Silja Europa toimi syksyn ajan Tallinnassa kelluvana ostoskeskuksena – "onko teillä tällainenkin alus", on moni virolainen ihmetellyt

Perjantai-iltapäivä on vetisen harmaa. Tallinnan sataman D-terminaaliin on silti saapunut ihmisiä jonoksi asti. Kohta noustaan laivaan, joka ei kulje mihinkään.

Valtavan risteilyaluksen muuttaminen kelluvaksi ostoskeskukseksi oli käytännön sanelema pakko. Turistit ovat kadonneet Suomenlahden ylittävästä liikenteestä. Tallink Siljalla oli kaksi vaihtoehtoa: seisottaa osaa aluksistaan muuten vain tai keksiä niille tekemistä.

Syyskuussa yhtiö lanseerasi kustannussyistä Tallinnaan sijoitetulla Europalla “ujuv kaubamaja” -konseptin. Laivaan on päässyt vapaasti ilman pääsymaksua. Aluksella on järjestetty kiertokäyntejä, kaupat ovat olleet auki ja ravintolassa on tarjottu brunssia.

Kelluva ostoskeskus on vetänyt puoleensa varsinkin Viron venäjänkielistä väestöä. Jan Erik Kooli

Kolmen kuukauden kokeilu päättyy tänä viikonloppuna.

– Kävijämäärä jäi noin 20 000:een eli alle kymmeneen prosenttiin tavanomaisen syysristeilykauden asiakasmääristä, Tallink Duty Free AS:n johtaja Aimar Pärna kertoo.

Tarkkoja tuotemyyntilukuja hän ei paljasta, mutta sanoo niiden jääneen asiakasmäärien tavoin kauas koronapandemiaa edeltäneistä vuosista.

Laivaan pääsee ilmaiseksi, mutta ennakkoon pitää rekisteröityä. Terminaalissa katsotaan henkilöllisyystodistukset. Jan Erik Kooli

Tämä ei tarkoita, että yhtiössä oltaisiin kokeiluun tyytymättömiä. Ostoskeskuskonseptilla on Pärnan mukaan onnistuttu tavoittamaan aivan uudenlainen asiakasryhmä: Viron pääkaupunkiseudun venäjänkielinen väestö.

Tämä on helppo todeta myös laivan käytävillä ja kaupoissa. Keskenään venäjää puhuvia asiakkaita on merkittävästi enemmän kuin Suomenlahden laivaliikenteessä yleensä.

Ostoskeskuksena Silja Europasta on käytössä vain kaksi kantta. Jan Erik Kooli

Monelle virolaiselle äidinkieleen katsomatta Silja Europa on ollut ahaa-elämys jo sellaisenaan.

– Europahan on palvellut lähtökohtaisesti Suomen markkinoita, joten virolaiset eivät ole sillä liiemmin matkustaneet. Moni asiakas onkin todennut yllättyneenä, että “vau, onko teillä tällainenkin laiva”, Pärna sanoo.

Viimeisen ostoskeskusperjantain illansuussa Silja Europan käytävillä alkaa olla runsaamminkin väkeä. Jan Erik Kooli

Viron koronatilanne on syys-lokakuuhun verrattuna selvästi pahentunut. Tallink on saanut viime viikkoina osakseen somekritiikkiä, jonka mukaan ostoskeskuksen pyörittäminen koronaepidemian aikana on vastuutonta.

Asiakasmäärätkin ovat vähentyneet tasaiseen tahtiin. Osin syynä on uutuudenviehätyksen kaikkoaminen, osin ihmisten varovaisuus koronan takia. Niinpä ostoskeskuskokeilu päättyy tähän viikonloppuun.

– Emme tosiaan jatka tätä enää ensi vuonna. Sitä paitsi meidän ensisijainen tavoitteemme on saada kaikki laivat mahdollisimman pian taas liikkeelle, Pärna toteaa.

Silja Europan peliautomaatit pysyvät pimeinä. Jan Erik Kooli

