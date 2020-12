Virittäydy virtuaalisesti jouluun – kokosimme striimikonserttien huiput hevistä klassiseen

Beethovenin Yhdeksäs sinfonia aloittaa perjantaina laskeutumisen joulutunnelmaan. Helsingin kaupunginorkesterin konsertti striimataan ja se on maksuton.

Beethovenin Yhdeksäs sinfonia aloittaa perjantaina laskeutumisen joulutunnelmaan. Helsingin kaupunginorkesterin konsertti striimataan ja se on maksuton. Maarit Kytöharju / Helsingin kaupunginorkesteri

Klassisen nälkään

Helsingin kaupunginorkesteri päättää Beethovenin 250-vuotisjuhlavuoden konsertilla. Illan aikana kuullaan yksi länsimaisen taidemusiikin ikiklassikoista, Beethovenin viimeinen ja järjestyksessä yhdeksäs sinfonia. Mestari sävelsi sen kuurona. Finaalissa soi Oodi ilolle, joka tunnetaan myös EU:n epävirallisena kansallislauluna. Orkesteria johtaa Susanna Mälkki. Konsertti on maksuton.

Perjantai 18.12. klo 19 Helsingin kaupunginorkesteri: Beethovenin Yhdeksäs sinfonia. (siirryt toiseen palveluun)

Cantores Minores -kuoro on aloittanut monen helsinkiläisen joulun jo 65 vuoden ajan. Cantores Minores

Laulua monin äänin

Joulu ilman kuoroa on kuin riisipuuro ilman mantelia. Ylioppilaskunnan laulajat on jo vuosikymmenten ajan tuonut joulun helsinkiläisiin koteihin. Perinteeseen voi perjantaina osallistua muualtakin Suomesta. Joulukonsertti on taltioitu Temppeliaukion kirkossa. Kuoroa johtaa Pasi Hyökki.

Perjantai 18.12. kello 19 Ylioppilaskunnan laulajien etäjoulukonsertti. (siirryt toiseen palveluun)

Tamperelainen Mieskuoro Laulajat vastaa helsinkiläisten haasteeseen lauantaina. Se kajauttaa perinteisiä ja tuoreita joulunumeroita Tampereen Tuomiokirkossa.

Lauantai 19.12. klo 19 Mieskuoro Laulajien joulu. Tallenne katsottavissa Tapaninpäivään asti. (siirryt toiseen palveluun)

Poikakuoro Cantores Minoreksen joulukonsertit ovat täyttäneet Helsingin Tuomiokirkon äärimmilleen yli 65 vuoden ajan. Tämänvuotinen konsertti on katsottavissa virtuaalisesti loppiaiseen asti. Kuoroa johtaa Hannu Norjanen. Urkurina on Markus Malmgren ja tekstinlukijana piispa Teemu Laajasalo. Kaikki yllä mainitut kuorokonsertit ovat maksullisia.

Cantores Minores: Joulukertomus 6.1.21 asti. (siirryt toiseen palveluun)

Club for Five -yhtyeen suoratoistokonsertti lähetetään tänä vuonna Naantalin kirkosta. Jyrki Valkama / Yle

Jazz virittää tunnelmaan

Joulua a cappelana tarjoilee kaksikin lauluyhtyettä: Club For Five ja Rajaton. Rajattoman ensimmäisestä joulukonsertista tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Nyt saa valita, kuunteleeko virtuaalisesti viittä vai kuutta ihmisääntä. Kenties molempia? Club for Fiven suoratoistokonsertti lähetetään Naantalin kirkosta. Konsertit ovat maksullisia.

Lauantai 19.12. klo 18 Club For Five Jouluna 2020 -livestriimi. Tallenne säilyy Tapaninpäivään asti. (siirryt toiseen palveluun)

Perjantai 18.12. klo 18 Rajaton Joulu 2020. Tallenne säilyy Loppiaiseen asti. (siirryt toiseen palveluun)

Suomen kiistaton tangokuningas Eino Grön ja kaikkien musiikkilajien enfant terrible Iiro Rantala esittävät kauneimpia joululauluja. Mukana on myös Veera Railio vahvistettuna Eikan enkelit -kuorolla. Ohjelmassa on ikivihreitä. Lisäksi Iiro Rantala esittää soolopianonumeroita, kuten John Lennonin Happy X-masin. Konsertti on maksuton.

Perjantai 18.12. kello 18 Iiro Rantala, Eino Grön & Eikan enkelit: livestream-joulukonsertti. Konsertti on katsottavissa 28.12. asti. (siirryt toiseen palveluun)

UMO Helsinki Jazz Orchestra esittää jazzsovituksen joulun iki-ihanasta balettiklassikosta, Tšaikovskin Pähkinänsärkijästä. Duke Ellington ja Billy Strayhorn kirjoittivat ja levyttivät teoksesta oman versionsa 1960. Taltioitua konserttia johtaa Ed Partyka. Taatusti jotain erilaista. Konsertti on maksullinen.

Maanantai 21.12. klo 19 UMO Helsinki Jazz Orchestra: Pähkinänsärkijä. Tallenne katsottavissa 28.12. asti. (siirryt toiseen palveluun)

Samuli Edelmann on levyttänyt muun muassa virsiä. Joulukonserttinsa hän striimaa Valamon luostarista. Yle

Rauhallista joulua

Pitkän linjan muusikko Pepe Willberg konsertoi tänä jouluna etänä Meilahden kirkossa. Ohjelmassa on nostalgiaa: lapsuuden rakkaimmat joululaulut. Willbergin joulukvartettiin kuuluvat Anu Kosonen (piano), Sirkku Hilanko (viulu), Niklas Hagmark, (sello) ja Ville Vannemaa (puhaltimet).

Perjantai 18.12. kello 20 Pepe Willberg & Joulukvartetti: Kynttilöiden syttyessä (siirryt toiseen palveluun).

Oopperalaulaja Waltteri Torikan piti alun perin järjestää joulukonserttikiertue kirkoissa. Se vaihtui striimikonsertiksi, jossa kuullaan klassikoita ja maistiaisia laulajan albumeilta. Konsertissa nähdään erikoisvieraita.

Lauantai 19.12. klo 17 Waltteri Torikka: Joulun toivo. Tallenne katsottavissa Tapaninpäivään asti (siirryt toiseen palveluun).

Melankolista, taiteellista, omaäänistä ja harrastakin musikkia tehnyt Samuli Edelmann striimaa oman joulukonserttinsa etänä Valamon luostarista. Edelmannia säestää Matti Paatelma. Konsertin tuotto lahjoitetaan Valamon luostarille. Kaikki tässä osiossa mainitut konsertit ovat maksullisia.

Sunnuntai 20.12. klo 20 Samuli Edelmann: Joulukonsertti (siirryt toiseen palveluun).

Saara Aalto esiintyy jouluisessa striimikonsertissaan yhdessä entisen tangokuninkaan, Teemu Roivaisen kanssa. Andreas Putting / EBU

Kevyttä joulua

Iskelmälaulaja Suvi Teräsniska julkaisi viikko sitten uuden joululaulun nimellä Tämä maailma tarvitsee rakkautta. Aiemmin häneltä on kuultu versio Tulkoon joulu -kappaleesta. Molemmat saatetaan kuulla Joulun henki -konsertissa.

Perjantai 18.12. klo 19 Suvi Teräsniska: Joulun henki (siirryt toiseen palveluun).

Pop-tähti Saara Aallon ja vuoden 2014 tangokuningas Teemu Roivaisen konsertti on taltioitu Seinäjoen Lakeuden risti -kirkossa. Konsertissa kuullaan joululauluja Walking in the Airista Ave Mariaan. Konsertin jatkot järjestetään Facebookissa (siirryt toiseen palveluun).

Lauantai 19.12. klo 19 Saara Aalto ja Teemu Roivainen: Tuhannet tähdet. Tallenne katsottavissa viikon. (siirryt toiseen palveluun)

Tänä syksynä Vain elämää -tv-ohjelmassa esiintynyt Reino Nordin striimaa joulukonsertin, jossa kuullaan myös akustisia tulkintoja näyttelijä-muusikon omasta tuotannosta. Mukana on lisäksi Nordinin itsensä tekemä joululaulu Meidän valo. Kaikki tässä osiossa mainitut konsertit ovat maksullisia.

Lauantai 19.12. klo 19 Reino Nordin: Meidän valo (siirryt toiseen palveluun).

Viime vuoden Raskasta Joulua -konsertti järjestettiin Lappeenrannassa. Tänä vuonna joulu otetaan hevisti vastaan verkossa. Mikko Lieri / AOP

Raskasta joulua

Raskasta Joulua -keikka tarjoilee nimensä mukaisesti “raskaalla kädellä sovitettuja joululauluja”. Mukana ovat kaikki tämän vuoden solistit muun muassa Battle Beastin Noora Louhimo sekä One Desirestä ja Sturm und Drangista tuttu André Linman. Paikkana on konserttitalo, johon on varta vasten rakennettu muun muassa kuusimetsä.

Lauantai 19.12. kello 19 Raskasta joulua -kiertueen solistien livestream-keikka. (siirryt toiseen palveluun)

Teräsbetonista tunnetuksi tullut Jarkko Ahola konsertoi Tampereen Tuomiokirkosta. Aiheena ovat tietysti joululaulut. Rock-tenorin ensimmäinen sooloalbumi oli nimeltään Ave Maria – Joulun klassikot (2012) ja myi heti tuplaplatinaa. Jouluista kokemusta siis on. Molemmat konsertit ovat maksullisia.

Tiistai 22.12. klo 19 Jarkko Ahola: Joulukonsertti 2020 (siirryt toiseen palveluun).

Lue myös:

Huijarit häirinneet Kauneimmat joululaulut -verkkotapahtumia – Suomen lähetysseura tehnyt rikosilmoituksen valetapahtumista