgiasta, Kanadasta ja Meksikosta.

– Olen positiivisesti yllättynyt, että lahjoituksia on tullut ympäri maailmaa. Meihin on otettu henkilökohtaisesti yhteyttä esimerkiksi Keski-Euroopasta ja tarjottu apua asian edistämiseen.

Kampanja kestää tammikuun puoliväliin asti. Keräyksen jälkeen tuotot ohjataan suoraan valjakkokoirien ja yrittäjien hyväksi.

– Ostamme rahoilla yrittäjiltä lahjakortteja safareille ja tuomme yrittäjille liiketoimintaa näin. Sitten me lahjoitamme lahjakortteja eteenpäin. Eli tällä tavalla kaikki voittavat, kertoo Wallenius.

