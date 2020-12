Mitä jos sydäntalvella ei tarvitsisikaan jaksaa mitään – vaihtaisitko pitkät kesälomat pitkiin talviuniin?

Toisille pimeä aika on raskasta, toisilla ei tunnu missään. Kysyimme vinkkejä pimeässä jaksamiseen. Video: Elina Rantalainen

Pimeys yllättää joka syksy tavallisen tallaajaan siinä missä talvi autoilijan. Pimeys, kylmyys ja keinot niiden selättämiseksi toistuvat kahvipöytäkeskusteluissa vuodesta toiseen. Niin myös jutun videossa, jossa kysyimme vinkkejä selviytymiseen pimeän vuodenajan läpi.

Entä jos jaksamisvinkkejä ei tarvittaisikaan? Mitä jos voisimme kuunnella lepoa kaipaavia kehojamme ja ottaa talvisin vähän rennommin?

Lääkäri Jaana Laisi unelmoi yhteiskunnasta, jossa ihmisen luonnollinen levontarve otettaisiin nykyistä paremmin huomioon.

– Yhteiskuntamme on aika talvipainoitteinen. Kesällä otetaan rennosti ja talvella paiskitaan töitä, vaikka elimistö kaipaisi juuri silloin enemmän lepoa, hän sanoo.

Laisi itse lomailisi mieluiten talvisin tai ainakin järjestäisi itselleen enemmän lepoaikaa, mutta se ei aina ole hänellekään mahdollista. Esimerkiksi juuri nyt hän valmistelee tutkimushanketta (siirryt toiseen palveluun), joka käynnistyy tammikuun alussa. Ylimääräisiin lepopäiviin ei ole aikaa.

Työaikoihin tarvittaisiin joustoja

Talvella monilla toimistotyöaikaa tekevillä voi kulua useita päiviä niin, etteivät he näe luonnonvaloa lainkaan. Yhdeksi ratkaisuksi Laisi ehdottaa, että esimerkiksi lounasaikaa pidennettäisiin. Tauon aikana ehtisi käydä vaikkapa pienellä kävelyllä päivänvalossa.

– Toisaalta tämä pidentäisi työpäivää toisesta päästä, jos samalla ei vähennetä työn määrää. Sekään ei välttämättä ole hyvä. Yksinkertaisia ratkaisuja ei ole, Laisi sanoo.

Lääkätieteen tohtori ja ympäristötieteiden kandidaatti Jaana Laisi valmistelee parhaillaan tutkimushanketta, jossa selvitetään, mikä rooli terveydenhuollolla voisi olla kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Elina Rantalainen / Yle

Jos työn kokonaismäärää ei ole mahdollista vähentää, ehkä työn tekemistä voisi jaksottaa toisin kuin on totuttu.

– Olisi hyvä, jos työelämää voisi jaksottaa niin, ettei välttämättä olisi tarvetta viikkojen mittaisille (kesä)lomille, vaan lomapäiviä voisi olla tasaisemmin pitkin vuotta, Laisi pohtii.

Loppu negapuheelle

Pimeästä ja kylmästä on totuttu puhumaan varsin negatiiviseen sävyyn. Olisiko asennemuutoksesta apua?

– Uskon kyllä, että negatiivinen puhe vahvistaa negatiivista suhtautumista pimeään vuodenaikaan, Laisi sanoo.

Hän itse löytää pimeän ajasta myös positiivisia puolia.

– Nautin ihan suunnattomasti kulkemisesta metsässä tai puistossa pimeällä, kun näkee puiden latvat tummenevaa taivasta vasten. Vielä parempi, jos löytyy paikka ilman keinovaloja. Tähtien katseleminen tekee ihmiselle hyvää. Kannustan siihen.

Laisi kannustaa myös olemaan itselleen armollinen.

– Joskus väsyttää, ja se on ihan ok. Pimeän aikaan on hyvä miettiä, mitkä asiat ovat itselle merkityksellisiä ja arvokkaita, ja keskittyä niihin.

