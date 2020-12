TYKSin ylilääkäri ei näe maakunnan koronavirustartuntojen määrässä tasaantumisen merkkejä

Sairaanhoitoitopiirin tietoon on tullut 86 uutta koronavirustartuntaa. Arkistokuva.

Turun yliopistollisen keskussairaalan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala katsoo, että Varsinais-Suomen korovirustilanne on edelleen hyvin huolestuttava. Vaikea tilanne ei ole tasaantunut, vaikka tiukat suositukset konktaktien minimoimisesta ovat olleet voimassa yli kaksi viikkoa.

Sairaanhoitoitopiirin tietoon on tullut 86 uutta koronavirustartuntaa. Luku on maakunnan korona-ajan päiväkohtainen ennätys.

– Olen hyvin huolestunut. Tämä joulu ja uusivuosi pitää viettää oman ydinperheen kanssa. Sukukokouksia tai kaverijuhlia ei voi järjestää eikä myöskään voi kiertää vierailuilla paikasta toiseen, Esa Rintala sanoo sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Koronavirustaudin ilmaantuvuus on Varsinais-Suomessa edelleen noussut, ja on nyt 173 kahden viikon ajalta 100 000 asukasta kohden Viikko sitten vastaava luku oli 136.

– Käytettävissämme ei juuri ole enempää suosituksia, joilla voisimme hidastaa koronaviruksen leviämistä. Kyse on nyt siitä, että aivan jokaisen meidän on tiukasti noudatettava annettuja suosituksia. Kaikki ylimääräiset kontaktit tulee minimoida. Jokaisen kannattaa pysähtyä miettimään, millä tavoin vielä voi omalta osaltaan vähentää kontakteja ja liikkuvuutta, korostaa Rintala.

Sairaalahoidon tarve on kasvussa. TYKSissä on koronavirustaudin vuoksi tällä hetkellä hoidossa 16 potilasta ja lisäksi 11 potilasta on hoidossa Varsinais-Suomen terveyskeskusten vuodeosastoilla.

