Kokoomuksen Orpo: Hallituksen päätös eläkeputkesta oli oikea ja ryhdikäs

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo on arvostelee kovin sanoin hallituksen talouspolitiikkaa, mutta kehuu torstaista ratkaisua eläkeputken poistamisesta.

Kokoomusjohtaja Petteri Orpon mukaan nyt on myös huolehdittava siitä, että ikäsyrjinnälle työmarkkinoilla sanotaan yksiselitteisesti ei.

Petteri Orpon mukaan kokoomus kannattaa Marinin hallituksen päätöstä työttömyysputken poistamisesta ja tukee sitä eduskunnassa.

Työttömyysputkella tarkoitetaan yli 62-vuotiaiden oikeutta ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen lisäpäiviin aina eläkeikään saakka.

– On hyvä, että päätökseen liitettiin vahvempi muutosturva kokeneemmille työntekijöille. Hallituksen linjausten lisäksi on huolehdittava siitä, että ikäsyrjinnälle työmarkkinoilla sanotaan yksiselitteisesti ei.

Orpo kuitenkin muistuttaa, että tärkeitä työllisyyspäätöksiä on syytä jatkaa heti joulun jälkeen.

Orpo ja muut oppositiojohtajat tapaavat pääministerin vielä ennen joulua maanantaina. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on kutsunut kaikki eduskuntapuolueet käymään läpi koronatilannetta.

Hallitus on arvioinut, että valmiuslain käytölle ei ole tässä vaiheessa edellytyksiä. Kokoomusjohtaja on samaa mieltä ja muistuttaa, että ennen valmiuslakia kaikki muut tartuntatautilain mahdollistamat keinot on pitänyt olla käytössä.

– Jos tilanne vaatii, on hyvä, että myös valmiuslaki on osana keinovalikoimaa, Orpo jatkaa.

Maanantain tapaamisen aiheena on tautitilanne. Koronan aiheuttamia talousvaikeuksia kokoomus hoitaisi toisin kuin hallitus. Kokoomus elvyttäisi miljardin euron veronkevennyksillä.

– Sen sijaan, että hallitus päättää jokaisen elvytyseuron kohdistamisesta, me antaisimme ihmisille itselleen mahdollisuuden päättää, mihin heidän rahansa käytetään, Orpo perustelee.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo TV 1:n Ykkösaamussa lauantaina klo 10.05.